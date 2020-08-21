Россия передала Казахстану останки погибшего на Великой Отечественной войне солдата

Москва. 20 августа. Kazakhstan Today - Сегодня в Москве, в посольстве Казахстана в РФ, состоялась передача останков погибшего в годы войны казахстанского солдата, передает Kazakhstan Today.

Останки казахстанского солдата были обнаружены в декабре 2019 года в районе деревни Михеево Зубцовского района Тверской области бойцами московского поискового отряда "Витязь", сообщили в пресс-службе посольства.

Благодаря хорошо сохранившемуся бланку в солдатском медальоне, практически сразу удалось определить личные данные воина - Жиенбаев Келис, 1917 года рождения, призванный Аральским РВК Казахской ССР", - рассказали в посольстве.

По информации командира поискового отряда "Витязь" Дмитрия Федосова, казахстанец воевал в 180-й стрелковой дивизии 31-й армии Западного фронта и погиб в августе 1942 года во время тяжелых наступательных боев за деревню Михеево в ходе Первой Ржевско-Сычевской операции.

В посольстве также сообщили, что родственники солдата установлены. Теперь останки планируется перезахоронить на Родине со всеми почестями.

Как отметил Дмитрий Федосов, Келис Жиенбаев стал первым казахстанцем, останки которого его отряд передает на Родину. Ранее "Витязь" находил наших соотечественников в братских могилах, и по ряду причин передача их останков была невозможна.

Отряд "Витязь" существует с 1996 года, в настоящее время объединяет более 60 волонтеров разных возрастов и профессий и традиционно занимается поисковой деятельностью на территории Московской, Тверской и Смоленской областей.

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