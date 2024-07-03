02.07.2024, 10:41 68326
Режим чрезвычайной ситуации техногенного характера объявлен в Экибастузе
Фото: khabar.kz
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Экибастуз. 2 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Решение акима города Экибастуза Аяна Бейсекина "Об объявлении чрезвычайной ситуации техногенного характера объектового масштаба" опубликовано на портале "Открытые НПА".
В связи со сложившейся аварийной ситуацией на ТОО "Energy Solutions Center" объявить режим чрезвычайной ситуации техногенного характера объектового масштаба в городе Экибастузе", - говорится в документе.
Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации решено назначить генерального директора Energy Solutions Center Айдарбека Кыстаубаева.
Напомним, в июне Экибастузскую ТЭЦ передали в доверительное управление ТОО "Energy Solution Center" - дочерней компании "Самрук-Энерго".
Как сообщалось ранее, 28 июня произошло технологическое нарушение на Экибастузской ГРЭС-1. Были остановлены четыре энергоблока. Станция снизила генерацию с 2080 МВт до 320 МВт. Комитет атомного и энергетического надзора и контроля начал расследование технологического нарушения.
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03.07.2024, 14:31 11786
Жару до 43 градусов обещают синоптики в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В ближайшие дни на большую часть территории Казахстана сохраняет свое влияние циклон, который несет обильные дожди с грозами, выпадением града и шквалистый ветер, сообщает РГП "Казгидромет".
По прогнозам синоптиков, 5 июля на северо-западе страны ожидается сильный дождь. 5-6 июля дожди прогнозируются на севере, в центре и на юго-востоке, а 4-6 июля - на востоке страны. Лишь на западе и юго-западе республики ожидается погода преимущественно без осадков.
Также на западе страны днем ожидается очень сильная жара до +33, +43°С", - сказано в сообщении "Казгидромета".
03.07.2024, 13:37 13431
Горы мусора на побережье Каспия показал блогер
Фото: instagram/azamat_sarsenbayev
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Актау. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский блогер Азамат Сарсенбаев снял на видео оставленные отдыхающими горы мусора на берегу Каспийского моря.
Жаль, что у нас в Мангистау до сих пор не развита культура отдыха. Каждый раз искренне удивляюсь тому, что бывают люди которые спокойно могут есть и отдыхать рядом с горой мусора", - написал блогер.
На видео, снятом Сарсенбаевым, видно, как отдыхающие сидят на берегу, а неподалеку от них валяются разбросанные пакеты с мусором.
Пост вызвал возмущение не только у жителей Актау, но и у казахстанцев из других регионов.
Раньше город намного чище был. Я понимаю, пластика и целлофана не было в таком количестве. Но нас с детства приучили фантики от конфет в кармане держать до дома. И детей мы тоже так приучили. Едем за город купаться, чужой мусор в море ловим. Собрать на побережье - это невозможно за всеми";
Не только культура отдыха не развита. Культура поведения сводится к нулю", - пишут возмущенные пользователи.
Один из комментаторов даже предложил устроить субботник на берегу.
Ранее сообщалось, что в Алматинской области водоохранную зону используют как мусорный полигон.
Бережно относиться к природе призвали также в нацпарке "Бурабай". Там попросили туристов не оставлять на деревьях завязки из тряпок и целлофана.
В прошлом году в нацпарке "Бурабай" собрали три тонны мусора.
02.07.2024, 09:11 70341
В Киеве скончался казахстанский журналист Айдос Садыков
Он был ранен в результате покушения 18 июня
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Киев. 2 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский журналист Айдос Садыков, на которого было совершено покушение в Киеве, скончался. Об этом сообщила в Facebook его супруга Наталья Садыкова.
Напомним, 18 июня в Киеве стреляли в казахстанского оппозиционера, получившего на Украине официальный статус беженца. По данным украинской полиции, на улице Ярмолы неизвестные стреляли в припаркованный автомобиль, в котором находились мужчина с женщиной.
Позже подозреваемый в нападении на казахстанского журналиста в Киеве пришел в полицию. Он задержан по подозрению в совершении преступления.
Генеральная прокуратура Республики Казахстан начала досудебное расследование по факту покушения на убийство казахстанского журналиста в Киеве.
