С Байконура состоялся пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-12"

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Байконур. 31 июля. Kazakhstan Today - В 18.10 с пусковой установки 6 площадки 31 космодрома Байконур состоялся пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-12", передаёт Kazakhstan Today.

"С площадки №31 космодрома Байконур 31 июля 2019 года в 15.10.46 мск успешно стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблём "Прогресс МС-12". По данным телеметрической информации, отделение "грузовика" от третьей ступени носителя прошло в штатном режиме. Зафиксировано раскрытие антенн и панелей солнечных батарей. Корабль был взят на управление специалистами главной оперативной группы управления полётом российского сегмента Международной космической станции в ЦУП", - сообщает "Роскосмос".

Цель полета: доставка на борт Международной космической станции топлива, воды и других грузов, необходимых для эксплуатации станции в пилотируемом режиме.

Сближение корабля с МКС пройдет по двухвитковой схеме, автоматическая стыковка с модулем "Пирс" запланирована на 18.35 мск 31 июля. Процесс причаливания будут контролировать российские космонавты: командир экипажа МКС Алексей Овчинин и бортинженер Александр Скворцов. Прямой эфир будет доступен в разделе "Трансляции" с 18.10 мск.

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