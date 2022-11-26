Система Orphus

Резкое похолодание ожидается в выходные в Казахстане

25.11.2022, 13:07 24891
Резкое похолодание ожидается в выходные в Казахстане
Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В выходные дни на большую часть территории Казахстана будет оказывать влияние северный антициклон, наполненный холодным арктическим воздухом, информирует РГП "Казгидромет".
 
В выходные дни ожидается резкое понижение температуры воздуха на северо-западе, севере, в центре и на востоке страны и прекращение осадков. С прохождением атмосферных фронтов 26 ноября на востоке, 26-28 ноября на юге и юго-востоке республики ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде снега, 26 ноября на востоке, 26-27 ноября на юго-востоке - сильный снег.
 

По республике ожидаются туман, на востоке, юге и юго-востоке усиление ветра до 15-28 метров в секунду, на востоке с метелью, на юге и юго-востоке - гололед", - предупреждают синоптики.

 
Ночью на западе ожидается небольшое понижение температуры воздуха до 5-15 мороза, на северо-западе - до 20-30 мороза, севере - до 23-36 мороза, в центре - до 17-34 мороза, 27-28 ноября на востоке - до 27-38 мороза. 27-28 ноября ожидается понижение температуры воздуха на юге, юго-востоке до 5-15, в горных районах - до 15-20 мороза.
 

новости по теме

Сколько дней отдыха ждет казахстанцев на Новый год

26.11.2022, 09:37 3931
Сколько дней отдыха ждет казахстанцев на Новый год
Астана. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сколько дней отдыха ждет казахстанцев на Новый год и Рождество в 2023 году.
 
По данным uchet.kz, официальными выходными на Новый, 2023 год являются: 1, 2 января 2023 года.
 
31 декабря, выпадающее на субботу, и 1 января 2023 года, выпадающее на воскресенье, подарят казахстанцам дополнительные выходные, но только тем, кто работает 5 дней в неделю.
 
Также выходным днем будет 7 января - Рождество, но оно выпадает на субботу, никаких переносов нет.
 

Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в субботу

26.11.2022, 09:00 6541
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в субботу
Астана. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Большая территория Казахстана будет находится под влиянием холодного северного антициклона, в связи с чем ожидается погода без осадков и резкое понижение температуры воздуха.
 

На востоке и юго-востоке страны с прохождение атмосферных фронтов сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдет снег, временами сильный снег, ожидаются туман, гололед, усиление ветра, метель", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Жетысуской, в горных районах Алматинской областей ожидаются сильные осадки (дождь, снег), на юге, востоке Абайской, ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской областей - сильный снег.
 
Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявили в пятнадцати областях.
 

Штормовое предупреждение объявили в пятнадцати областях

25.11.2022, 20:36 14811
Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Непогода ждет жителей Алматы, Шымкента, Жетысуской, Алматинской, Кызылординской, Туркестанской, Атырауской, Актюбинской, Улытауской, Карагандинской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской, Павлодарской, Жамбылской, Западно-Казахстанской и Костанайской областей.
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 26 ноября в Жетысуской области временами ожидаются сильные осадки. На севере, в горных и предгорных районах области ожидаются низовая метель, туман, гололед. Ветер северо-восточный на севере, востоке области 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду.
 
26 ноября днем в горных районах Алматинской области ожидается временами сильный снег. На севере, юге и в горных районах туман, гололед. Ветер северо-восточный, на востоке, юге и в горных районах области порывы 18-23 метра в секунду.
 
В Алматы 26 ноября ночью и утром ожидается туман.
 
26 ноября в центре Кызылординской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, в центре, на востоке, западе области 15-20 метров в секунду.
 
26 ноября на юге, западе, в горных и предгорных районах, 27-28 ноября на юге Туркестанской области ожидается туман. Ветер восточный, утром и днем на севере, западе, в горных и предгорных районах 15-20, в горных районах порывы 23-28 метров в секунду.
 
В Шымкенте 26 ноября ночью и утром ожидается временами туман. Ветер восточный, юго-восточный, утром и днем 26 ноября, сутки 27-28 ноября порывы 15-20 метров в секунду.
 
26 ноября на западе, юге Атырауской области ожидается ветер восточный, юго-восточный 15-20 метров в секунду.
 
26 ноября на юге, в центре Актюбинской области ожидается ветер северо-восточный, восточный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
26 ноября на северо-западе Улытауской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на юге области порывы 15-20 метров в секунду.
 
26 ноября ночью на севере, востоке Карагандинской области ожидается метель, гололед. Ветер северный, северо-восточный, на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
 
26 ноября ночью на большей части Абайской области ожидается снег, на востоке, юге области сильный снег, метель. Ветер северо-западный, на востоке, юге, в центре области 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.
 
26 ноября на большей части Восточно-Казахстанской области ожидается снег, ночью на севере, востоке области сильный снег, метель. Ветер западный, северо-западный, на западе, юге, в центре области 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.
 
26 ноября в Мангистауской области ожидается ветер юго-восточный, на западе, севере, в центре области 15-20 метров в секунду.
 
