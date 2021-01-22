Сагинтаев рассказал о планах благоустройства рынка "Тастак" в Алматы

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Алматы. 21 января. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал, как решаются проблемы стихийной торговли возле рынка в микрорайоне Тастак и о планах его благоустройства, передает корреспондент Kazakhstan Today.

В прямом эфире с акимом в программе Akimat LIVE на телеканале "Алматы" телезритель поднял вопрос массовой вырубки деревьев, стихийной торговли в районе рынка "Тастак". Отвечая на вопрос, аким рассказал о том, что этот район планируется в будущем освободить от стихийной торговли.

Там в основном индивидуальное жилье и еще с советских времен базар "Тастак". Он был привлекательным, и вокруг этого базара с 90-х годов начала разрастаться торговля, в основном стихийная торговля… В итоге получилось, что все частные дома, которые находятся на этом квадрате, потихоньку начали превращаться в склады для тех, кто торгует на базаре, а потом в бутики, магазинчики. Половина территории в аренде для торговли", - сказал Сагинтаев.

По его словам, на этом квадрате не менее 200 единиц индивидуального жилья, которое предоставили для торговли. Он отметил, что в один день невозможно решить данную проблему.

Люди там делают бизнес. А куда мы их денем сейчас? Если скажем, что с сегодняшнего дня все закрывается. Куда их отправить? В один день невозможно решить. Здесь нужен системный, комплексный подход… Мы сейчас ведем переговоры с модернизированными рынками, чтобы они расширялись и часть людей забрали к себе... Чтобы они были в нормальных условиях", - сказал Сагинтаев. При этом он отметил, что для торговцев это насиженные места и переезжать для них будет сложно.

Аким сообщил, что в настоящее время обсуждаются вопросы правильной регулировки транспорта в данном районе, чтобы не было заторов.

В таком виде нельзя оставлять, я согласен. Мы над этим работаем. Район очень привлекательный для девелоперов, для застройщиков. Мы сегодня видим, что, начиная от Абая, в нижнюю сторону выкупает частный сектор и начинает строить жилье... Мы занимаемся этим вопросом (благоустройства). За один день этот вопрос не решится. Мы упустили этот вопрос еще в 90-е годы, дали возможность разрастаться (стихийной торговле). И видим сейчас, что тротуары разбиваются, деревья вырубают. Стихийный базар неуправляемый получился в итоге", - отметил он.

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