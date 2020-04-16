Ректор Карагандинского государственного индустриального университета прокомментировал статью Елбасы

Караганда. 15 апреля. Kazakhstan Today - Ректор Карагандинского государственного индустриального университета Бахыт Жаутиков написал отзыв на статью Первого Президента Казахстана - Елбасы Нурсултана Назарбаева "Когда мы едины - мы непобедимы", передает Kazakhstan Today.
В сложный для нашей страны период Первый Президент Республики Казахстан, Елбасы Н.А. Назарбаев обратился к народу страны. Пандемия коронавируса нарушила привычный уклад казахстанцев, весь мир сейчас испытывает колоссальные последствия от этой болезни. Импонирует то, что Нурсултан Абишевич обращается ко всем казахстанцам открыто и без купюр. Елбасы всегда со своим народом: и в моменты успеха, и в самые трудные времена. За годы независимости наша страна достигла небывалых высот под руководством Елбасы, мы признаны во всем мире. Благодаря его мудрой политике, Казахстан преодолел трудный путь становления независимости, в кратчайшие сроки были решены вопросы социальной защищенности казахстанцев в посткризисный период 2008 года. Сегодня у нашей страны есть больше возможностей перенести последствия пандемии", - пишет ректор.
Он напомнил, что руководством страны принято решение выделить 10 миллиардов долларов из средств Национального фонда, созданного по поручению Елбасы, и резерва правительства для поддержки отечественной экономики.
Хочется отметить, что по инициативе Н.А. Назарбаева по всей стране проходит акция "Біз біргеміз!", направленная на поддержку представителей социально уязвимых категорий населения. Данную акцию поддержала партия "Нур Отан", во всех регионах были поддержаны тысячи семей казахстанцев. Наш университет, Альма-матер Первого Президента Н.А. Назарбаева, также поддержал эту акцию и оказал помощь ветеранам вуза. В этот непростой период, я призываю всех: не падать духом, сплотиться и только тогда мы можем все преодолеть. Как сказал наш Елбасы Н.А. Назарбаев: "Вера человека в себя - великая сила. Она придает нашему характеру твердость, телу - физическую мощь, а сердцу - уверенность". Благодаря нашей твердой воле и несокрушимой вере в свои силы, мы сможем преодолеть все сложности кризисного периода", - говорится в отзыве Бахыта Жаутикова.
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