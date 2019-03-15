Рейтинг врачей Астаны будут составлять по отзывам пациентов в приложении Smart Astana

Астана. 14 марта. Kazakhstan Today - Жители Астаны могут оценить работу врачей через приложение Smart Astana, передает Kazakhstan Today.

По отзыву пациентов в приложении будет составляться рейтинг врачей.

Как сообщает официальный сайт акимата Астаны, таким же методом формируется и чарт медицинских организаций. Ответ на запрос пользователя поступит в его личный кабинет в Smart Astana. Жалобы будут оперативно рассматриваться, а пожелания и рекомендации пациентов - учитываться в работе медучреждений.

Это сделано очень просто: через сканирование QR-кодов на табличках, расположенных на дверях кабинетов. Ожидая в очереди либо посетив врача, вы достаете телефон, открываете приложение Smart Astana, сканируете QR-код, видите данные о враче или врачах, которые принимают в этом кабинете, и выбираете, какому врачу хотите поставить оценку или оставить отзыв", - сказала заместитель акима Астаны Малика Бектурова.

Рейтинг формируется в режиме реального времени. Он предназначен для управления общественного здравоохранения и оценки деятельности медицинского учреждения и его персонала. Обнародовать данные о лучших и наиболее популярных врачах акимат планирует по итогам полугодия или года.

"Это хорошая, достаточно объективная обратная связь. Мы знаем, что это не накрученные "лайки и комменты", а реальные отзывы зарегистрированных пользователей", - отметила Малика Бектурова.

Эту практику акимат Астаны планирует распространить и на сферу образования.

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