Режим чрезвычайной ситуации техногенного характера объявлен в Экибастузе

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Астана. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - История с арестом казахстанского туриста, который нацарапал слово "ALI" на стене Дома Цеев в Археологическом парке Помпеи, облетела мировые СМИ и возродила дискуссию об ужесточении ответственности за культурный вандализм. Об этом сообщает - История с арестом казахстанского туриста, который нацарапал слово "ALI" на стене Дома Цеев в Археологическом парке Помпеи, облетела мировые СМИ и возродила дискуссию об ужесточении ответственности за культурный вандализм. Об этом сообщает ranking.kz





Директор Археологического парка Помпеи Габриэль Зухтригель назвал действия казахстанца нецивилизованным поступком, а самого туриста - преступником. Из-за многочисленных актов вандализма со стороны приезжих итальянцы инициировали законодательные поправки, которые теперь обязывают правонарушителей не только платить штраф за последствия своего бескультурья, но и закрывать счета за реставрацию поврежденной части объекта. Наказывать деньгами и сообщать об этом всему миру - вот новая концепция борьбы с вандалами, которая принята в Италии.





На сайте Археологического парка говорится, что в настоящее время проводится техническая экспертиза, после которой нарушителю выставят счет. Благодаря новому закону Италии, вступившему в силу в апреле этого года, за ущерб памятникам и другим культурным объектам страны нарушитель может быть наказан штрафом в размере от 10 тыс. до 60 тыс. евро (от 5 млн до 30 млн тенге).





В Казахстане размеры штрафов, которые применяют к желающим оставить свой след в истории, нацарапав свое имя на памятнике, несопоставимо малы в сравнении с развитыми государствами. Например, родители несовершеннолетних казахстанцев, решивших "увековечить" свои "подвиги" надписями на скалах с петроглифами и прочими вандалистскими пакостями, могут быть оштрафованы на 55,4 тыс. тенге. За акты вандализма со стороны совершеннолетних денежное наказание уже выше - от 184,6 тыс. до 590,7 тыс. тенге. Также взрослого нарушителя могут направить на исправительные работы или арестовать на срок до 40 дней. Более серьезным штрафным санкциям могут подвергнуть только за незаконные археологические раскопки - до 18,5 млн тенге.





ranking.kz





За последние несколько лет в Казахстане было рассмотрено 50 административных дел, связанных с нарушением законов в отношении объектов историко-культурного населения. Еще 65 фактов нарушения КоАП зафиксировано по статье "Вандализм несовершеннолетних", которая включает осквернение не только объектов культуры и истории, но и различных природных парков. В прошлом году в сравнении с 2018 годом административные дела по таким статьям КоАП стали открывать в два раза чаще.





В статистике уголовных дел счет проступков и преступлений по фактам вандализма последние несколько лет шел на сотни. Например, в 2018 году их было 296, в 2022 году меньше - всего 181. В прошлом году число таких правонарушений резко снизилось - до 26. Важно отметить, что эти данные Комитета по правовой статистике и спецучетам Генпрокуратуры РК (КПСиСУ) обобщены по всем зафиксированным фактам вандализма. Выделить из них преступления именно за разрушение памятников, сакральных мест не представляется возможным.





Именно вандализм в местах исторических памятников культуры и археологии в Казахстане вызывает наибольшую озабоченность экспертов. СМИ пестрят публикациями о фактах уничтожения сакральных наскальных рисунков в разных регионах Казахстана. По оценке активистов объединения "Охотники за петроглифами", такими темпами в ближайшие годы Казахстан может безвозвратно утратить до 25% всей наскальной живописи страны.





В Казахстане до сих пор не создана интерактивная карта петроглифов, хотя эксперты-археологи и мажилисмены не раз поднимали этот вопрос перед правительством. По подсчетам волонтеров, счет таких древних рисунков идет на десятки тысяч.





