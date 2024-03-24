23.03.2024, 14:00 26061
Российская авиакомпания запускает прямой рейс из Минеральных Вод в Астану
Ранее ни одна авиакомпания не осуществляла прямых рейсов по этому маршруту
Фото: flyredwings.com
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Астана. 23 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Российская авиакомпания Red Wings запускает прямой рейс из Минеральных Вод в Астану, сообщает пресс-служба Red Wings.
Теперь вы можете добраться в столицу Казахстана всего за 3 часа 50 минут на комфортабельном лайнере SuperJet 100. Ранее ни одна авиакомпания не осуществляла прямых рейсов по этому маршруту, и на перелет пассажирам приходилось тратить от 8,5 чаа до полутора суток", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что первый беспосадочный рейс в Астану отправится 19 апреля.
Ранее сообщалось, что таджикская авиакомпания "Сомон Эйр" объявила об открытии прямого регулярного рейса из Душанбе в Астану.
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24.03.2024, 12:18 1626
В Казахстане растет заболеваемость гепатитом А
Фото: Depositphotos
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Астана. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан зарегистрирован рост заболеваемости гепатитом "А", сообщает Министерство здравоохранения Республики Казахстан.
С начала 2024 года в стране зарегистрировано 850 случаев острого вирусного гепатита "А", что в 1,9 раза выше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении ведомства.
В Минздраве напомнили, что вирусный гепатит "А" передается с грязной водой, зараженными продуктами питания и через грязные руки после контакта с больным.
Симптомы заболевания - повышение температуры тела, головная боль, снижение аппетита, вялость, тошнота, рвота. Инкубационный период - от 14 до 35 дней", - добавили в министерстве.
Ранее сообщалось, что в Казахстане за год в четыре раза выросла заболеваемость вирусными гепатитами.
Главным инструментом борьбы с гепатитами остается вакцинация, она на 95% предотвращает развитие хронических форм болезни. В Казахстане прививки детям ставят бесплатно, основной возраст для проведения вакцинации - до двух лет. Однако в последние годы врачи начали говорить об отказе родителей от вакцинации детей не только от гриппа и кори, но и от гепатитов.
22.03.2024, 09:08 56346
С праздником Наурыз!
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Астана. 22 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Редакция информационного агентства Kazakhstan Today поздравляет своих читателей, подписчиков с праздником весны, обновления и тепла Наурыз!
Желаем вам и вашим близким здоровья, мира, единства и благополучия! Пусть в ваших окнах всегда сияет солнце, а дома согревает любовь и дружба.
Наурыз - один из древнейших праздников, символизирующий приход весны и нового года у тюркских народов, еще его называют праздником весеннего обновления.
Принято считать, что в условиях казахстанского климата весна полноценно вступает в свои права 21 марта, в день весеннего равноденствия. Начало нового года ознаменовано именно теплой погодой и пробуждением природы.
В дни Наурыз мейрамы на улицах витает дух праздничного настроения. Народ надевает свои лучшие национальные одеяния и украшения. В центре гуляний устанавливают юрты, оборудуют места, предназначенные для спортивных поединков, столы с изобилием традиционных яств, качели "Алтыбакан" как символ развлечений молодежи у кочевых народов.
21.03.2024, 13:48 81211
Робоюрту и этноаул показали Токаеву на "Наурыз Фесте"
Фото: Акорда
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Алматы. 21 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства в рамках рабочей поездки в Алматы посетил фестиваль "Наурыз Фест", который проходит на площади имени Абая.
Творческое мероприятие объединило под одним шаныраком культуру и традиции стран, празднующих Наурыз, включая Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан, Турцию, Монголию и Башкортостан. Зарубежные гости представили свое декоративно-прикладное искусство, традиции и обычаи, народную музыку", - сообщает Акорда.
На площади были установлены шатры-мастерские стран-участниц, павильоны национальной кухни, казахский этноаул с тематическими юртами, интерактивные площадки, зона детского творчества и робототехники, инсталляции, малые архитектурные формы и композиции.
В программу фестиваля вошли парад музыкальных коллективов, театральные постановки, ярмарка отечественных и зарубежных ремесленников, выставка "Қамшы".
Главе государства также показали "Робоюрту" - инновационную площадку для демонстрации передовых разработок алматинских школьников в области робототехники.