Нападение на казахстанского журналиста в Киеве ранее прокомментировал президент Токаев. Он заявил, что произошедшее преступление следует рассматривать исключительно в правовом поле, на основе действующего законодательства, в соответствии с основными международными нормами.
02.07.2024, 08:44 73171
Какие улицы будут перекрыты в Астане в дни саммита ШОС
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Астана. 2 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане вводится "желтый" уровень террористической опасности в период проведения саммита ШОС со 2 по 4 июля. В связи с проведением крупного мероприятия планируется временное ограничение движения автотранспортных средств на улицах столицы. Об этом сообщили в акимате Астаны.
В частности, ограничения будут введены на следующих участках дорог:
3 июля с 18.00 до 22.00 - по улице Бокейхана от улицы Керей-Жанибек хандар до моста по улице Сыганак (М-3);
4 июля с 09.00 до 19.00 - по улице Нажимеденова от проспекта Тауелсиздик до улицы Аманжолова, далее по улице Аманжолова до улицы Байтурсынова и по Байтурсынова до проспекта Тауелсиздик.
В остальное время ограничение движения будут осуществляться при сопровождении участников саммита ШОС. Просим жителей отнестись с пониманием к усиленному режиму безопасности", - сообщили в акимате.
Как отметили в департаменте полиции столицы, введение "желтого" уровня террористической опасности в том числе обозначает введение ограничений на передвижение транспортных средств и пешеходов на отдельных территориях.
На период действия "желтого" уровня жителям запрещается пользоваться парковками возле жилых комплексов, которые расположены вдоль проспекта Мангилик ел, улиц Достык, Туркестан, Кунаева и проспекта Кабанбай батыра. При этом парковать машины внутри дворов или на параллельных/прилегающих к выше обозначенным улицам не запрещается", - проинформировали в управлении административной полиции города.
Также в эти дни вдоль данных улиц общественный транспорт курсировать не будет. Жителям будут предложены альтернативные маршруты, которые опубликуют в социальных сетях CTS.
Напомним, что в дни проведения саммита в Астане не будут работать дошкольные учреждения. До 70% сотрудников госучреждений и квазигоссектора переводятся на удаленный формат работы.
01.07.2024, 20:46 97181
Саммит ШОС: в Астане не будут работать дошкольные учреждения
Фото: Depositphotos
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Астана. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астана в связи с саммитом Шанхайской организации сотрудничества 3-4 июля не будут работать дошкольные учреждения, сообщает пресс-служба столичного акимата.
В целях удобства для граждан, в том числе во избежание заторов на дорогах, до 70% сотрудников госучреждений и квазигоссектора со 2 по 4 июля переводятся на удаленный формат работы. 3-4 июля также не будут работать дошкольные учреждения", - проинформировали в пресс-службе
Кроме того, в целях обеспечения общественного порядка и безопасности, предупреждения и пресечения правонарушений в период проведения саммита личный состав полиции переведен на усиленный вариант несения службы.
Напомним, в Астане 3-4 июля пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества.
01.07.2024, 13:15 116816
Это стало традицией: жители Турксибского района Алматы вновь жалуются на отключение света
Проблемы регулярно начинаются во время жаркого сезона
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Алматы. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Турксибском районе в очередной раз выключили свет. По словам жителей, отключение электричества, похоже, становится еженедельной традицией.
Невозможно нормально существовать, как людям жить и работать, такое ощущение, что мы живем в деревне, а не в крупном мегаполисе", - пишут возмущенные жители.
Ранее мы писали о том, что отключения света в Турксибском районе города - регулярное явление.
Свет выключают еженедельно. Как только начинается жаркий летний сезон, так начинаются проблемы", - написала в редакцию одна из жительниц района.
Она подчеркнула, что в Алматы давно пора менять всю систему подачи электричества, так как она не выдерживает нагрузок от современной техники и с наступлением жары начинаются бесконечные аварии.
25 июня от электроснабжения также в очередной раз отключили микрорайон Нур Алатау.
Напомним, в прошлом году жители Алматы были обеспокоены тем, что системы электроснабжения в жару перегружены работой кондиционеров в квартирах, офисах, соцучреждениях и прочих объектах города. Тогда в Алматы наблюдалась аномальная жара.
