Алматы. 4 января. Kazakhstan Today - Реставрацию Вознесенского кафедрального собора Алматы планируют закончить в этом году, сообщил на пресс-конференции в Алматы глава Православной Церкви Казахстана митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, передает Kazakhstan Today.





Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр поздравил православных казахстанцев с праздником Рождества Христова.





Этот праздник побуждает нас по-новому смотреть на людей, с глубоким уважением относиться к нашим ближним, потому что, благодаря пришествию в мир Спасителя, с особой силой, красотой и величием образ Божий, некогда помраченный и искаженный грехом, вновь проявляется в каждом человеке. Наш президент, многоуважаемый Нурсултан Абишевич Назарбаев, год назад поздравляя казахстанцев с Рождеством, отметил, что Православная Церковь вносит свой значимый вклад в сохранение мира и согласия в нашем общем казахстанском доме. Глава государства отметил, что "уважительное и бережное отношение к религиозным чувствам граждан является одним из важнейших принципов государственной политики, поэтому мы смогли сохранить мир и согласие, и достичь признанных успехов в экономике и общественном развитии"... В эти святые дни, озаренные светом Вифлеемской звезды, мы будем просить Богомладенца Христа даровать спокойствие и благоденствие нашей родной Казахстанской земле, укрепить братьев и сестер, проживающих в братской Киевской Руси, избавить от бед и скорбей христиан, страдающих от войн и преследований", - сказал он.





Глава Православной церкви Казахстана сообщил, что рождественское богослужение пройдет во всех храмах страны в ночь с 6 на 7 января. Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр совершит праздничную Литургию в Софийском кафедральном соборе Алматы. Начало - 6 января в 23 часа.





В праздник Рождества впервые с момента начала полномасштабных ремонтных работ пройдет богослужение в исторической и культурной жемчужине Казахстана - Вознесенском кафедральном соборе Алматы.





"Реставрация собора на высоком техническом уровне осуществляется во исполнение распоряжения президента страны. На сегодняшний день на 95% выполнена внешняя отделка, перекрыты купола, сделана кровля из меди, отремонтированы несущие конструкции и стены, заменены поврежденные, неподдающиеся восстановлению элементы здания, вставлены окна. Летом была начата роспись сводов и стен, которые создаются артелью мастеров-изографов из города Палех, возглавляемой членом Союза художников России В.К. Куриловым. Реставрация продолжается, но те, кто посетят храм в праздник Рождества, хотя бы частично смогут увидеть результат этой сложной, кропотливой работы. Окончание реставрации запланировано уже в наступившем году", - сказал митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.





Первая Литургия в Вознесенском соборе пройдет в Сочельник - 6 января в 9 часов утра. Далее в 16 часов - всенощное бдение. И в ночь с 6 на 7 января состоится Божественная Литургия, начло в 23 часа. Храм будет открыт для посещения 7 января с 8 до 14 часов.





Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр также сообщил, что в наступившем году исполняется 20 лет с момента образования Астанайской и Алматинский епархии. Памятные даты, посвященные жизни Православия в Казахстане, традиционно отмечаются принесением в Республику великих христианских святынь.





По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 11 по 22 мая в Казахстане будет находиться чудотворная Феодоровская икона Пресвятой Богородицы. Планируется, что святыня посетит города Астану, Алматы и Караганду.





Прославленная многочисленными чудесами, Феодоровская икона Царицы Небесной почитается как покровительствующая семейному благополучию, рождению и воспитанию детей. По молитвам перед этим образом совершаются исцеления от тяжелых болезней, о чем есть реальные, документально подтвержденные свидетельства", - сказал митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.





Еще один образ Божией Матери, который посетит Казахстан - это чудотворная Курская-Коренная икона Пресвятой Богородицы "Знамение". Святыня была в Казахстане в 2011 году, и тогда, за пять дней пребывания ей поклонились свыше двухсот тысяч верующих. Ожидается, что Курскую-Коренную икону доставит в Казахстан Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви, митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион.





Древняя Курская-Коренная икона - непосредственная участница трагической истории православного народа в ХХ веке. В 1920 году она была вывезена из России, и с этого момента стала заступницей и главной святыней всего русского рассеяния, многострадальной русской эмиграции. Молясь перед ней, православные христиане, измученные изгнанием, обретали связь с потерянной Родиной, находили духовные силы для укрепления себя в вере и единстве, теплили надежду на избавление Отечества от засилья безбожников", - сказал митрополит.





Святыня посетит Алматы с 6 по 11 октября.





Кроме того, он напомнил, что в уходящем году Православная Церковь Казахстана обрела великую святыню - часть Шипа Тернового Венца Господа Иисуса Христа. Большая часть святыни на сегодняшний день хранится в Париже в соборе Парижской Богоматери. 24 декабря руководители Международного благотворительного общественного фонда "Триумф сердца" в ответ на ходатайство митрополита Александра передали для православных казахстанцев часть этой святыни. Местом постоянного пребывания частицы Тернового Венца станет Софийский собор Иверско-Серафимовского монастыря Алматы.





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