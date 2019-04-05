С Байконура успешно стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем

Байконур. 4 апреля. Kazakhstan Today - Сегодня, в 17.01 по времени Астаны с космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем (ТГК) "Прогресс МС-11", передает Kazakhstan Today.

Запуск был осуществлен со стартового комплекса ракеты-носителя "Союз" (площадка №31) космодрома Байконур и прошел в штатном режиме, сообщила пресс-служба Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК.

Запуск ТГК "Прогресс МС-11" осуществлен по программе Международной космической станции (МКС). Полет проводится с целью доставки на борт МКС топлива, продуктов, воды и других грузов, необходимых для эксплуатации станции в пилотируемом режиме.

ТГК "Прогресс МС-11" разработан российской ракетно-космической корпорацией "Энергия имени С.П. Королева" и принадлежит серии транспортных беспилотных грузовыx кораблей, выводимых на орбиту с помощью ракеты-носителя "Союз" для снабжения орбитальных станций.

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