Россиянина задержали при попытке провезти через границу оружие и боеприпасы

Нур-Султан. 13 апреля. Kazakhstan Today - Пограничники задержали 34-летнего гражданина России за попытку провоза через государственную границу оружия и боеприпасов, передает Kazakhstan Today.

Сегодня ночью пограничным нарядом отделения "Каракога-авто" Петропавловского погранотряда задержан гражданин РФ, который следовал из РФ в РК на автомобиле "Ниссан Патрол". При досмотре машины в багажнике были обнаружены различные патроны к разным охотничьим и травматическому оружию. В результате углубленного досмотра под правым передним пассажирским сиденьем обнаружен травматический пистолет марки "ТТ Лидер", сообщили в пресс-службе Пограничной службы КНБ РК.

Задержанный с оружием и боеприпасами передан в районный отдел полиции.

Пограничники также обнаружили у гражданина РФ, следовавшего в РК через отделение "Кайрак-авто", и у гражданина РК, следовавшего в РФ через "Убе авто", боеприпасы к охотничьему ружью.

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