Ночью 26 ноября на юге Павлодарской области ожидается метель. Ветер северный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
26-27 ноября на северо-востоке, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 метров в секунду.
 
26 ноября ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем на юго-западе области порывы 15-20 метров в секунду.
 
26 ноября на севере, юге Костанайской области ожидается туман.
 
Напомним, в выходные дни на большую часть территории Казахстана будет оказывать влияние северный антициклон, наполненный холодным арктическим воздухом.
 

Президент РК поручил расследовать случаи нападения на офис редакции ElMedia

25.11.2022, 18:08 18141
Президент РК поручил расследовать случаи нападения на офис редакции ElMedia
Фото: Кадр с видео
Алматы. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поручил заняться расследованием случаев нападения на офис редакции ElMedia в Алматы, сообщает пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай.
 

Направленное в адрес президента обращение международного фонда "Әділ сөз" и Союза журналистов Казахстана с просьбой защитить женщин-журналистов принято во внимание", - написал на своей странице в Сети Руслан Желдибай.

 
По его словам, соответствующим ведомствам поручено заняться расследованием инцидентов с целью привлечения к ответственности лиц, допустивших противоправные действия в отношении представителей средств массовой информации.

 
Ранее руководитель и автор проекта Elmedia Гульжан Ергалиева обратилась к министру внутренних дел Марату Ахметжанову по поводу непрекращающихся атак на редакцию, сообщает телеграм-канал Elmedia.
 

От имени пользователей нашего канала Elmedia, собравшего уже несколько миллионов просмотров, требую взять на контроль случаи террористических атак на нашу редакцию в Алматы, как и случаи атак на другие редакции других медиа", - заявила Гульжан Ергалиева.

 
По данным международного фонда защиты свободы слова "Әділ сөз", 25 ноября полиция задержала подозреваемых, четыре раза разбивавших стекла в бизнес-центре, где находится редакция ElMedia. Атаки продолжались 4 месяца и сопровождались угрожающими сообщениями.
 
Задержанными оказались два 18-летних парня, один алматинец, второй - житель Тараза. Полиция квалифицировала их действия как "Мелкое хулиганство".
 

Прекратите строить бесконечные дома - жители Астаны протестуют против застройки

25.11.2022, 14:01 23416
Прекратите строить бесконечные дома - жители Астаны протестуют против застройки
Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Есильского района Астаны после ознакомления с генпланом застройки города потребовали прекратить бесконечное строительство новых жилых комплексов.
 
По словам жителей, в районе не хватает социальных объектов и скверов, а плотно возведенные высотки портят облик столицы, сообщает Sputnik.kz.
 

Мы посмотрели сегодня генплан, все очень красочно, конечно, просматривается и прослеживается забота о красоте города. За исключением отдельных вещей. Мы - жители ЖК "BI city Seuol" с февраля месяца пытаемся довести до акимата, до решающих структур, что вокруг Хан Шатыра не должно быть застройки МЖК, который фактически портит общую картину самой достопримечательности Хан Шатыра. Тем более в этом районе отсутствует государственная школа, социальные объекты, то есть детские сады, там отсутствует поликлиника полноценная", - говорит житель столицы Бахытжан Рахманкулов.

 
По словам активистов, рядом с ЖК "BI city Seuol" изначально по генплану планировалось строительство школы на 900 мест. Теперь количество мест сократили до 300. А вместо школы идет стройка МЖК, который будет состоять из нескольких блоков, что превращает район вблизи Хан Шатыра в муравейник, говорит жительница столицы Айнур Абенова.
 

Район Хан Шатыра настолько застроен, там построились такие муравейники, как Sat-Ns, перед нами строятся вот эти 24 этажа - муравейник, потом "Базис" хочет воткнуть свои дома, и школу они уменьшили из 900 на 300 мест. Триста детей - даже мы понимаем, что это первый класс не заполнит. 300 детей - это очень маленькая школа", - говорит Абенова.

 
Ранее жители столицы уже обращались в акимат города с требованием не вносить изменения в генеральный план и построить школу вместо МЖК.

 
 
Напомним, в начале октября премьер-министр Алихан Смаилов отметил необходимость решения проблемы хаотичной застройки городов.
 
В ноябре президент назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы.
 

В Казахстане 88 ветеранов Великой Отечественной войны до сих пор стоят в очереди на жилье - сенатор

25.11.2022, 11:48 26721
В Казахстане 88 ветеранов Великой Отечественной войны до сих пор стоят в очереди на жилье - сенатор
Фото: Depositphotos
Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе правительственного часа в сенате парламента депутат Серик Шайдаров отметил, что в Казахстане в очереди на получение жилья до сих пор стоят 88 ветеранов Великой Отечественной войны.
 
Депутат назвал данную ситуацию парадоксом. Ведь, по его словам, еще в 2015 году сообщалось, что все ветераны получили жилье.
 

