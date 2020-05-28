Сагинтаев разъяснил ситуацию с очередями и пробками на блокпостах на въезде в Алматы

Алматы. 27 мая. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в ходе брифинга разъяснил ситуацию с очередями и пробками, которые возникают на блокпостах на въезде в город, передает Kazakhstan Today.

Есть возмущения, справедливые возмущения, но это вынужденная мера. Более месяца назад мы говорили, что по-хорошему необходимо санитарный пояс делать вокруг Алматы и ближайшие территории, ближайший пригород контролировать уже совместными усилиями. Если обратили внимание, сколько тестов мы проводим, а сколько другие области, сразу видна огромная разница. Мы одну работу проводим, соседи другую работу проводят, и как это потом повлияет в целом на эпидситуацию. Она хоть и стабильная и контролируемая, но эта эпидситуация не простая", - сказал Сагинтаев.





Он отметил, что обсуждал обстановку на блокпостах с акимом Алматинской области и главой Минздрава.





Необходима координация совместной работы. Мы с акимом Алматинской области на эту тему говорили, с министром здравоохранения говорили. Какой-то механизм нужен по переводу этих блокпостов дальше. Если переведем, каким образом это будет сделано. Непростая работа, да, я понимаю. Такое наблюдение есть: в докарантинный период в утренние часы на работу заезжало 18-20 тыс. автомашин, сейчас заезжает 10-12 тыс. машин. То есть почти в два раза. Но с учетом того, что стоят долго, если не было бы блокпостов, могли бы проезжать 14-15 тыс. машин сейчас. Чтобы скорость увеличить, мы число сотрудников полиции с планшетами увеличили в два раза, чтобы быстрее пропускать. Но в то же время те люди, которые на работу ездят в разрешенные сектора, они же проезжают все равно. У нас задача, чтобы свободного перемещения не было. А тех, кто заезжает, мы дозорным методом проверим. По всем предприятиям будем ходить, по стройкам и по другим выборочно будем брать анализы у сотрудников. То есть если, допустим, прибыло дополнительно 150 тыс. работников из Алматинской области, то мы все равно придем и проверим их на рабочих местах. А если свободное перемещение открыть, то мы не знаем точно, каким образом это будет сделано", - сказал аким.





По его словам, вопрос перемещения блокпостов дальше еще изучается.





Мы сейчас этот вопрос изучаем. Это непростой вопрос, я понимаю и обращаюсь к городским жителям и жителям Алматинской области с просьбой отнестись к этому вопросу с пониманием и немного подождать. Сейчас механизмы вырабатываются с Алматинской областью, каким образом это будет отрегулировано. Работаем и с санэпидслужбой, и со всеми другими коллегами, чтобы это сильно не повлияло на эпидситуацию в городе", - заключил аким Алматы.

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