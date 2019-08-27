Разлившего около 700 литров дизтоплива на дорогу в Кокшетау гражданина Беларуси привлекли к ответственности

Кокшетау. 16 августа. Kazakhstan Today - Полицейские Акмолинской области привлекли к административной ответственности гражданина Республики Беларусь за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками и за загрязнение дорожного покрытия, передает Kazakhstan Today.

Вчера вечером в Кокшетау водитель фуры "Man" с полуприцепом марки "Schmitz" по проспекту Нурсултана Назарбаева в северном направлении повредил левый топливный бак, отчего произошла утечка дизельного топлива на дорожное покрытие проспекта Назарбаева.

Полицейские сообщили о случившемся в ДЧС Акмолинской области, ГУ "ОЖКХ, ПГ и АД Кокшетау" и РГУ "Департамент экологии Акмолинской области". На место пришествия прибыли сотрудники ДЧС, которые во избежание ДТП и других последствий засыпали загрязненный участок дороги пеной и песком.

Водитель "фуры" - 40-летний гражданин Республики Беларусь осуществлял услугу перевозки. По его словам, он ехал по навигатору из города Нур-Султана в направлении города Новосибирска (РФ).

"Двигаясь в Кокшетау по проспекту Назарбаева в северном направлении, на пересечении улицы Жунусова наехал на полуоткрытый металлический канализационный люк. В результате металлический люк повредил левый топливный бак, отчего произошла утечка дизельного топлива - около 700 литров - на дорожное покрытие проспекта Назарбаева", - проинформировали в департаменте полиции области.

По данному факту в отношении водителя стражами порядка был составлен административный протокол по части 1 статьи 601 КР КоАП за нарушения требование знака 3.4 (Движение грузовых автомобилей запрещено) и по части 1 статьи 630 КР КоАП (загрязнение дорожного покрытия). Автомашина водворена на штрафстоянку.

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