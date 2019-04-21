Родная мать жестоко избитых девочек из Жетысая рассказала об угрозах бывшего мужа

Туркестан. 20 апреля. Kazakhstan Today - Родная мать трех девочек из Жетысая в Туркестанской области, над которыми в течение двух лет жестоко издевалась мачеха, намерена забрать их себе, передает Kazakhstan Today.

Женщина дала интервью журналистам, в котором заявила, что пыталась вернуть детей и раньше. По ее словам, за последние семь лет после развода девочек она видела всего пару раз. Она даже придумала план их похищения, однако бывший супруг пригрозил убийством, сообщает телеканал КТК

"В 2012 году развелись. Он сильно изменился после того, как стал радикалом. Не работал, заставлял носить хиджаб. Я не выдержала и сбежала. Он меня к детям не подпускал. Настраивал их против меня. Даже сказал, что вывезет в поле и убьет, если я подойду к ним. Дочек у школы старалась встречать или в Интернете со старшей общалась", - рассказала женщина.

"Я несколько раз пыталась увидеться с девочками. Ходила к ним в школу. Он узнал об этом и сказал, что убьет меня и всех близких мне людей. Он говорил, что у него есть "крыша" - его верующие братья "бородачи". Сказал, что отведет меня в поле и застрелит там. Он много раз избивал меня. Раньше он не был таким. Он изменился после того, как начал исповедовать салафизм", - цитирует женщину телеканал. Между тем в сюжете телеканала "Астана" говорится также о том, что женщина ушла от мужа, так как он избивал ее.

При этом не сообщается, что женщина обращалась в полицию или другие госорганы с целью забрать детей у мужа.

Вместе с тем отец девочек всё отрицает. Он заявил, что никогда не вступал в запрещенные религиозные организации. "Обо мне идет ложная информация. Я не сторонник ваххабизма. Это все ложь. Меня оклеветали", - заявил он.

По информации КТК, также отец трех сестер заявил, что не препятствовал родной матери видеться с девочками. По его словам, бывшая супруга сама никогда не интересовалась дочерьми.

Между тем мать сообщила о том, что намерена забрать дочерей себе. Правда, пока ни в какие инстанции не обращалась.

Как сообщалось ранее, следы от ножевых ранений и истязательств плоскогубцами на теле одной из девочек заметили учителя школы, и тут же вызвали полицию. Выяснилось, что девочку и двух ее сестер на протяжении длительного времени истязала мачеха, при этом вела "дневник наказаний", в котором подробно расписывала, как и сколько раз издевалась над детьми. Девочек не просто били: мачеха ранила их ножом, зажимала пальцы и язык плоскогубцами, загоняла под ногти иглы, кормила помоями, травила химикатами, заставляла сидеть в ледяной воде и запирала в холодильнике, ночью выгоняла на улицу. Родной отец девочек утверждает, что не догадывался об этом, однако не ясно, как можно было не заметить, что тела детей сплошь покрыты ранами и шрамами. Соседи также рассказали, что видели, как с детьми жестоко обращаются, и делали замечания мачехе, но действенной помощи девочкам никто не оказал.

В настоящее время следственное управление ДП Туркестанской области расследует против 28-летней мачехи уголовное дело по двум статьям: 110 (Истязание) и 140 (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Так как истязательница беременна, она взята под домашний арест. Расследование дела находится на контроле министра внутренних дел РК и прокурора области.

Также в полиции заявляют, что отец девочек является приверженцем деструктивного религиозного течения.

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