Ряд потребителей в Алматы временно останется без холодного водоснабжения

Алматы. 13 октября. Kazakhstan Today - Ряд потребителей временно останется без холодного водоснабжения в Алматы в связи с работами на сетях водоснабжения, передает Kazakhstan Today.

В нескольких секторах Медеуского района Алматы на ночь отключат холодную воду, сообщили в ГКП "Алматы су".

С 22.00 14 октября до 07.00 15 октября будет прекращена подача холодной воды в жилые дома и другие здания, расположенные южнее проспекта Аль-Фараби вдоль проспекта Достык, улиц Керей-Жанибек хандары, проспекта Назарбаева, в микрорайонах Горный Гигант, Юбилейный, жилмассиве Каменское плато, коттеджных городках Алматы, VIP Алем, Luxor, а также на улицах Ахмедиярова, Баглановой, Байжанова, Бас батыра, Бигельдинова, Горная, Диваева, Домбра, Елибекова, Жамакаева, Жанибекова, Жукова, Искандерова, Камар сулу, Курмет, Кыз Жибек, Луганского, Максимова, Манаева, Мангистауская, Найманбаева, Нурмагамбетова, Омаровой, Ондасынова, Оспанова, Радлова, Рубинштейна, Сахариева, Тайманова, Татимбета, Топоркова, Трофимова, Хаджи Мукана, Хмелева, Чайкиной, Чимбулакская", - сообщили в "Алматы су".

Ожидается снижение давление воды в микрорайонах Самал-1, 2, 3.

На время отключения к зданиям здравоохранения, образования и иным объектам социальной сферы будет обеспечен подвоз воды автоцистернами.

Вводимые ограничения на услуги холодного водоснабжения необходимы для подключения нового водопровода к магистральным сетям. Обращаем внимание потребителей, что после завершения реконструкционных работ на некоторых участках возможны кратковременные перебои с водоснабжением, связанные с регулировкой давления воды в сетях. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам", - отметили в "Алматы су".

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