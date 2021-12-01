С 1 декабря казахстанских водителей будут штрафовать за езду на летней резине

НУР-СУЛТАН. 30 НОЯБРЯ - С 1 декабря в Казахстане будут штрафовать за езду на летней резине, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С завтрашнего дня в Казахстане будут штрафовать водителей за езду на летней резине. Запрет на использование шин без шипов в зимнее время действует последние несколько лет, сообщает "Хабар 24"

Езда на них грозит автомобилистам штрафом в размере пяти МРП - на данный момент это 14,5 тысяч тенге. В следующем году сумма превысит 15 тысяч.

Отмечается, что полицейские могут наказывать за "неправильную" резину только в течение трех зимних месяцев, то есть с 1 декабря по 28 февраля.

Кроме штрафа, владельца машины могут лишить госномеров, пока он не "переобует" свое авто.