01.07.2024, 12:05 121066
Вместо зеленых палисадников - многоэтажные общежития: жители одного из районов Алматы выступили против его реновации
Фото: Orda.kz
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Алматы. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Алматинцы, проживающие в квартале улиц Жандосова - Манаса - Озтюрка - Ауэзова на специально организованной пресс-конференции рассказали, что вместо жилых двухэтажных домов в их районе планируют построить общежития, сообщает Orda.kz.
Дома собираются снести ТОО "RTC" и "Open Campus".
Акимат разрешил использовать этот земельный участок. Но жители считают, что застройщики нарушают их права", - пишет сайт.
Одна из жительниц, Нина Терлецкая, переехала сюда всего год назад, но уже считает, что менять в этом районе ничего не нужно. Ей все нравится.
Район зеленый, тихий, комфортный для жизни людей. Когда-то этот район строили для интеллектуальной элиты города. Это был район старого КИЗа (института земледелия). Здесь жили ученые, педагоги, строились школы, университеты, медицинские центры, больницы. Рядом находится центр переливания крови", - говорит жительница.
Прежде чем сносить дома, жильцов планируют расселить, а квартиры выкупить у собственников, которые опасаются, что цена окажется невыгодной.
Жители с этого проекта получат сомнительные деньги от выкупа квартир по розничной стоимости, которая прыгает, скачет и часто падает. Это также будут квартиры сомнительного качества в новых ЖК на окраинах города, как нам обещали", - рассказывает Нина.
Участок, о котором идет речь, - это два здания. Сейчас в квартале живет две с половиной тысячи жителей. Четыре новые общаги добавят еще шесть тысяч жителей. По мнению жителей, общежития увеличат плотность населения, будет больше машин и шума. Они также сомневаются, что такая застройка сочетается с генпланом Алматы.
Застройщики, которые купили один дом и 12-13 соток земли, претендуют на весь участок. Самое главное нарушение - право на частную собственность, будто людей нет. Просто вместо наших домов хотят построить девятиэтажку в центре жилого района", - рассказывает архитектор Михаил Васильев.
По словам жильцов, акимат якобы устроил "общее собрание", после которого был составлен протокол, но подписей у них не собирали.
Не было ни председателя, ни секретаря. Застройщики в рабочем порядке ходили по квартирам. И когда им открывали дверь, они спрашивали о покупке квартир на договорных условиях", - пояснил житель квартала Александр Сорокин.
Жильцы также переживают, что застройщики вырубят плодовые деревья и каштаны, которые сажал отец Александра Сорокина. Кроме того, они считают, что существующие дома сейсмически безопасны, в отличие от тех новостроек, в которые их хотят переселить.
Я большую часть времени прожила в панельном доме. И сейчас понимаю, что главный плюс в моем доме - безопасность. Когда было сильное землетрясение, мы перевернулись и спали дальше. В это время люди из многоэтажек выбегали на улицу", - говорит одна из жительниц Галина Каракулова.
Жильцы хотят сохранить целостность и уникальность своего района. В СМИ они обратились, так как не получили результатов после отправленных писем в госорганы.
Действия застройщиков сайту прокомментировал юрист Таир Назханов.
По его словам, в соответствии со статьей 29 закона РК "О жилищных отношениях" собственнику должно быть предоставлено благоустроенное жилище либо денежная компенсация. Денежная компенсация должна включать рыночную стоимость жилища и земельного участка, а также возместить в полном объеме убытки, которые причинили собственнику.
Это еще не весь перечень убытков, которые могут понести люди после изъятия их земель. Когда их участки выкупают по решению суда, то жители имеют право подать иск к акимату города Алматы", - рассказал Назханов.
По словам юриста, затраты возместят при предъявлении самостоятельного иска с предоставлением подтверждающих документов.
Редакция Orda.kz также обратилась к застройщикам проекта. Они ответили, что претензий у жильцов как таковых нет.
Есть недопонимание со стороны жителей в части реализации проекта, по которым наша компания ведет постоянные разъяснительные работы по мере возникновения вопросов. Большинство жителей двухэтажных старых домов, наоборот, поддерживают проект. Мы уже выкупили дом 59а из восьми квартир. Протокол согласования на выкуп подписан с жителями дома 57а, ведем переговоры с собственниками домов 59 и 61 по улице Манаса", - прокомментировали застройщики Open Campus.
