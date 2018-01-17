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Рассекречен отчет о советской миссии на Луну17.01.2018
Общество  12:14

Москва. 17 января. Kazakhstan Today - Холдинг "Российские космические системы" к 45-летнему юбилею миссии "Луноход-2" выложил в открытый доступ ранее доступный только специалистам отчет о работе систем связи межпланетной станции "Луна-21" и ровера "Луноход-2", передает Kazakhstan Today.

Документ состоит из двух частей. В первой описывается работа комплекса бортовой аппаратуры РК-Е8 с системой малокадрового телевидения, во второй - наземного комплекса связи "Сатурн-МС". Эти системы обеспечивали управление "Луноходом-2", позволяли получать изображения с поверхности спутника Земли, телеметрическую информацию и определять координаты ровера, пишет "Лента.ру".

Первое серьезное замечание к работе аппаратуры дистанционного управления появилось на 250-м сеансе связи, когда потребовалась трехкратная передача команды "стоп" для остановки "Лунохода-2".

На 306-м сеансе связи впервые в истории осуществили передачу информации по оптиколазерному каналу в сторону Луны и обратную передачу по радиоканалу на расстоянии свыше 380 тыс. километров. Система "Сейм", состоявшая из бортового фотоприемника ФА010 и оснащенных лазером наземных телескопов, позволяла с высокой точностью отслеживать координаты "Лунохода-2".

На 503-м сеансе было зафиксировано повышение температуры внутри аппарата до 43-47 градусов Цельсия. Этот сеанс стал последним, больше на связь "Луноход" не выходил.

"Мы должны были не только получить ценные научные данные, но и показать всему миру, что мы можем сделать автоматический аппарат, который эффективно будет работать на другом космическом теле. В рамках этой задачи мы модернизировали луноходы. Второй прошел расстояние намного больше первого. Мы тогда очень радовались этому рекорду, но даже и представить себе не могли, что он продержится до начала XXI века", - сказал "Ленте.ру" руководитель разработки телевизионных систем луноходов, сотрудник "Российских космических систем" профессор Арнольд Селиванов.

Третий ровер, отметил ученый, был полностью готов к запуску и должен был побить рекорд "Лунохода-2", однако "требуемые ресурсы решили использовать для других научных космических исследований".

Межпланетная станция "Луна-21" с ровером "Луноход-2", созданная под руководством НПО имени Семена Лавочкина, стартовала 8 января 1973 года с космодрома Байконур на ракете-носителе "Протон-К". Спускаемый аппарат миссии совершил мягкую посадку на поверхность спутника Земли через восемь суток. Миссия превысила запланированный срок работы, ее признали успешной.

На Луне ровер прошел 42 километра (рекорд побит в 2015 году американским Opportunity на Марсе), передал на Землю 86 панорам и около 80 тысяч кадров телесъемки.

Ровер прекратил работу 10 мая 1973 года из-за перегрева, вызванного попаданием грунта в аппарат: планетоход угодил внутрь рыхлого лунного кратера, но выбрался оттуда. В 1970 году СССР запустил "Луноход-1", который проработал 10 месяцев и прошел 10 километров.
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