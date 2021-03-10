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Рейтинг технического надзора при ремонте дорог планируют составить в РК

09.03.2021 13987
Рейтинг технического надзора при ремонте дорог планируют составить в РК
Нур-Султан. 9 марта. Kazakhstan Today - В Казахстане планируется составить рейтинг технического надзора при ремонте дорог, передает Kazakhstan Today.
 
В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК прошло совещание по вопросам деятельности технического надзора на автодорожных проектах, реализуемых в рамках госпрограммы "Нурлы жол". Помимо комитетов МИИР, в мероприятии участвовали представители АО "НК "КазАвтоЖол" и РГП "Национальный центр качества дорожных активов".
 
В рамках встречи было предложено разработать систему оценки деятельности технадзора. Данный рейтинг позволит повысить заинтересованность инженеров, выполняющих технический надзор, в проведении качественных работ на проекте, сообщили в пресс-службе МИИР РК. 
 
Также было рекомендовано выработать предложения по механизму привлечения к персональной ответственности технадзора, в том числе инициировать предложение по внесению в законодательство Казахстана изменений в части закрепления солидарной ответственности в гарантийный период не только подрядных организаций, но и инженерных компаний технического надзора.
 
В ведомстве напомнили, что технический надзор производит контроль строительства и ремонта автомобильных дорог, а также при помощи технических устройств контролирует соблюдение технологии устройства дорожной одежды.
 

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