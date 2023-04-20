Фото: МЧС РК

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Жанаозен. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Родственник погибших при взрыве в Жанаозене озвучил свою версию трагедии. Напомним, ЧП произошло рано утром 17 апреля. Из-за - Родственник погибших при взрыве в Жанаозене озвучил свою версию трагедии. Напомним, ЧП произошло рано утром 17 апреля. Из-за взрыва газа четыре человека погибли, 13 пострадали.





Соседи рассказывают, что несколько недель назад в их дворе водопроводчики меняли трубы. По словам людей, они делали все наспех и задели газопровод, сообщает телеканал КТК









Во время прокладки этого водовода мой брат возмущался. Где-то неделю назад сказал, что на пересечении у них появился газопровод. И они проложили поверх газопровода этот водопровод, трубу саму. Они ее просто тупо положили и взяли закопали. И брат ходил, возмущался, им сказал: "Неправильно сделали". Они никак не отреагировали на это все", - сказал родственник погибших Нурлан Исатаев.





После ЧП была создана специальная комиссия, куда вошли специалисты из других регионов. По словам чиновников, жалоб на неудачный ремонт во дворе официально не поступало.





Насчет этого сейчас в данный момент экспертную организацию уже привлекли. Завтра ожидается приезд из Алматы и Актюбинской области. Насчет этого мы будем ждать заключения экспертов", - сказал заместитель акима Жанаозена Жансеит Кайнарбаев.





В больницах сейчас находится шесть человек. Состояние троих из них оценивается как крайне тяжелое. Двое из них, это пожилой мужчина и его сноха, жили в квартире на первом этаже. Девушка год назад вышла замуж. Была на 17-й неделе беременности. Взрыв разделил ее жизнь на две половины. Супруг и его мать погибли, а она потеряла ребенка и сейчас прикована к кровати. Свекор получил ожоги 80% тела, санавиацией его перевезли в областную больницу.





Женщина 2000 года, она находится на ИВЛ. Перенесла две тяжелейшие операции. Операция по отслойке плаценты - гинекологическая операция. И вторая операция - это по поводу повреждения спинного мозга. Вчера операцию провел главный нейрохирург области, приехал. По линии медавиации вчера в нашу больницу приезжали четыре бригады", - сообщила заместитель директора Жанаозенской городской больницы Раушан Жапарова.





Спасали людей всем микрорайоном. Неравнодушные жанаозенцы предоставили тяжелую технику и грузовые машины. Помогали перевозить вещи, разбирали завалы, приглашали временно пожить у них и давали одежду. Вчера перед пострадавшим домом жители Жанаозена провели садака по погибшим.





Место происшествия спасатели огородили забором. Людей сюда не пускают, даже забрать вещи. В доме было 12 квартир. Четыре из них взрыв сровнял с землей. В остальных выбиты стекла и разрушен пол.





Со всеми, кто выжил, сейчас работают психологи и соцслужбы. Говорят, нашлись спонсоры, которые готовы всем пострадавшим в течение двух недель купить новое жилье, говорится в сюжете.



