Ремонт Нуринского водопровода на контроле партии AMANAT

АЛМАТЫ. 7 ИЮЛЯ - В ходе брифинга в СЦК аким Алматы Ерболат Досаев прокомментировал вопрос точечной застройки города, передает KAZAKHSTAN TODAY.



"Вопросы, связанные с правилами и обходом компаниями различными видами договоров. Это уже избитая практика. Cейчас Министерство индустрии готовит новые изменения и дополнения. Недавно мы докладывали о развитии жилищного строительства. Я думаю, что очередной пакет мер будет принят", - сказал аким города Ерболат Досаев.



Он подчеркнул, что в рамках города уже начата работа по деятельности строительных компаний.



"У нас будет скоро встреча под эгидой Союза строителей города Алматы, где они внесут свои предложения, и город тоже внесет свои предложения для того, чтобы упорядочить существующую работу. Однозначно могу сказать, что без утверждения проекта или разрешения на будущее ничего продаваться не будет. Поэтому если с 1 августа проекты будут проходить через градостроительный совет, получив необходимое одобрение города, то только в этом случае, возможно, будет такая работа в рамках действующего законодательства. До этого времени мы будем разбираться с каждым проектом", - сказал Досаев.



Он добавил, что по тем проектам, по которым есть проблемы, все стройки остановлены. Перечень так называемых точечных застроек варьируется. У экспертов это одно количество, у акимата другое. Сейчас идет поиск баланса, когда эти цифры совпадут.



"По тем объявленным мною точечным застройкам, по которым наибольшее количество жалоб поступило, по ним стройки не идут и не будут идти. А по другим - город должен развиваться. Есть мнения горожан, они разные, и за прошедшие пять месяцев я занимаюсь тем, что пытаюсь найти правильные решения. Считаю, что реновации в городе должны проходить. Новые строительства нужны в качестве инвестиций в улучшение условий", - сказал аким Алматы.



По словам Ерболата Досаева, есть вопросы у отдельных горожан, чтобы рядом ничего не строили.



"Я хотел бы тоже посмотреть историю вопроса, когда они переехали и что там было до этого. Поэтому я очень постараюсь найти некое решение. Оно не будет сто процентов удовлетворять ни одну из этих сторон, но поможет городу дальше двигаться и не останавливаться на этих точечных застройках. Я надеюсь, что практика точечных застроек уйдет в прошлое", - сказал аким города.



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