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С понедельника в Казахстане ожидается потепление26.01.2018
Общество  12:51

Алматы. 26 января. Kazakhstan Today - "Казгидромет" со следующей недели прогнозирует в Казахстане потепление, передает Kazakhstan Today.

Установившиеся в большинстве регионов Казахстана очень сильные морозы пойдут на спад, обещают синоптики.

По их данным, с 29-30 января морозы будут ослабевать в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях. К концу недели температура воздуха ночью повысится с -35-41 градусов до -15-23 градусов , днем с -25-33 до -7-15 градусов. В южных регионах ночные температуры повысятся с -21-35 до -5-13 градусов, днем с -15-25до -2+3 градусов.
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