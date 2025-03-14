Ритуальный бизнес стал теневой сферой экономки - сенатор

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Астана. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания сената парламента РК депутат Андрей Лукин выступил с депутатским запросом о проблеме содержания кладбищ и регулирования стоимости ритуальных услуг, передает корреспондент агентства.





Особое внимание необходимо уделить нелегальным похоронным бюро и содержанию кладбищ. Этот бизнес стал теневой и неконтролируемой сферой экономики. Кроме того, передача содержания кладбищ в частные руки вызывает общественный резонанс и поднимает ряд социальных, этических и экономических вопросов", - выступил депутат.





По словам сенатора, коммерциализация этой сферы и отсутствие государственного контроля может привести к таким негативным последствиям, как завышение стоимости участков и ритуальных услуг, ограничение доступа для родственников умерших, нарушение традиций и религиозных обрядов, ухудшение качества ухода за территорией кладбищ.





В настоящее время правовые основы погребения урегулированы разными законодательными и подзаконными актами. Однако, согласно статье 6 Конституции Казахстана, земля принадлежит народу. Земельный кодекс определяет кладбище как земли специального назначения, предназначенные исключительно для погребений, и запрещает их коммерческое использование", - напомнил Андрей Лукин.





Он отметил, что государство бесплатно выделяет участки для захоронений - не менее 6 квадратных метров на каждого умершего. Законом о местном государственном управлении и самоуправлении закреплена компетенция местных исполнительных органов по разработке правил погребения и ухода за могилами. Однако передача рынка ритуальных услуг в конкурентную среду создает риски монополизации и криминализации. А это может привести к мошенничеству, незаконному выделению участков, перепродаже мест, незаконным эксгумациям, а также к проблемам с учетом захоронений.





Стоимость погребения в Астане остается одной из самых низких в Казахстане. Однако после приватизации частные компании неизбежно начнут повышать цены. К примеру, во время пандемии COVID-19 частные операторы поднимали стоимость захоронений до 1 миллиона тенге, в то время как государственные структуры обеспечивали доступные расценки. Приватизация кладбищ ставит под угрозу такие объекты, как Алия выдающихся деятелей РК, зеленый парк нового городского кладбища. Коммерциализация этих территорий приведет к появлению VIP-захоронений и потере государственного контроля", - заявил депутат.





Сенатор предложил исключить государственные предприятия, обслуживающие кладбища и оказывающие ритуальные услуги из комплексного плана приватизации и продажи, а также закрепить на законодательном уровне статус кладбищ как объектов исключительно государственной собственности.





Вместе с тем, парламентарий обратил внимание на необходимость создать государственную цифровую систему учета захоронений с интеграцией в базы данных государственных органов, усилить контроль сферы ритуальных услуг, установив предельные цены на основные услуги по погребению.





Депутат также подчеркнул, что необходимо внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, введя строгую ответственность за незаконную продажу мест на кладбище, и разработать законопроект о погребении и похоронном деле.