Разработчиками роботов являются учащиеся НИШ ФМН города Алматы, абсолютные победители чемпионата Global Challenge 2023 Дамели Шаймерденова, Иманали Коксал, Сергей Гапонов, Нурсултан Жанзаков и Нурислам Тургынбай.
Ранее президент посетил торжественное мероприятие на площади Астаны и поздравил всех казахстанцев со светлым праздником Наурыз.
21.03.2024, 11:06 86481
Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной писателя Медеу Сарсеке
Сарсеке известен своими книгами о выдающихся казахстанских ученых Габите Мусрепове и Каныше Сатпаеве, также писатель перевел на казахский язык известный роман Александра Беляева "Человек-амфибия"
Фото: adebiportal.kz
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Астана. 21 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким писателя, драматурга и общественного деятеля Медеу Сарсеке, сообщает Акорда.
Благодаря своему писательскому таланту Медеу Сапаулы пользовался заслуженным признанием широкой читательской аудитории. Будучи основоположником жанра фантастики в казахской литературе, он смог воплотить возможности научного познания с помощью художественного слова. Светлый образ Медеу Сапаулы, оставившего богатое духовное и литературное наследие, навсегда останется в наших сердцах", - говорится в телеграмме.
Медеу Сарсеке родился 2 января 1936 года в селе Кайнар Абайского района Семипалатинской области. Окончил Казахский горно-металлургический институт.
Еще в студенчестве Сарсеке начал писать произведения в жанре научной фантастики.
Его перу принадлежат воспоминание-эссе "Без прикрас" об академике Габите Мусрепове, "Сатпаев" о знаменитом ученом Каныше Сатпаеве и роман "Взрыв". Также писатель перевел на казахский язык известный роман Александра Беляева "Человек-амфибия".
21.03.2024, 09:33 88431
Наурыз мейрамы: как отметят праздник в разных городах Казахстана
Фото: facebook/акимат Астаны
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Астана. 21 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане в этом году жители и гости смогут отметить Наурыз в новом формате, сообщает акимат столицы.
Основные праздничные концерты с участием звезд казахстанской эстрады пройдут 21-22 марта с 12.00 до 16.00 на центральной площади столицы, у монументов Қазақ елі и Байтерек, на территории столичного парка и площадке EXPO.
Кроме того, более 30 праздничных концертов пройдут в 5 районах города. Там будут развернуты этноаулы, на территории которых пройдут ярмарки, мастер-классы, состязания по национальным видам спорта и традиционные праздничные обряды.
В Алматы 21 и 22 марта жителей и гостей города ждет праздничная программа "Наурыз - береке бастауы". На площади Астаны с 11 до 22 часов будут выступать звезды эстрады, артисты театров, инструментальные ансамбли.
Вечером на площади начнется фестиваль Zhuldyzdy Almaty с участием известных артистов. Для зрителей выступят ансамбль "Досмұқасан", группа "Уркер", Сейфуллин Жолбарыс, Нурсултан Байгун, Райым Уайыс, Мөлдір Әуелбекова & Rabat ethno fusion и другие звезды казахстанской эстрады.
В праздничных мероприятиях примет участие президент страны Касым-Жомарт Токаев, который прибыл в Алматы с рабочей поездкой.
В связи с празднованием Наурыз мейрамы в Алматы 21 марта с 8.00 до 13.00 изменят схему движения 41 маршрута.
В Шымкенте 22 марта на площади Астаны пройдет праздничное мероприятие "Армысың, әз-Наурыз".
Мероприятие начнется в 11.00 с музыкального театрализованного представления. Также на площади состоится праздничный концерт с участием местных артистов, циркачей и аниматоров и спортивные соревнования. А в 20.00 жителей города ждет гала-концерт с участием артистов эстрады и Шымкентского городского дома культуры.
Праздничную программу также опубликовал акимат Атырау. Кроме того, сообщается, что 22 марта проезд на общественном транспорте в городе и на пригородных маршрутах будет бесплатным.
Концерт в честь Наурыза пройдет 22 марта с 10.00 до 14.00 на площади Республики в Усть-Каменогорске. А в Семее в честь праздника центр города украсили малыми архитектурными объектами. Их установили на Арбате, на Центральной площади и площади Ауэзова.
