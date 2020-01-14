Разрешившего порулить своему шестилетнему сыну жителя Алматы привлекли к ответственности

Алматы. 13 января. Kazakhstan Today - Жителя Алматы привлекли к ответственности за передачу руля своему шестилетнему сыну, передает Kazakhstan Today.

Отец выложил в социальные сети видео, где запечатлен факт управления ребенком транспортным средством. Эти видео были опубликованы в популярных аккаунтах в соцсетях.

"Даже если учесть, что мальчик управлял машиной на учебном полигоне, нельзя исключать большой риск и прежде всего для самого ребенка. Отец должен был это понимать. Впрочем, с этим нарушением гражданин Ш. согласился и пообещал впредь не допускать своего малолетнего сына к рулю. В отношении мужчины составлен административный протокол по признакам правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 612 КоАП РК передача управления ТС лицу, не имеющего права управления ТС", - сообщил первый заместитель начальника департамента полиции города Алматы полковник полиции Нурлан Алмасбеков.

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