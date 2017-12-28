Астана. 27 декабря. Kazakhstan Today - Сегодня в Астане состоялось очередное заседание исполнительного комитета Федерации профсоюзов Республики Казахстан, на котором избраны председатели территориальных объединений профсоюзов четырех областей, передает Kazakhstan Today.

В рамках внутренней ротации кадров Ерлан Саиров избран заместителем председателя Федерации профсоюзов Республики Казахстан, Гульнара Жумагельдиева назначена советником председателя Федерации профсоюзов, сообщили в пресс-службе федерации.

Председателем территориального объединения профсоюзов Северо-Казахстанской области избран Ерик Нуракаев, председателем территориального объединения профсоюзов Акмолинской области - Кали Рахметов, председателем территориального объединения профсоюзов Астаны - Тастанбек Есентаев, председателем территориального объединения профсоюзов Жамбылской области - Мейрамбек Тулепберген.

"Ранее занимавшие должности председателя территориального объединения профсоюзов Акмолинской области К. Бекишев, председателя территориального объединения профсоюзов Северо-Казахстанской области Д. Ахметова; председателя территориального объединения профсоюзов Астаны С. Мынбаев решением Исполкома освобождены в связи с достижением пенсионного возраста. Б. Сапарбаева освобождена от занимаемой должности председателя территориального объединения профсоюзов Жамбылской области в связи с переходом на другую работу", - сообщили в пресс-службе.

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