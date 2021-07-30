Сагинтаев проинспектировал состояние моренных озер в горах Алматы

Фото: Акимат Алматы

АЛМАТЫ. 29 ИЮЛЯ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев провел аэровизуальное обследование состояния моренных озер с целью обеспечения селевой безопасности мегаполиса, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в пресс-службе акима Алматы, проведена оценка состояния моренных озер, а также бассейнов рек Аксай, Каргалы и Улкен Алматы. Всего в окрестностях Алматы насчитывается 45 ледниковых озер, на семи из которых в текущем году ведется превентивная работа.

В связи с повышением температурного режима происходит таяние ледников. Общий объем воды в семи наиболее опасных озерах составляет 1 млн кубометров, что соответствует безопасному уровню. С начала селеопасного периода, приходящегося на июнь, спущено 1,6 млн кубометров воды", - говорится в сообщении ведомства.

Наблюдение за состоянием моренных озер осуществляется на 9 постоянных и 10 сезонных гидропостах. При поддержке акимата Алматы они оборудованы жилыми модулями, средствами жизнеобеспечения, гидрометеорологическими приборами и средствами связи.

В результате облета установлено, что уровень воды в озерах не достигает критических отметок. Обстановка на моренных озерах и горных реках стабильная.

В ведомстве напомнили, что в соответствии с поручением акима вопрос обеспечения селевой безопасности города решается системно. Так, начато строительство двух селезадерживающих плотин в бассейнах рек Аксай и Улкен Алматы. Данные гидротехнические сооружения позволят обеспечить защиту около 3 тысяч объектов и более 40 тысяч жителей города.

Кроме того, ДЧС города реализует проект по внедрению автоматизированной системы мониторинга селевой опасности. На I этапе установлено 10 станций на реках Улкен и Киши Алматы. На II будет установлена еще 21 станция. Система автоматически мониторит до 10 параметров состояния горных рек, включая уровень воды, температуру воздуха и воды, влажность грунта, интенсивность осадков, фиксацию схода селя", - добавили в пресс-службе

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