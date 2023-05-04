Режим ЧС просят объявить жители Егиндыкольского района Акмолинской области из-за проблем с водой
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Кокшетау. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Режим ЧС просят объявить жители Егиндыкольского района Акмолинской области из-за проблем с водой.
Отсутствие воды стало ужасной, но привычной реальностью для жителей Егиндыколя. На протяжении последних тридцати лет услугу здесь дают с перебоями. Иногда живительной влаги люди не видят месяцами. Местные власти говорят, проблема в устаревшем водопроводе. Он был построен больше полувека назад и в буквальном смысле рассыпается, сообщает телеканал "Астана".
Районный центр находится в 300 километрах от Кокшетау и в 170 - от столицы, но местные жители уверяют, живительной влаги у них не бывает иногда месяцами. А если она и появляется, то качество оставляет желать лучшего.
В день подается вода на час-два. Но при этом выдается с перебоями. Также она очень низкого качества. В воде можно найти песок и другие осадки. Теперь в последние пять лет проблема перешла все границы. У нас вода вообще не выдается, выдавалась лишь один раз недавно", - рассказал местный житель Темирболат Таскынбай.
Из-за отсутствия воды сельчане не могут заниматься ни животноводством, ни земледелием. Это уже привело к тому, что люди стали массово уезжать из этих мест. Те, кто остался, возят воду из других сел или берут из местного котлована.
То постоянно говорят, порывы за порывами, месяцами ждем. Я привозил с Новочеркасска, а сейчас берем воду, двадцатки в магазине, которые продаются, потому что ту воду уже невозможно пить", - говорит житель района Серик Мусин.
Основная проблема, из-за которой люди не дополучают воду, заключается в Нуринском водопроводе, который снабжает Коргальжинский, Егиндыкольский и Атбасарский районы. Трубы старые, а потому случаются прорывы, говорят специалисты.
Основная причина заключается в том, что магистральная труба районов Коргалжын, Егиндыкол и Атбасар построена в 69-70 году. Поэтому ежедневно происходят порывы на участках трубы. Не один раз, а несколько. Если происходят пять-шесть порывов, работа затягивается. Все трубы железные. Сейчас готова проектно-сметная документация. Будут заменены трубы на пластиковые", - сказал начальник отдела эксплуатации Нуринского группового водопровода Саид Бектореев.
Проблема настолько замучила местных жителей, что они создали общественное объединение. Теперь уже от его лица просят ввести в Егиндыкольском районе режим ЧС. По их мнению, только так можно ускорить решение проблемы.
От акима мы требуем объявления чрезвычайной ситуации из-за того, что в нашем районе Егиндыколе отсутствует водоснабжение питьевой воды. Для чего это нужно, для того, чтобы ускорить процесс нового водопровода, который на протяжении последних тридцати лет никак не может решиться", - сказал заместитель председателя ОО "ТІРШІЛІК-2023" Данияр Айнабаев.
Аким Егиндыкольского района согласен с требованиями сельчан. Осталось определиться с масштабами режима ЧС.
У нас три района, которые закреплены в этой проблеме. Коргалжынский район - 100%, Егиндыкольский район и Атбасарский район, село Ладыженка. Вопрос только в том, как мы будем объявлять, или область, или район", - аким Егиндыкольского района Ерлан Мухамедин.
Проектно-сметная документация ремонта водопроводной магистрали уже готова, рассказали представители Нуринского водопровода. Теперь они планируют проводить конкурс, в котором определятся с подрядной организацией. Она займется ремонтом труб. Правда, не понятно сколько времени уйдет на эти работы. И когда в домах местных жителей вода станет бежать постоянно.