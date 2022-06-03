Ряд зданий в Турксибском районе Алматы временно отключат от горячей воды

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НУР-СУЛТАН. 3 ИЮНЯ - В связи с производством дорожных работ по укладке асфальтобетонного покрытия в период с 3 июня по 6 июня текущего года движение транспортных средств по путепроводу № 2 от улицы Валиханова будет частично перекрыто, сообщили в департаменте полиции столицы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

При движении со стороны улицы Айманова по проспекту Богенбай батыра транспортные потоки будут распределены на сторону дороги встречного направления с расстановкой соответствующих дорожных знаков и видимых ограждений. Просим жителей и гостей столицы заранее планировать свой маршрут движения и быть предельно внимательными к участкам, где ведутся дорожные работы", - проинформировали в ДП.

Кроме того, в период с 22.00 3 июня до 06.00 6 июня текущего года в связи с производством ремонтно-строительных работ на участке улицы Сыганак в районе пересечения с улицей Омарова движение транспортных средств будет частично перекрыто.

При движении со стороны улицы Омарова по улице Сыганак транспортные потоки будут распределены на сторону дороги встречного направления с расстановкой соответствующих дорожных знаков и видимых ограждений.

В целях безопасности и исключения образования транспортных задержек департамент полиции Нур-Султана просит водителей строго соблюдать правила дорожного движения, быть предельно внимательными к данному участку и заранее планировать свой маршрут движения.