По словам застройщиков, цель проекта - комплексная застройка. Они планируют строительство двух студенческих общежитий с учетом современных требований безопасности и комфорта студентов и жильцов квартала.
Это будут общежития не более шести этажей. Мы заказчики проекта. Наша организация специализируется на создании современных жилых пространств, соответствующих высоким стандартам комфорта и безопасности", - отметили в компании.
Застройщики сказали, что обвинения жильцов в подделке подписей на согласие выкупа - неправда.
Восемь семей, у которых мы выкупили квартиры, счастливо встретили Новый год в новом месте. Мы продолжаем поддерживать с ними хорошие отношения", - добавили застройщики.
Сейчас к сносу готовится административное здание по улице Манаса. Строительно-монтажные работы планируют начать в августе-сентябре этого года.
01.07.2024, 11:41 113766
Арест казахстанца-вандала в Помпеях вновь поднял проблему сохранения сакральной истории в Казахстане
Казахстанского туриста задержали за написанное им слово "ALI" на древней стене Дома Цеев в Археологическом парке в итальянском городе Помпеи
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Астана. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - История с арестом казахстанского туриста, который нацарапал слово "ALI" на стене Дома Цеев в Археологическом парке Помпеи, облетела мировые СМИ и возродила дискуссию об ужесточении ответственности за культурный вандализм. Об этом сообщает ranking.kz.
Директор Археологического парка Помпеи Габриэль Зухтригель назвал действия казахстанца нецивилизованным поступком, а самого туриста - преступником. Из-за многочисленных актов вандализма со стороны приезжих итальянцы инициировали законодательные поправки, которые теперь обязывают правонарушителей не только платить штраф за последствия своего бескультурья, но и закрывать счета за реставрацию поврежденной части объекта. Наказывать деньгами и сообщать об этом всему миру - вот новая концепция борьбы с вандалами, которая принята в Италии.
На сайте Археологического парка говорится, что в настоящее время проводится техническая экспертиза, после которой нарушителю выставят счет. Благодаря новому закону Италии, вступившему в силу в апреле этого года, за ущерб памятникам и другим культурным объектам страны нарушитель может быть наказан штрафом в размере от 10 тыс. до 60 тыс. евро (от 5 млн до 30 млн тенге).
В Казахстане размеры штрафов, которые применяют к желающим оставить свой след в истории, нацарапав свое имя на памятнике, несопоставимо малы в сравнении с развитыми государствами. Например, родители несовершеннолетних казахстанцев, решивших "увековечить" свои "подвиги" надписями на скалах с петроглифами и прочими вандалистскими пакостями, могут быть оштрафованы на 55,4 тыс. тенге. За акты вандализма со стороны совершеннолетних денежное наказание уже выше - от 184,6 тыс. до 590,7 тыс. тенге. Также взрослого нарушителя могут направить на исправительные работы или арестовать на срок до 40 дней. Более серьезным штрафным санкциям могут подвергнуть только за незаконные археологические раскопки - до 18,5 млн тенге.
За последние несколько лет в Казахстане было рассмотрено 50 административных дел, связанных с нарушением законов в отношении объектов историко-культурного населения. Еще 65 фактов нарушения КоАП зафиксировано по статье "Вандализм несовершеннолетних", которая включает осквернение не только объектов культуры и истории, но и различных природных парков. В прошлом году в сравнении с 2018 годом административные дела по таким статьям КоАП стали открывать в два раза чаще.
В статистике уголовных дел счет проступков и преступлений по фактам вандализма последние несколько лет шел на сотни. Например, в 2018 году их было 296, в 2022 году меньше - всего 181. В прошлом году число таких правонарушений резко снизилось - до 26. Важно отметить, что эти данные Комитета по правовой статистике и спецучетам Генпрокуратуры РК (КПСиСУ) обобщены по всем зафиксированным фактам вандализма. Выделить из них преступления именно за разрушение памятников, сакральных мест не представляется возможным.
Именно вандализм в местах исторических памятников культуры и археологии в Казахстане вызывает наибольшую озабоченность экспертов. СМИ пестрят публикациями о фактах уничтожения сакральных наскальных рисунков в разных регионах Казахстана. По оценке активистов объединения "Охотники за петроглифами", такими темпами в ближайшие годы Казахстан может безвозвратно утратить до 25% всей наскальной живописи страны.
