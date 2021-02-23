Ряду потребителей в Алмалинском и Жетысуском районах Алматы отключат холодную воду

Алматы. 22 февраля. Kazakhstan Today - Ряд зданий в Алмалинском и Жетысуском районах Алматы на несколько часов отключат от холодной воды, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в ГКП "Алматы су", в Алматы 23 февраля с 9 до 16 часов будут отключены от подачи холодной воды жилые дома и другие здания, расположенные на территории Алмалинского района Алматы в контуре улиц Ауэзова - Толе би - Розыбакиева - Гоголя.

26 февраля с 9 до 16 часов будет приостановлено водоснабжение жилых домов и иных зданий, расположенных на территории Алмалинского района на проспекте Райымбека от улицы Розыбакиева до улицы Байзакова, а также в Жетысуском районе в контуре улиц Райымбека - Бродского - Федорова - Кудерина.

Вводимые ограничения на услуги холодного водоснабжения необходимы для подключения к сетям нового водопровода. На время отключения к объектам здравоохранения, образования и иным зданиям социальной сферы будет организован подвоз воды автоцистернами. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам. Телефон для справок: 274-66-66", - говорится в сообщении.

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