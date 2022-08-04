МОСКВА. 3 АВГУСТА - Нефтяная компания "Роснефть" начала эксплуатационное бурение на Пайяхском месторождении проекта "Восток Ойл" на полуострове Таймыр, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в пресс-службе компании, до конца года на месторождении планируется пробурить порядка 80 скважин.

Пайяхское месторождение является частью стратегического проекта "Роснефти" "Восток Ойл". Его лицензионный фонд составляет 52 участка недр, в рамках которых открыто 13 месторождений, 4 из которых уже введены в разработку с применением самых современных технологий.

Подчеркивается, что ресурсная база проекта - 6,2 млрд тонн нефти - подтверждена результатами проведенных масштабных геологоразведочных работ, подробными отчетами экспертов мирового уровня и международными аудиторами.

По плану "Роснефти", добыча на проекте достигнет 115 млн тонн к 2033 году.

В условиях сокращения инвестиций в развитие нефтегазового сектора, который наблюдается в мире последние несколько лет, "Восток Ойл" является единственным проектом, способным оказать стабилизирующий эффект на рынки углеводородов", - отметили в пресс-службе нефтяной компании.

Сообщается, что созданная уникальная устойчивая экономическая модель "Восток Ойл" является важным фактором инвестиционной привлекательности проекта.

Роснефть" уже получила заключения ведущих международных экспертов, подтверждающие ресурсную базу, технологии разработки и экономику проекта. "Восток Ойл" высоко оценивается крупнейшими международными инвестиционными банками: J.P. Morgan - $114 млрд, Raiffeisen - $90 млрд, Citi - $86 млрд, Goldman Sachs - $85 млрд, Bank of America - $70 млрд.

Подчеркивается, что в периметр проекта входят целый комплекс нефтетранспортной, аэропортовой и энергетической инфраструктуры, включая крупнейший в стране терминал по перевалке нефти по Северному морскому пути мощностью 100 млн тонн в год, 7000 километров трубопроводов, 3,5 гигаватт новых мощностей, вертолетные площадки и т. д.

Кроме того, компания уже приступила к строительству уникального порта "Бухта Север" в Енисейском заливе на западе полуострова Таймыр.

Логистическим преимуществом проекта "Восток Ойл" является возможность поставок сырья с месторождений на все международные рынки, особенно в Азиатско-Тихоокеанский регион.

Собственные трубопроводы и порт позволят сохранить товарные характеристики нефти "Восток Ойла". Нефть с проекта характеризуется уникальными премиальными качествами с крайне низким содержанием серы - от 0,01 до 0,04% и низкой плотностью.

По данным компании, низкие удельные затраты на добычу, а также минимальный углеродный след, уровень которого на 75% меньше, чем у других крупных проектов, делают "Восток Ойл" самым экологичным, "зеленым" добычным проектом по добыче углеводородов в современности.

На сегодня полноценная добыча в рамках проекта "Восток Ойл" идет на Ванкорском кластере. "Роснефть" развивает проект совместно с индийскими компаниями - c 2016 года 49,9% компании "Ванкорнефть" принадлежит консорциуму в составе ONGC Videsh, Oil India Limited, Indian Oil Corporation и Bharat Petroleum.

В реализации проекта "Восток Ойл" в общей сложности будет задействовано до 400 000 человек, а на этапе эксплуатации проект позволит создать свыше 100 000 рабочих мест.

Всего для проекта "Восток Ойл" планируется построить 15 промысловых городков и два аэродрома. Все объекты будут обеспечены собственным энергоснабжением за счет использования попутного нефтяного газа (ПНГ).