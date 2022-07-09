Решением земельных проблем алматинцев займется комиссия "Жер аманаты"

Фото: AMANAT/Айжан Мурзанов
Как сообщили в пресс-службе партии, при содействии комиссии участок площадью 5 гектаров в районе Бутаковка был возвращен в собственность государства. На нем располагается яблоневый сад, который сейчас практически уничтожен. Аманатовцы заверили, что уже этой осенью они вместе с местными жителями готовы провести здесь субботник и высадить новые саженцы яблонь.
В городах, в том числе и в Алматы, есть вопросы, касающиеся точечной, хаотичной застройки, в том числе в горных микрорайонах. Касательно Бутаковки могу сказать, что их решение приближается к оптимистичному завершению. Благодаря партии мы решаем вопросы простых жителей, которые действительно переживают за местность, где родились, выросли. Это очень важный аспект нашей работы", - сказал председатель Комитета по управлению земельными ресурсами Минсельхоза Мурат Темиржанов.
Так, сообщается, что с аналогичными проблемами столкнулись и жители микрорайона Горный Гигант. По данным партии, новые владельцы земельного участка в 9 гектаров хотят вырубить деревья, чтобы построить коттеджный городок. Сейчас там располагается яблоневый сад.
Хочу сказать, что это единственный оставшийся сад с редкими яблонями. Сейчас здесь есть участок семьи Хамраевых и ТОО "Ермесай". Хамраевы получили этот участок еще в Талгарском районе, есть постановление акима, есть свидетельство", - отметил член комиссии, юрист Бакытжан Базарбек.
Кроме того, партийцы ознакомились с жалобами жителей Медеуского района, в частности там, где ранее располагалось село Каменское плато. В 2014 году данная территория была присоединена к территории города. С того момента, как утверждают местные жители, и начались проблемы. Члены комиссии заверили жителей, что будут приняты все возможные меры для того, чтобы исправить данную ситуацию.
Предстоит выяснить, как эти участки перешли в частную собственность, тем более что они граничат с Иле-Алатауским национальным парком, а, как известно, ничего ближе 2 километров от парка не должно возводиться. Будут приняты конкретные шаги. Незаконная, беспорядочная застройка, угрожающая жизням местного населения, должна быть остановлена", - заявил председатель комиссии, секретарь партии Даулет Карибек.
Также члены комиссии встретились с активистами и общественными деятелями на территории Казахского национального университета имени аль-Фараби. Незаконно отчужденные 1,09 гектара по решению суда будут возвращены в собственность университета. Данный вопрос также будет взят на контроль комиссией "Жер аманаты".
Счетный комитет установил, что в 2017 году в имуществе КазНУ имени аль-Фараби есть недостача земельного участка площадью 1 гектар. Данная земля была отчуждена постановлением акимата 2017 года. Вот это нарушение установлено. Предписание уже есть, сроки все истекли, поэтому заново будем подавать в суд", - добавил Бакытжан Базарбек.