Многие из ветеранов уже приблизились к столетнему рубежу. И без принятия оперативных мер получение жилья для многих из них так и останется несбыточной мечтой", - высказался он.


Серик Шайдаров также рассказал, что в стране на сегодня в жилье нуждаются более 148 тысяч неполных семей, из которых 60% имеют доходы ниже прожиточного минимума.

Получение кредитного жилья под 5% годовых для большей части таких семей станет непосильной ношей. Поэтому считаю, что уполномоченным государственным органам нужно всесторонне изучить данный вопрос, определить механизм получения кредитного жилья под 2% годовых для реально нуждающихся неполных семей, включая внесение изменений в действующие программы по обеспечению жильем данной категории населения", - сказал депутат.  


В Алматы ветерана войны поздравили с вековым юбилеем.

 

Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в пятницу

25.11.2022, 08:22 31146
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в пятницу
Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Большая территория Казахстана остается под влиянием Атлантического циклона, в связи с чем сохраняются осадки, преимущественно в виде снега.
 

На западе с отрогом антициклона ожидается погода без осадков. По республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на севере, северо-западе, востоке РК - метель", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На юго-востоке Акмолинской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), на севере Карагандинской области, ночью на юге Северо-Казахстанской области, на востоке Костанайской области, днем на северо-востоке Восточно-Казахстанской области, на юге Павлодарской области - сильный снег.
 
В Астане: ожидаются осадки (дождь, снег), температура воздуха днем составит -1-3 °C, скорость ветра 9-14, днем порывы 15-20 метров в секунду.
 
В Алматы: переменная облачность, +12+14 °C, скорость ветра 2-7 метров в секунду.
 
В Шымкенте: переменная облачность, +10+12 °C, скорость ветра 8-13 метров в секунду.
 
Напомним, штормовое предупреждение объявили в четырнадцати областях.
 

Штормовое предупреждение объявили в четырнадцати областях

24.11.2022, 21:28 38056
Штормовое предупреждение объявили в четырнадцати областях
Астана. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Непогода ждет жителей Астаны, Туркестанской, Жетысуской, Мангистауской, Улытауской, Актюбинской, Кызылординской, Акмолинской, Карагандинской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Костанайской областей.
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", ночью и утром на севере, в горных районах Туркестанской области синоптики прогнозируют туман. Ветер юго-западный, на севере, в горных районах, 15-20 метров в секунду.
 
Ночью и утром 25 ноября в горных и предгорных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер юго-западный, на севере, востоке области 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду.
 
Ночью и утром 25 ноября на северо-востоке Мангистауской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный, днем на западе, в центре области 15-20 метров в секунду.
 
25 ноября на севере Улытауской области ожидается гололед. Ветер западный, северо-западный, на севере, в центре области порывы 15-20 метров в секунду.
 
25 ноября ночью на севере, в центре Актюбинской области ожидается гололед.
 
25 ноября в центре Кызылординской области ожидается туман.
 
25 ноября в Акмолинской области на большей части ожидаются осадки, на севере, юго-востоке области сильные осадки (дождь, снег), метель. На севере, западе, юго-востоке области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 метров в секунду, на севере области временами 23 метра в секунду.
 
В Астане 25 ноября ожидаются осадки, временами сильные осадки (дождь, снег), метель, гололед, туман. Ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 метров в секунду.
 
25 ноября на севере Карагандинской области ожидается временами сильный снег. На севере, востоке, в центре области метель, гололед. Ветер южный с переходом на западный, днем на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 метров в секунду.
 
25 ноября на севере, в центре, на юго-востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман.
 
25 ноября днем на большей части Восточно-Казахстанской области ожидается снег, на северо-востоке области сильный снег. Днем на севере, востоке области метель. Ветер юго-восточный, на севере, востоке области 15-20 метров в секунду, днем порывы 25 метров в секунду.
 
25 ноября днем на большей части Абайской области ожидается снег. Днем на востоке, юге области ожидается метель. На юге области ожидается гололед. Ветер юго-восточный, на востоке, юге области 15-20 метров в секунду, днем порывы 25 метров в секунду.
 
25 ноября ночью на большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег, на юге области сильный снег. На севере, западе, юге области ожидается низовая метель. Ветер северо-восточный, на севере, западе, юге области порывы 15-20 метров в секунду.
 
Днем 25 ноября на юге Павлодарской области ожидается сильный снег, на севере, востоке, юге области метель. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
Ночью 25 ноября на большей части Костанайской области ожидается снег, на востоке области сильный снег, на юге области осадки (снег, дождь). Ночью на севере, западе, востоке области, днем на востоке области метель. На севере области туман. На юге области гололед. Ветер северо-восточный, ночью на севере, западе, востоке области, днем на востоке, юге области 15-20 метров в секунду, порывы 25 метров в секунду.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов, говоря о возможном трудоустройстве российских учителей в школы Казахстана, сообщил общественности, что школы полностью укомплектованы и все вакансии уже заняты. Считаете ли Вы, что Казахстану действительно не нужны педагоги?

      Архив опросов