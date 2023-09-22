Родственники умершего пациента избили медиков в Талгарской больнице
Фото: скриншот из видео
Талгар. 20 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Родственники умершего пациента избили медиков в центральной районной больнице Талгарского района.
После получения печального известия о кончине отца сыновья скончавшегося, не дожидаясь официального оформления врачебного свидетельства о смерти, ворвались в отделение реанимации, при этом совершили насильственные действия в отношении врача и медбрата реанимационного отделения, похитили тело покойного и вывезли его на медицинской каталке с территории ЦРБ", - сообщили в больнице.
Отмечается, что в результате нападения врач анастезиолог-реаниматолог отделения находится в тяжелом состоянии.
Диагноз: закрытая черепно-мозговая травма. Ушиб головного мозга. Множественные подкожные гематомы волосистой части головы. Ссадина лобной области справа. Ушибленная рана в области брови слева. Закрытый перелом решетчатой кости слева с незначительным смещением. Закрытый фрагментарный перелом нижней стенки глазной орбиты слева со смещением. Параорбитальная гематома слева. Субконъюнктивальное кровоизлияние слева. Контузия левого глазного яблока 1-й степени. Ушиб мягких тканей передней стенки живота справа. Глубокое оглушение", - отметили в Талгарской больнице.
У медицинского брата - закрытая черепно мозговая травма, ушиб головного мозга, ушиб мягких тканей височной области слева, а также закрытый перелом костей носа со смещением отломков.
Приехавшие по вызову сотрудники Талгарской полиции оказали необходимые меры по возврату тела умершего и задержанию виновных в нападении на врачей", - добавили в больнице.
По данным начальника департамента полиции региона Бауржана Аленова, сотрудники полиции Алматинской области задержали двух подозреваемых в избиении врачей.
19 сентября в 10.35 в дежурную часть УП Талгарского района поступило сообщение о том, что в ЦРБ Талгара неизвестными были избиты 27-летний врач-реаниматолог и 21-летний медицинский работник. Данный факт был зарегистрирован в ЕРДР районной полиции по статье 106, часть 2, УК РК. В ходе оперативно-розыскных мероприятии сотрудниками УП Талгарского района были установлены и задержаны гр. Ш. 1987 года рождения и гр. Н. 1994 года рождения", - сообщил Аленов.
Он отметил, что в настоящее время проводятся следственные мероприятия с назначением экспертных проверок для обеспечения всестороннего, полного и объективного исследования всех обстоятельств инцидента.
В Минздраве РК прокомментировали инцидент.
Данным противоправным действиям должны быть дана адекватная оценка со стороны правоохранительных органов, нападавшие лица должны понести наказание по всей строгости закона. Подобное разбойное вероломное нападения на медиков, вмешательство в деятельность медицинской организации, которая оказывает медпомощь тяжелым пациентам, совершенно не допустимо и антигуманно", - отметили в ведомстве.
Министерство здравоохранения выступает с инициативой по юридической защите, безопасности и укреплению статуса медицинских работников, вплоть до уголовной ответственности в случае насильственных действий в отношении медицинских работников при исполнении ими своих служебных обязанностей.
Руководитель управления здравоохранения Алматинской области Лязат Актаева рассказала о состоянии пострадавших медиков.
Я посетила пострадавших коллег в ЦРБ. Пострадавшие медики находятся под наблюдением в отделении реанимации. Областными специалистами консультированы. Проведено необходимое обследование. У коллег сохраняется общемозговая симптоматика вследствие ушиба головного мозга. Врачу наложены швы на рану лба, есть контузия левого глаза, переломы костей глазницы и решетчатой кости. Медбрату предстоит операция по поводу перелома костей носа", - сообщила она.
По ее словам, пострадал еще один дежурный реаниматолог - ему был нанесен пинок в живот, но он продолжает сегодня дежурить.