Ряд улиц частично перекроют в выходные из-за марафона в Алматы

В городе состоится двенадцатый по счету "Алматы марафон"

Фото: оргкомитет Алматы марафон

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Алматы. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 1 октября состоится двенадцатый по счету "Алматы марафон" - самое масштабное беговое соревнование в Центральной Азии. В день соревнований в Алматы будут частично перекрыты дороги.





1 октября с 7.00 до 13.30 будет частично перекрыто движение на дорогах в местах прохождения дистанций марафона. По мере прохождения дистанции спортсменами трассы будут открываться.





Старт и финиш марафона будет расположен на площади Республики, поэтому по улице Сатпаева от улицы Желтоксан до проспекта Назарбаева будут перекрыты обе полосы движения с 6.00 30 сентября до 18.00 1 октября.





Движение по проспекту Назарбаева от улицы Сатпаева до проспекта Аль-Фараби будет полностью перекрыто с 7.00 до 10.40.





Движение по проспекту Аль-Фараби в западном направлении от проспекта Назарбаева до улицы Шашкина будет частично перекрыто с 7.00 до 11.10, южная сторона улицы будет открыта для движения автотранспорта.





Движение по проспекту Аль-Фараби в западном направлении от улицы Шашкина до улицы Саина будет частично перекрыто с 7.00 до 13.30, южная сторона проспекта будет открыта для движения автотранспорта.





Движение по улице Саина в северном направлении от проспекта Аль-Фараби до проспекта Абая будет перекрыто с 7.00 до 13.00, западная сторона улицы будет открыта для движения автотранспорта.





Движение по проспекту Абая в восточном направлении от улицы Саина до улицы Байтурсынова будет перекрыто с 7.00 до 13.30, северная сторона проспекта будет открыта для движения автотранспорта.





Движение по улице Байтурсынова от проспекта Абая до улицы Сатпаева будет полностью перекрыто с 7.00 до 14.00.





Движение по улице Сатпаева в восточном направлении от улицы Байтурсынова до улицы Желтоксан будет полностью перекрыто с 7.00 до 13.30.





Движение по улице Сатпаева от улицы Байзакова до улицы Байтурсынова будет полностью перекрыто с 7.00 до 10.35.





Движение по улице Шашкина от проспекта Аль-Фараби до улицы Тимирязева будет полностью перекрыто с 7.00 до 10.35.





Движение по улице Тимирязева от улицы Шашкина до улицы Байзакова будет полностью перекрыто с 7.00 до 10.35.





Движение по улице Байзакова от улицы Тимирязева до улицы Сатпаева будет полностью перекрыто с 7.00 до 10.35.