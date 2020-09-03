Резкое похолодание и дожди ожидают казахстанцев в ближайшие три дня

В аэропорту Нур-Султана не были организованы отдельные коридоры для прибывающих и убывающих пассажиров, не соблюдалась социальная дистанция между пассажирами при прохождении регистрации на рейс и посадке, в терминале не установлены дезинфекционные коврики, у водителей перронных автобусов отсутствовали перчатки.