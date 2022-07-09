Решением земельных проблем алматинцев займется комиссия "Жер аманаты"

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НУР-СУЛТАН. 8 ИЮЛЯ - Непогода ждет жителей Актюбинской, Акмолинской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Улытауской, Кызылординской, Павлодарской, Костанайской и Туркестанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 9 июля днем на севере, востоке Актюбинской области ожидается гроза.

9 июля на западе, юге, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ночью и утром на северо-западе, востоке области туман. Ветер северо-восточный, на востоке области 15-20 метров в секунду.

9 июля ночью на севере, северо-западе, в центре, днем на большей части Абайской области ожидается гроза. Днем на севере, северо-западе, западе области ожидается град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, на севере, западе, в центре области 15-20, днем порывы 23 метра в секунду. В центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

9 июля на большей части Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Днем на севере, северо-западе, востоке области ожидается град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, на северо-западе, востоке, юге области 15-20, днем порывы 23 метра в секунду.

9 июля на большей части Карагандинской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере и в центре области туман. Ветер северо-восточный, на востоке и юге области 15-20, порывы 25 метров в секунду.

9 июля на севере и востоке Улытауской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере и востоке области туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.

9 июля на большей части Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

9 июля в южной половине Павлодарской области ожидаются гроза, град, ночью на юго-востоке области туман. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.

Днем 9 июля на юге Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на востоке области туман. Ветер северо-восточный, днем на юге области 15 метров в секунду.

9-11 июля на горных перевалах Туркестанской области ожидается северо-восточный ветер 15-20 метров в секунду. На севере, в пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.