Родителей школьников оштрафовали за погром в детсаду в Атырауской области

Атырау. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Суд по делам несовершеннолетних Атырауской области оштрафовал родителей школьников, разгромивших детский сад в городе Кульсары, сообщает пресс-служба суда.
По данным "Ак Жайык", родители признали вину детей и попросили назначить минимальный штраф.
При признании вины суд вправе сократить сумму административного штрафа на 30%. Учитывая характер правонарушения, личность законных представителей, их поведение до и после совершения правонарушения, а также отсутствие отягчающих обстоятельств, суд подвергнул их административному взысканию в виде штрафа в размере 21 441 тенге", - пояснили в пресс-службе суда.
Постановление суда пока не вступило в законную силу. Отмечается, что впоследствии администрация детского сада имеет право потребовать возместить причиненный материальный ущерб - через суд или в добровольном порядке.
Сообщается, что инцидент произошел в начале октября, после чего видео последствий набега на дошкольное учреждение распространилось в социальных сетях.
Полицейские Жылыойского района установили, что шесть учеников 6-7-го классов пробрались в местный детсад, побили дверные стекла, разбросали цветы, мебель, игрушки и вдобавок распылили огнетушители.