Режим ЧС просят объявить жители Егиндыкольского района Акмолинской области из-за проблем с водой  

Дезинфекция проводится два раза в месяц, с общим количеством 24 обработки в год

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Астана. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахский национальный университет искусств прокомментировал видео, выложенное в социальных сетях, снятое в корпусе № 2 и корпусе № 3 Казахского национального университета искусств (пр. Женис, 33).





По поводу тараканов в столовой корпуса № 3. На основании заключенного договора с ТОО "Прези дезинфект" согласно графику дезинфекция проводится два раза в месяц с общим количеством 24 обработки в год. В каникулярное время частота обработки корпусов увеличивается.





В июле - августе 2022 года был произведен текущий ремонт корпуса № 2 и корпуса № 3, а также органного зала КазНУИ (пр. Женис, 33). На момент ремонта в корпусах не было сломанных дверей, сорванных ручек, сломанных унитазов, повреждений на стенах. Они появились в ходе эксплуатации и использования. Санузел, который показан на видео находится в подвальном техническом помещении и не предназначен для использования в целом и в частности учащимися", - сообщили в университете.





В корпусе № 3 колледжа КазНУИ два лифта были установлены в 2007 году, с того момента по настоящее время они функционировали. На сегодня оба лифта вышли из строя и не подлежат ремонту, так как эти модели и запасные части лифтов сняты с производства.





Было принято решение купить новые. Одобрение на финансирование по государственному закупу получено на покупку одного лифта. В данное время идет процедура закупа", - сообщили в вузе.





В период с февраля по май 2023 года был дважды объявлен конкурс государственных закупок на клининговые услуги. По итогам тендерной комиссии не был объявлен победитель, в связи с тем, что участники не соответствовали квалификационным требованиям технических спецификаций, предъявляемых к поставщику. В связи с чем по закону о госзакупках будет объявлен повторный третий конкурс с мая.





Цены в столовой устанавливаются не университетом, а поставщиком, выигравшим тендер государственного имущества. Нами неоднократно поднимался вопрос по поводу завышения цен, компании через госимущество было сделано замечание улучшить качество услуг и пересмотреть ценовую политику", - сообщили в университете.





В вузе также добавили, что университетом ежегодно подавались заявки на техническое обследование зданий, в этом году выделено финансирование на данные процедуры всех корпусов КазНУИ, в частности корпусов № 2 и № 3 (пр. Женис, 33).





Напомним, в конце февраля студенты Казахского национального университета искусств (КазНУИ) пожаловалась на антисанитарию и ужасные условия в здании высшего учебного заведения.