В Казахстане до сих пор не создана интерактивная карта петроглифов, хотя эксперты-археологи и мажилисмены не раз поднимали этот вопрос перед правительством. По подсчетам волонтеров, счет таких древних рисунков идет на десятки тысяч.
Один из комплексов - Тамгалы в Алматинской области даже включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Знаменитый рисунок солнечного всадника на мамонте привлекает ученых из разных стран мира. Некоторые археологи выдвигали предположение, что Тамгалы может быть даже старше египетских пирамид. Тамгалы, пожалуй, единственный памятник истории и археологии, в котором не просто проведена музеефикация, но и построен визит-центр, сделаны ограждения к наскальным рисункам, проведена необходимая инфраструктура. К числу охраняемых также отнесен комплекс в каменном гроте в местечке Акбаур в Уланском районе Восточно-Казахстанской области.
На скалах с рисунками повсеместно оставляют надписи, как, например, в Сауыскандыке, Арпаузене, Карасае, Тамды, Байконыре, Ешкиольмесе, Кокентау. А в Аккайнаре своими дембельскими приветами служащие, проходящие сборы на полигоне близ Отара, фактически уничтожают целое святилище. Если в других странах из скалы, на которой всего 5-10 петроглифов создают туристические достопримечательности, то мы не можем достойно представить и организовать охрану десятков тысяч петроглифов. Они не менее ценны, чем папирусы Древнего Египта или глиняные таблички с шумерской клинописью. Можно сказать, что Казахстан - обладатель древних каменных библиотек под открытым небом. Из более чем 300 зафиксированных скоплений петроглифов большая часть изучены лишь частично, не оцифрованы и не защищены от разрушения", - написали в своем обращении заместителю премьер-министра депутаты мажилиса.
Народные избранники считают, что власти должны озаботиться присвоением статуса памятникам и созданием охранных зон вокруг них по типу Тамгалы или Акбаура сразу же после обнаружения петроглифов.
В ответ на запрос депутатов заместитель премьер-министра РК Тамара Дуйсенова ответила, что в Казахстане ведется работа по консервации и реставрации петроглифов, их изучение. За 2022-2023 годы в разных регионах было реставрировано 100 наскальных рисунков, удалено более 50 так называемых антропогенных повреждений.
Скандальных историй о штрафах казахстанцев за культурный вандализм в сакральных местах в открытом доступе нет. Это понятно: пока возле непризнанных музеев под открытым небом не установлены охранные зоны и нет ответственных за их сохранность, нет и доказательной базы против вандалов.
Одна из главных проблем, по которым охранные зоны не установлены вокруг всех известных памятников наскальной живописи в Казахстане, - нехватка финансирования. Активистка движения "Охотники за петроглифами" Ольга Гумирова в интервью СМИ рассказывала, что большая часть работы по поиску петроглифов в урочище Аккайнар на юге Казахстана проводилась за счет волонтеров. А тех денег, которые выделялись Институту археологии для исследований, хватило на фиксацию и паспортизацию только 10 скоплений петроглифов. Чтобы провести более масштабную работу в таких больших комплексах, нужно снаряжать и финансировать научную экспедицию.
Напомним, в начале 2023 года в Казахстане ужесточена ответственность за экологические нарушения и вандализм. В прошлом году в стране официально зарегистрировано более одной тысячи фактов вандализма. Депутаты предложили увеличить штрафы за вандализм.
Как сообщалось ранее, в Мангистауской области чиновник-вандал выбил отверткой надпись на скале в ущелье Ыбыкты Сай.
В 2021 году вандалы испортили стены пещеры на Скальной тропе в Актау. Близ Алматы, на территории сакских курганов, устроили свалку. Также сообщалось, что вандалы разрисовали Капшагайские скалы в Алматинской области.
В апреле этого года казахстанские общественники забили тревогу из-за намеренного уничтожения исторического памятника петроглифов в Талдыкоргане. Депутат мажилиса Сергей Пономарев прокомментировал ситуацию журналисту Kazakhstan Today.
Ранее сообщалось, что в районе уникальных меловых гор в Актюбинской области собираются искать нефть. Уникальный природный памятник называют музеем под открытым небом из-за множества меловых скульптур, которые сделали ветер и время.
Депутаты также сообщали о продаже уникальных каменных шаров из долины Торыш.
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