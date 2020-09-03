Резкое похолодание и дожди ожидают казахстанцев в ближайшие три дня

Нур-Султан. 2 сентября. Kazakhstan Today - "Казгидромет" представил прогноз погоды на 3-5 сентября, передает Kazakhstan Today.
По информации синоптиков, в ближайшие дни на большей части Казахстана пройдут дожди, на востоке местами сильные ливни с усилением ветра, возможно выпадение града.
На северные, центральные и восточные регионы страны ожидается резкий наплыв холодного воздуха из районов Таймыра. Температурный фон будет в пределах 12-18 градусов тепла", - говорится в сообщении.
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