21.03.2024, 09:05 90686
Казахстанцы отмечают Наурыз
Фото: Акорда
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Астана. 21 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня казахстанцы отмечают первый день Наурыза - праздника весны и обновления природы, начала нового года.
Напомним, основное празднование приходится на 21, 22, 23, 24 и 25 марта.
Наурыз - один из самых древних праздников на Земле. Он отмечается уже более пяти тысяч лет как праздник весны и обновления природы многими народами Средней Азии, а по некоторым данным, и у восточных славян, сообщает gov.kz.
По восточному летоисчислению праздник соответствует иранскому Новому году (Навруз). Из поколения в поколение передавали традиции празднования Наурыза казахи, узбеки, уйгуры. Таджики называли его "Гульгардон" или "Гульнавруз", татары - "Нардуган", а древним грекам он был известен как "Патрих". Корни праздника можно отыскать в древних языческих обрядах. Сама по себе форма празднования с глубокой древности несла в себе принципы любви к природе. Несмотря на давность, этот праздник сохранился в народной памяти и в настоящее время приобрел новый духовно-этический смысл.
По древнему летоисчислению этот день обычно совпадал с 22 марта - днем весеннего равноденствия. Поэтому казахи назвали месяц март Наурыз.
Наурыз мейрамы как нерелигиозный праздник весны и обновления имеет общие корни и параллели с проводами зимы и многими другими значимыми моментами в жизни всех народов Казахстана.
В народе считалось: чем щедрее будет отмечен Наурыз, тем благополучнее пройдет год. Отсюда изобилие праздничных обычаев и атрибутов. Накануне праздника весеннего равноденствия люди приводили в порядок жилье, расплачивались с долгами, мирились находившиеся в ссоре. В ночь перед торжеством в знак пожелания обилия молока, урожая и дождя все емкости наполняли молоком, айраном, зерном, ключевой водой, а в день Наурыза все старались быть в добром расположении духа, при встрече заключали друг друга в объятия, высказывали самые добрые пожелания, чтобы все невзгоды и беды миновали их.
В эти дни готовилось много еды, которая символизировала достаток и изобилие в наступающем году. У казахов при праздновании Наурыза обязательным являлось присутствие числа 7, которое олицетворяет семь дней недели, перед аксакалами ставились семь чаш с напитком наурыз-коже, приготовленным из семи компонентов. В состав компонентов обычно входили мясо, соль, жир, лук, пшеница, курт, творог. Празднование всегда сопровождалось массовыми играми, традиционными скачками, развлечениями.
В наши дни Наурыз мейрамы стал общенародным праздником весны, труда и единства. Сегодня этот праздник одинаково дорог всем народам, живущим в многонациональном Казахстане. Древний праздник Наурыз гармонично трансформировался в современную жизнь, сохранив преемственность традиций древности.
20.03.2024, 20:46 106351
В Алматы объявлен высокий уровень лавинной опасности
Фото: freepik.com
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Алматы. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с оттепелью, неустойчивым состоянием и большой высотой снежного покрова, а также выпадением осадков есть риски схода лавин в горах близ Алматы, сообщает пресс-служба МЧС РК.
Выставлены блок-посты по ограничению доступа в зону лавинного риска: "Аюсай" в бассейне реки Улкен Алматы (Визит-центр), "Эдельвейс" в бассейне реки Киши Алматы, ГЛК "Шымбулак".
МЧС настоятельно рекомендует алматинцам и гостям мегаполиса воздержаться от походов в горы.
20.03.2024, 16:39 111481
Предназначенную для инвалидов помощь отдавали родственникам умерших казахстанцев в Кокшетау
Фото: Pexels.com
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Кокшетау. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Кокшетау выявила нарушения в обеспечении инвалидов необходимыми средствами.
Прокуратурой города проведен анализ состояния законности при обеспечении лиц с инвалидностью техническими вспомогательными средствами и различными услугами.
Установлено, что более 2000 средств гигиены, прогулочные кресла-коляски и другие индивидуальные средства на сумму свыше 2 млн тенге предоставлены умершим лицам (приняли их дети)", - сказано в сообщении ведомства.
По акту прокурорского надзора данные специальные средства были возвращены в собственность государства и в дальнейшем распределены среди лиц с инвалидностью.
Напомним, в спецколледже Кентау выявили вопиющие нарушения прав студентов-инвалидов.
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