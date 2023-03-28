Рыбакина оказала финансовую поддержку юным теннисисткам Казахстана

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Астана. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с ростом населения города и интенсивной застройкой столицы наблюдается дефицит проектных мощностей по производству питьевой воды, - В связи с ростом населения города и интенсивной застройкой столицы наблюдается дефицит проектных мощностей по производству питьевой воды, сообщает пресс-служба ГКП "Астана Су Арнасы".





В настоящее время ГКП "Астана Су Арнасы" вынуждена принять меры по регулированию давления воды.





Как сообщили в пресс-службе, с 04.30 до 09.30 давление воды будет на повышенном режиме, с 09.30 до 12.00 - на пониженном давлении, с 12.00 до 14.00 - на повышенном давлении, с 14.00 до 18.00 - на пониженном давлении, с 18.00 до 00.00 - на повышенном давлении, с 00.00 до 04.30 - на пониженном давлении.





Эти меры будут приниматься до запуска новой НФС. Строительство насосно-фильтровальной станции началось осенью 2021 года. Ее мощность в 105 тысяч кубических метров/сутки увеличит подачу водоснабжения всего города. Завершение строительства новой НФС - лето текущего года", - добавили в ГКП "Астана Су Арнасы".





Также в компании попросили всех потребителей рационально использовать воду, чтобы минимизировать негативное влияние на качество и количество поступающей в дом воды.





Ранее сообщалось, что строительство на 76 объектах приостановили в Астане из-за нарушений.





Напомним, аким столицы Женис Касымбек обещал максимально препятствовать точечной застройке города.





В конце декабря в Астане прошел митинг против точечной застройки. Местные жители регулярно сталкиваются с проблемами.





С начала строительства несколько раз происходили коммунальные аварии. Не выдерживали системы теплоснабжения, водообеспечения и канализации.





Стоит отметить, что строительные компании также приобрели невиданный размах в Алматы. В связи с этим в обществе нарастает социальная напряженность. Строительные компании, не считаясь ни с чем, пытаются занять каждый свободный сантиметр земли для строительства зданий, которые в свою очередь не могут соответствовать 10-балльной сейсмической зоне в мегаполисе.





Напомним, в Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно. Особую обеспокоенность вызывает застройка предгорных районов Алматы. Застройка на склонах гор несет угрозу схода оползней.





Ранее специалист по экологии Ася Гейдт рассказала, что при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки.





Такое воздействие нарушает структуру почвы, что вызывает ее усиленную эрозию и проседание грунта. Это в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий", - пояснила эколог.





Кроме того, в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток.





Депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили , что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов.





В жертву многоквартирным жилым комплексам приносится инфраструктура целых районов, вместо поликлиник, школ, рекреационных зон неумолимо вопреки генпланам застройки растут многоэтажные дома", - высказались депутаты.



