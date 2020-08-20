Регистрация автомобилей, ввезенных из Армении, заканчивается 1 сентября

Нур-Султан. 19 августа. Kazakhstan Today - Транспортные средства, ввезенные из Армении, необходимо зарегистрировать до 1 сентября 2020 года, передает Kazakhstan Today.

В департаменте полиции Нур-Султана напомнили о том, что, согласно постановлению правительства Республики Казахстан №306 от 20 мая 2020 года, транспортные средства, ввезенные из Армении, необходимо зарегистрировать до 1 сентября 2020 года либо вывезти за пределы Казахстана.

Владельцев автомашин предупреждаем, что в случае невыполнения требований данного постановления, будут применены меры административного наказания, вплоть до размещения транспорта на территорию специализированной стоянки", - проинформировали в пресс-службе ведомства.

20 мая правительством РК, принято решение о регистрации транспортных средств, ввезенных на территорию Республики Казахстан до 1 февраля 2020 года и зарегистрированных в уполномоченном органе Республики Армения на граждан Казахстана.

По информации ведомства, с 1 июня в Нур-Султане более 500 автовладельцев поставили на временный учет автомобили из Армении. К регистрации в спецЦОНе не приняты 42 автомашины, в основном по причине отсутствия необходимых документов и несоответствия требованиям технического регламента ТС.

Для дальнейшей эксплуатации данных транспортных средств, при условии оплаты сбора за государственную регистрацию в размере 0,25 МРП и оплат за свидетельство о регистрации ТС и государственный регистрационный номерной знак, транспортное средство регистрируется (ставится на учет).

Данная регистрация дает возможность эксплуатировать автомобиль, проходить проверку технического осмотра на территории Казахстана и соответственно нести налоговые обязательства перед РК", - пояснили в полиции.

Также необходимо учесть, что при желании вывезти либо реализовать свое транспортное средство владелец имеет возможность снять с этой регистрации транспортное средство и получить ранее сданные регистрационные документы и государственные номерные знаки, выданные уполномоченным органом Армении.

На сегодня большая часть автовладельцев воспользовались предоставленной возможностью, при этом транспортные средства с правосторонним управлением должны быть вывезены владельцами либо утилизированы.

Напоминаем, транспортные средства с правосторонним управлением в 2006 году в Республике Казахстан законодательно запрещены к первичной регистрации. Переоборудованные автомобили, с правостороннего на левостороннее управление, подлежат регистрации только после предоставления собственниками свидетельства о безопасности конструкции автомобиля. Данное свидетельство выдается испытательными лабораториями, аккредитованными Министерством торговли и интеграции", - добавили в полиции.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства