"Роснефть" представила крупным нефтегазовым компаниям уникальное ПО
Фото: Роснефть
Москва. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - "Роснефть" создала и развивает линейку собственного уникального программного обеспечения во всех ключевых процессах нефтегазодобычи.
В ходе Технологического дня наукоемкого программного обеспечения (ПО) "Роснефти", который состоялся в Москве, главные инженеры и руководители ИТ-проектов научно-исследовательского института "РН-БашНИПИнефть" продемонстрировали возможности наукоемкого софта компании.
На московском Технологическом дне наукоемкого программного обеспечения компании "Роснефть", кстати, побывали в качестве участников более 100 представителей крупнейших российских нефтегазовых компаний, в том числе - "Газпром", "Новатэк", "Лукойл", "Зарубежнефть", "Сургутнефтегаз", "Татнефть", "Транснефть" - и стали свидетелями возможностей и планов развития наукоемкого софта "Роснефти", - сообщил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
Роснефть" стала первой компанией в России, которая успешно создает наукоемкое программное обеспечение, охватывающее все ключевые процессы нефтегазодобычи. Сегодня линейка наукоемкого ПО включает 23 программных продукта, 10 из которых уже выведены на рынок и успешно продаются.
Судя по отзывам специалистов, они часто даже превосходят зарубежные аналоги по скорости, перечню решаемых задач, применению современных алгоритмов и удобству интерфейса. В частности, используется физико-математическое моделирование, а также применяются технологии искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений. Конкретно "Роснефть" разработала первый на территории Евразии промышленный симулятор гидроразрыва пласта (ГРП) "РН-ГРИД", а в планах - вывод уже в этом году на внешний рынок новых программных высокотехнологичных комплексов - "РН-ВЕГА" и "РН-Буровые расчеты", - подчеркнул Алексей Мухин.
Уникальные IТ-решения "Роснефти" применяются для производственных задач в области геологии, проектирования, разработки и эксплуатации месторождений.
В условиях санкций, введенных коллективным Западом против России в целом и ее топливно-энергетического комплекса в частности, важнейшая задача - обеспечить реальный технологический суверенитет нашей нефтегазовой промышленности. А это означает, что необходимо не строить воздушные замки, а "еще вчера" внедрять на производственных объектах российские технологии и оборудование. И в первую очередь это касается программного обеспечения, по которому зависимость от импорта к началу нынешнего десятилетия достигла крайне высокого, а по отдельным позициям - и критического уровня. И, к счастью, в России есть компании, которые озаботились решением этой задачи действительно еще "вчера". Лидером здесь выступает компания "Роснефть", которая первой в стране приступила к разработке широкой линейки наукоемкого программного обеспечения", - заявил эксперт "ИнфоТЭК" доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов.
Он отметил, что ПО, разрабатываемое специалистами дочерних предприятий "Роснефти", охватывает ключевые процессы нефтегазодобычи.
Причем продукты, предлагаемые компанией, превосходят импортные аналоги по скорости обработки данных и перечню решаемых задач. Они используют современные алгоритмы и, что немаловажно, обладают удобным интерфейсом", - подчеркнул Валерий Андрианов.
Кроме того, добавили в компании, ПО "Роснефти" способно работать в отечественных операционных системах (ОС) семейства Linux.
В основе программных продуктов заложены новейшие технологии. При разработке используется физико-математическое моделирование с применением искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислительных мощностей", - отметили в пресс-службе компании.
На сегодняшний день реализовано более 900 лицензий нефтегазовым и нефтесервисным компаниям, более 3700 академических лицензий "Роснефть" безвозмездно передала в 24 ведущих вуза страны для образовательных целей.
Роснефть" не только создает и продает ПО, но и проводит обучение пользователей и осуществляет техническую поддержку программных продуктов. В 2022-2023 году проведено более 100 обучающих семинаров", - добавили в компании.