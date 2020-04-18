Сагинтаев рассказал Токаеву о борьбе с коронавирусом в Алматы

Алматы. 17 апреля. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев доложил главе государства Касым-Жомарту Токаеву о реализации мер по борьбе с коронавирусной инфекцией в городе, передает Kazakhstan Today.

В ходе телефонного разговора с главой государства Бакытжан Сагинтаев доложил о текущей санитарно-эпидемиологической ситуации в Алматы, принимаемых мерах по сдерживанию распространения коронавируса, а также обеспечению режима карантина и социальной поддержке нуждающихся, сообщила пресс-служба акима города.

В настоящее время мы продолжаем масштабное тестирование всех представителей групп риска для выявления скрытых очагов инфекции. Тестирование методом ПЦР прошли порядка 26 тыс. человек, еще 21 тыс. прошли экспресс-тестирование. Благодаря этим мерам выявляются очаги заражения среди медиков, отдельных групп военнослужащих. По всем очагам принимаются санитарно-эпидемиологические меры по их локализации и прерыванию цепочек распространения инфекции", – отметил аким.

Кроме этого, обеспечивается должный уровень защиты относительно чистых территорий города, ведется контроль за целевым перемещением представителей групп риска через перевозку выделенным транспортом с тем, чтобы снизить новые риски утечки и распространения инфекции.

В соответствии с поручением президента Казахстана разработана стратегия поэтапного возобновления экономической активности мегаполиса. Определены секторы с большим потенциалом для восстановления экономической активности и в то же время минимальными рисками для распространения коронавирусной инфекции.

Принимаются системные меры по снижению долговой и финансовой нагрузки для бизнеса. Совместно с БВУ проработан вопрос ускорения предоставления отсрочки во время ЧП платежей по займам субъектов бизнеса. Разрабатывается и антикризисный план для восстановления экономики города. При реализации проектов по программе "Дорожная карта занятости" будет создано порядка 26 тыс. рабочих мест. Продолжится реализация действующих программ, в частности, "Алматы Бизнес-2025" и крупных инвестиционных проектов, что, в свою очередь, позволит создать еще около 15 тыс. новых рабочих мест.

С целью исполнения поручений главы государства реализуется комплекс мер по поддержке социально уязвимых слоев населения и горожан в период действия ЧП, добавили в акимате.

Создан call-центр, куда поступают заявки для формирования единого перечня нуждающихся. Организованы такие виды помощи, как доставка продуктовых корзин за счет спонсорских средств, социальные выплаты в размере 2 МРП, благотворительная помощь общественного фонда Birgemiz в размере 50 тыс. тенге, единовременная социальная выплата участникам и инвалидам Великой Отечественной войны в размере 1 млн тенге, лицам, приравненным к ним, в размере 100 тыс. тенге и участникам трудового фронта в размере 50 тыс. тенге.

Продуктовыми наборами обеспечены 10 243 нуждающихся семьи.

Социальной помощью в размере 2 МРП охвачены 68,2 тыс. человек. На сегодняшний день помощь выплачена 44,2 тыс. человек на 246,2 млн тенге. Кроме того, 17,2 тыс. инвалидов III группы, официально зарегистрированных в качестве безработных, получили помощь на 95,8 млн тенге.

На сегодня выплата в размере 42 500 тенге (1 МЗП), полагающаяся гражданам, лишившимся дохода в период ЧП, назначена и перечислена 333 215 горожанам на сумму 14,2 млрд тенге.

По данным пресс-службы, в ходе телефонного разговора Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить санитарную безопасность работников предприятий, возобновляющих деятельность. Вместе с тем акимату города необходимо продолжить работу по реализации мер социальной помощи нуждающимся и стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, на данный момент в Алматы зарегистрирован 461 случай заражения коронавирусом, 79 человек выздоровели, трое погибли.

В целом в Казахстане на 18.25 17 апреля зарегистрировано 1498 больных коронавирусной инфекцией, 347 человек выздоровели, 17 погибли.

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