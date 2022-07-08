Уже 30 лет мы страдаем от частых прорывов водопровода. Последние месяцы и вовсе остались без питьевой воды. После обращения в республиканскую общественную приемную партии последствия аварий были ликвидированы", - отметила жительница села Егиндыколь Светлана Гурбанова.
Ремонт Нуринского водопровода на контроле партии AMANAT
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Досаев: я надеюсь, что практика точечных застроек уйдет в прошлое
АЛМАТЫ. 7 ИЮЛЯ - В ходе брифинга в СЦК аким Алматы Ерболат Досаев прокомментировал вопрос точечной застройки города, передает KAZAKHSTAN TODAY.
"Вопросы, связанные с правилами и обходом компаниями различными видами договоров. Это уже избитая практика. Cейчас Министерство индустрии готовит новые изменения и дополнения. Недавно мы докладывали о развитии жилищного строительства. Я думаю, что очередной пакет мер будет принят", - сказал аким города Ерболат Досаев.
Он подчеркнул, что в рамках города уже начата работа по деятельности строительных компаний.
"У нас будет скоро встреча под эгидой Союза строителей города Алматы, где они внесут свои предложения, и город тоже внесет свои предложения для того, чтобы упорядочить существующую работу. Однозначно могу сказать, что без утверждения проекта или разрешения на будущее ничего продаваться не будет. Поэтому если с 1 августа проекты будут проходить через градостроительный совет, получив необходимое одобрение города, то только в этом случае, возможно, будет такая работа в рамках действующего законодательства. До этого времени мы будем разбираться с каждым проектом", - сказал Досаев.
Он добавил, что по тем проектам, по которым есть проблемы, все стройки остановлены. Перечень так называемых точечных застроек варьируется. У экспертов это одно количество, у акимата другое. Сейчас идет поиск баланса, когда эти цифры совпадут.
"По тем объявленным мною точечным застройкам, по которым наибольшее количество жалоб поступило, по ним стройки не идут и не будут идти. А по другим - город должен развиваться. Есть мнения горожан, они разные, и за прошедшие пять месяцев я занимаюсь тем, что пытаюсь найти правильные решения. Считаю, что реновации в городе должны проходить. Новые строительства нужны в качестве инвестиций в улучшение условий", - сказал аким Алматы.
По словам Ерболата Досаева, есть вопросы у отдельных горожан, чтобы рядом ничего не строили.
"Я хотел бы тоже посмотреть историю вопроса, когда они переехали и что там было до этого. Поэтому я очень постараюсь найти некое решение. Оно не будет сто процентов удовлетворять ни одну из этих сторон, но поможет городу дальше двигаться и не останавливаться на этих точечных застройках. Я надеюсь, что практика точечных застроек уйдет в прошлое", - сказал аким города.
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В двух районах Алматы временно отключат горячую воду
Ограничения вводятся для проведения плановых ремонтных работ в котельных ТОО "Алматытеплокоммунэнерго", - добавили в организации.
Более 2,8 млрд тенге задолжали казахстанские предприятия работникам
Руководителям данных предприятий было выдано 414 предписаний, обязательных для исполнения, и наложено штрафов на сумму более 67,9 млн тенге", - информирует пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения.
В Акмолинской области обнаружили уникальные изделия эпохи бронзы
Впервые мы нашли такую керамическую посуду малой формы. Это эпоха поздней бронзы. Здесь нет никаких орнаментов, но есть надписи, похожие на древнетюркскую письменность раннего железного века. Значит, это был переходный период. В целом узоры на другой керамической посуде рассказывают о мировоззрении, верованиях и культуре людей, населявших этот край в 17-15 века до нашей эры", - сказал директор областного центра по охране и использованию историко-культурного наследия Жасулан Укеев.
Наука любит тишину. Мы прежде всего хотим защитить, спасти данные объекты историко-культурного наследия. Поэтому здесь мы ставим цель не спеша изучить, но и заниматься рекультивацией данных объектов. То есть что это значит? Восстановить их первоначальный вид, как они выглядели в тот или иной период", - говорит докторант Кокшетауского университета имени Ш. Уалиханова Талапкер Уалиев.
Дожди ожидаются в большинстве регионов Казахстана
Практически на всей территории Казахстана по-прежнему сохраняет свое влияние южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы - пройдут дожди, на севере, юго-востоке сильные дожди. Ожидаются грозы, град, усиление ветра, шквал, на юге пыльная буря, на севере ночью и утром туман", - сообщает РГП "Казгидромет".
В Нур-Султане открыли пешеходный променад
Для комфортного времяпровождения горожан благоустроили еще один пешеходный променад. Теперь улица Бараева это не просто геолокация на карте, а новое общественное пространство (от проспекта Республики до улицы Ш. Валиханова)", - написал на своей странице в Instagram аким столицы Алтай Кульгинов.
На пешеходном променаде создали безбарьерную среду для маломобильных групп населения, расширили тротуары, также озеленяем территорию. Данное общественное пространство будем и дальше развивать, сейчас там ведутся работы по его благоустройству. Идея создания здесь пешеходного променада появилась с учетом того, что из-за расположения данная улица всегда была оживленной, но не было мест для проведения досуга. Концепция общественного пространства была обсуждена Центром урбанистики и районным акиматом совместно с жителями", - отметил аким.
Сегодня, к примеру, откроем новый амфитеатр (расположен в парке между р. Есиль и Дворцом мира и согласия). На сцене амфитеатра выступят артисты театра "Астана Опера". Каскадный амфитеатр стал гармоничным продолжением парка и станет как местом для отдыха горожан, так и местом для самореализации творческих людей", - сообщил аким столицы.
ВОАД частично перекроют в Алматы
В связи с проведением ремонта дорог с 21.00 6 июля до 07.00 7 июля в ночное время будет частично перекрыто движение (ВОАД) от реки Жарбулак до улицы Толе би", - сообщили в управлении городской мобильности Алматы.
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