Ряд улиц перекроют в Нур-Султане в воскресенье во время Astana Marathon

Нур-Султан. 5 сентября. Kazakhstan Today - Ряд улиц перекроют в Нур-Султане в воскресенье во время проведения Astana Marathon-2019, передает Kazakhstan Today.

В воскресенье, 8 сентября, в столице состоится Международный Astana Marathon-2019. На время проведения забега по его маршруту в столице полностью или частично перекроют ряд улиц, сообщает официальный сайт акимата города.

Марафон пройдет с 08.00 до 14.00. Забег проводится по двум дистанциям на 10 километров и 42,2 километра.

Маршрут дистанции на 10 километров будет пролегать через улицы: Рыскулова - проспект Кабанбай батыра - улица Орынбор - Мангилик ел - улица Рыскулова.

Маршрут дистанции на 42.2 километра: улица Рыскулова - проспект Кабанбай батыра - улица Орынбор - проспект Мангилик ел - улица Ш. Калдаякова - улица И. Панфилова - проспект Тауелсиздик - улица Нажимеденова - улица Сарыкол - улица А. Байтурсынова - Р. Кошкарбаева - проспект Жумабаева - проспект Б. Момышулы - проспект Абылай хана - проспект Жумабаева - проспект Р. Кошкарбаева - проспект Мангилик ел - улица Д. Кунаева - Малая Кабанбай батыра - улица Достык - проспект Мангилик ел - улица Рыскулова.

В этой связи улица Рыскулова и проспект Кабанбай батыра будут закрыты полностью. Остальные улицы - попутно.

Также будет временно приостановлено движение общественного транспорта на 10 автобусных маршрутах: № 21, 29, 35, 47, 50, 51, 60, 100, 101, 107. Схемы движения еще 56 маршрутов будут изменены. В их числе автобусы № 2, 3, 4, 5, 5А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 22А, 23, 24, 25, 28, 31, 32, 33, 37, 40, 41, 44, 46, 48, 52, 53, 54, 56, 61, 70, 71, 72, 73, 80, 102, 104, 105, 302, 303, 304, 308, 309, 313, 314, 315, 316, 318, 320, 321.

Жителей и гостей столицы просят заблаговременно планировать маршрут движения на автотранспорте, максимально исключая из него закрытые участки улиц.

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