Один из комплексов - Тамгалы в Алматинской области даже включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Знаменитый рисунок солнечного всадника на мамонте привлекает ученых из разных стран мира. Некоторые археологи выдвигали предположение, что Тамгалы может быть даже старше египетских пирамид. Тамгалы, пожалуй, единственный памятник истории и археологии, в котором не просто проведена музеефикация, но и построен визит-центр, сделаны ограждения к наскальным рисункам, проведена необходимая инфраструктура. К числу охраняемых также отнесен комплекс в каменном гроте в местечке Акбаур в Уланском районе Восточно-Казахстанской области.





На скалах с рисунками повсеместно оставляют надписи, как, например, в Сауыскандыке, Арпаузене, Карасае, Тамды, Байконыре, Ешкиольмесе, Кокентау. А в Аккайнаре своими дембельскими приветами служащие, проходящие сборы на полигоне близ Отара, фактически уничтожают целое святилище. Если в других странах из скалы, на которой всего 5-10 петроглифов создают туристические достопримечательности, то мы не можем достойно представить и организовать охрану десятков тысяч петроглифов. Они не менее ценны, чем папирусы Древнего Египта или глиняные таблички с шумерской клинописью. Можно сказать, что Казахстан - обладатель древних каменных библиотек под открытым небом. Из более чем 300 зафиксированных скоплений петроглифов большая часть изучены лишь частично, не оцифрованы и не защищены от разрушения", - написали в своем обращении заместителю премьер-министра депутаты мажилиса.





Народные избранники считают, что власти должны озаботиться присвоением статуса памятникам и созданием охранных зон вокруг них по типу Тамгалы или Акбаура сразу же после обнаружения петроглифов.





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В ответ на запрос депутатов заместитель премьер-министра РК Тамара Дуйсенова ответила, что в Казахстане ведется работа по консервации и реставрации петроглифов, их изучение. За 2022-2023 годы в разных регионах было реставрировано 100 наскальных рисунков, удалено более 50 так называемых антропогенных повреждений.





Скандальных историй о штрафах казахстанцев за культурный вандализм в сакральных местах в открытом доступе нет. Это понятно: пока возле непризнанных музеев под открытым небом не установлены охранные зоны и нет ответственных за их сохранность, нет и доказательной базы против вандалов.





Одна из главных проблем, по которым охранные зоны не установлены вокруг всех известных памятников наскальной живописи в Казахстане, - нехватка финансирования. Активистка движения "Охотники за петроглифами" Ольга Гумирова в интервью СМИ рассказывала, что большая часть работы по поиску петроглифов в урочище Аккайнар на юге Казахстана проводилась за счет волонтеров. А тех денег, которые выделялись Институту археологии для исследований, хватило на фиксацию и паспортизацию только 10 скоплений петроглифов. Чтобы провести более масштабную работу в таких больших комплексах, нужно снаряжать и финансировать научную экспедицию.





Напомним, в начале 2023 года в Казахстане ужесточена ответственность за экологические нарушения и вандализм. В прошлом году в стране официально зарегистрировано более одной тысячи фактов вандализма. Депутаты предложили увеличить штрафы за вандализм.





Как сообщалось ранее, в Мангистауской области чиновник-вандал выбил отверткой надпись на скале в ущелье Ыбыкты Сай.





В 2021 году вандалы испортили стены пещеры на Скальной тропе в Актау. Близ Алматы, на территории сакских курганов, устроили свалку . Также сообщалось, что вандалы разрисовали Капшагайские скалы в Алматинской области.





В апреле этого года казахстанские общественники забили тревогу из-за намеренного уничтожения исторического памятника петроглифов в Талдыкоргане. Депутат мажилиса Сергей Пономарев прокомментировал ситуацию журналисту Kazakhstan Today.





Ранее сообщалось , что в районе уникальных меловых гор в Актюбинской области собираются искать нефть. Уникальный природный памятник называют музеем под открытым небом из-за множества меловых скульптур, которые сделали ветер и время.



