Республиканский совет по защите прав детей презентовал дорожную карту

Алматы. 20 июня. Kazakhstan Today - Сегодня в Алматы Республиканский совет по защите прав детей при партии "Nur Otan" презентовал план мероприятий. Для всех регионов разработана детальная дорожная карта, передает Kazakhstan Today.

Дорожные карты подписываются с акиматами всех областей и городов, где определены также конкретные целевые индикаторы, где обозначен индикатор по правонарушениям в отношении несовершеннолетних.

Заместитель председателя Республиканского совета по защите прав детей при партии "Nur Otan" Динара Закиева ознакомила с результатами проведенной работы и с основными мероприятиями, предусмотренными дорожной картой "Бакытты отбасы".

"В рамках дорожной карты предусмотрены: институциональные меры по улучшению межведомственной связи, которая является ключевой в качестве помощи семьям и детям; меры по повышению эффективности государственных органов, предложено назначение советников в акиматах по защите прав детства и открытие управлений по делам семьи и детей на базе существующей инфраструктуры отделов и центров по поддержке семьи; развитие социальных служб по выявлению и оказанию помощи детям, служб психологической поддержки детей; работа по профилактике семейного неблагополучия, путем внедрения работы по психокоррекции от различного рода зависимостей, так как именно в таких семьях зачастую происходит насилие в отношении детей; расширение охвата дополнительным образованием, например увеличение количества дворовых клубов; для работы с подростками из группы риска введение системы Аутрич. Планируется также: организовать транспорт для детей с окраин города для обеспечения дополнительным образованием; продолжение работы по выявлению и профилактике насилия в отношении несовершеннолетних и мер по безопасности инфраструктуры, начиная от установки блокираторов на окна в учреждения образования, проверки люков, освещения", - сказала она.

В целом в дорожной карте три направления и более 70 мероприятий. Лучшие из пилотных проектов, которые были реализованы, теперь включены для репликации по всей стране.

Меры предусмотрены в трех направлениях: социально-экономические меры, направленные на улучшение качества жизни семьи и детей; обеспечение правовой защиты семьи и детей; укрепление института семьи, духовно-нравственное воспитание.

Также в рамках совета запущены инициативы, которые реализуются совместно с членами совета, например с АДЖК, по обучению женщин в целях организации условий для работы на дому для неполных семей. Совместно с "Green tal" организовывается открытие социальных мастерских для обучения детей из семей в ТЖС столярному, слесарному мастерству, а также выпуск телепередач совместно с телеканалом "QAZAQSTAN" о детях", - подчеркнула Закиева.

В ходе заседания совета был презентована платформа где аккумулируется вся полезная для родителей информация о детях, о законодательстве в сфере защиты детства zashitadetei.kz.

Кульминационным было награждение победителей Республиканского детского конкурса "Biz bolashaq urpaqpiz", посвященного защите прав детей. Конкурс был организован и проведен молодежным проектом Generation Next при поддержке Совета по защите прав детей.

Для участия в конкурсе подали заявку и направили работы по защите детства в виде эссе и роликов дети из 14 регионов страны в возрасте с 7 до 18 лет. Всего поступило 137 работ. В столице уже прошло награждение.

Лучшей признана работа Кайраткызы Нурсауле, ученицы школы-гимназии №83. Ей присуждается грант ректора КазГЮУ на бесплатное обучение по специальности "экономика". Остальным участникам конкурса будут вручены сертификаты на предпринимательскую программу в Международную школу МВА KIDS Казахстан.

Регионы, по примеру Нур-Султана, будут награждать победителей и поощрять участников на местах.

Республиканский совет - крупнейшая дискуссионно-диалоговая площадка в стране с 17 рабочими группами и 230 территориальными группами.

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