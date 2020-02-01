Алматы. 31 января. Kazakhstan Today - Распространившего ложную информацию о коронавирусе врача задержали полицейские в Алматинской области, передает Kazakhstan Today.

В ходе мониторинга социальных сетей выявлен факт распространения медицинским работником заведомо ложной информации посредством информационно-коммуникационных сетей. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по части 2 статьи 274 УК РК.

"В первые часы проведения проверочных мероприятий личность мужчины на видео была установлена. Им оказался гражданин А., 1980 года рождения, который работает врачом-гинекологом в Центральной больнице Енбекшиказахского района Алматинской области. Сейчас фигурант задержан. Он признал факт распространения им заведомо ложной информации, утверждает, что искренне раскаивается в содеянном. Сейчас районным управлением полиции проводится комплекс следственных мероприятий, по результатам которых по уголовному делу будет принято окончательное процессуальное решение", - рассказал начальник департамента полиции Алматинской области генерал-майор полиции Серик Кудебаев.

В полиции напомнили об уголовной ответственности за распространение ложных сведений.

Напомним, согласно части 2 статьи 274 УК РК, распространение заведомо ложной информации посредством СМИ и информационно-коммуникационных сетей, наказывается штрафом в размере до 3 тысяч МРП, либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Акимат Алматы просит не поддаваться на провокации: в мегаполисе случаев коронавируса нет.

Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг совместно с управлением общественного здоровья города Алматы официально заявили, что на 30 января 2020 года случаев коронавируса в Алматы не зарегистрировано. Рассылаемое в социальных сетях и мессенджерах видео о якобы случаях заражения в Алматы не соответствует действительности.

В городе стабильно. Мы просим не поддаваться на провокации и слухи, ориентироваться на информацию официальных властей. Нами подано заявление в правоохранительные органы по установлению провокаторов", - сказала руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Алматы А. Молдагасимова.

На сегодня в городе Алматы реализуются меры по профилактике и недопущению распространения коронавирусной инфекции. Данный вопрос находится на контроле акима города Алматы Б. Сагинтаева, в этих целях работает Региональный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции под председательством заместителя акима Е. Бабакумарова.

Отмечаем, что сегодня на пресс-конференции в городе Нур-Султане министр здравоохранения РК Е. Биртанов подчеркнул, что ни в одном регионе Казахстана случаев коронавируса не зарегистрировано, в том числе в крупных городах.

Ситуация в Алматы находится под контролем властей.

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