Религиозные детские пансионаты действовали в Мангистауской области

В отношении руководства пансионатов наложены штрафы на сумму 1,3 млн тенге

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Актау. 7 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауской области в ходе проверки благотворительных учреждений, действующих под видом детских пансионатов, установлены нарушения требований действующего законодательства, - В Мангистауской области в ходе проверки благотворительных учреждений, действующих под видом детских пансионатов, установлены нарушения требований действующего законодательства, сообщает областная прокуратура.





По данным прокуратуры, в области действовали пять пансионатов, деятельность которых фактически противоречила уставным целям.





Во всех учреждениях выявлено использование несовершеннолетними воспитанниками религиозной литературы, а также другие факты нарушений закона. При этом данные благотворительные учреждения не имели лицензий на осуществление образовательной деятельности. Таким образом, существенно нарушались права и свободы детей на получение образования, воспитания и своевременной медицинской помощи", - рассказали в ведомстве.





По результатам проверок в отношении руководства пансионатов составлено 11 административных протоколов и наложены штрафы на сумму 1,3 млн тенге за нарушения требований трудового, санитарно-эпидемиологического и пожарного законодательства.





За ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей их законные представители (родители) также привлечены к административной ответственности.





В настоящее время судом по искам прокуроров отменена регистрация и ликвидированы все указанные пансионаты.





Напомним, в Шымкенте в период месяца Рамазан под легендой осуществления "ауызашаров" местные сторонники радикально-экстремистской организации проводили религиозные сборы для пропаганды и увеличения количества приверженцев.



