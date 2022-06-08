Самка снежного барса с детенышем попала на видео в нацпарке "Колсай Колдері"

НУР-СУЛТАН. 7 ИЮНЯ - Непогода ждет жителей Алматинской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Акмолинской, Кызылординской, Костанайской, Карагандинской, Павлодарской, Туркестанской, Северо-Казахстанской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 8 июня днем в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, днем в районе Жаланашколя и в горных районах области 15-20 метров в секунду. Днем ожидается сильная жара - 35 градусов.

8 июня на юге Мангистауской области ожидаются гроза, пыльная буря. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, ночью на юге, днем на западе, юге, востоке области 15-20 метров в секунду.

Днем в северной половине, на востоке Западно-Казахстанской области ожидается ветер северо-западный, западный, порывы 15-20 метров в секунду.

8 июня в Актюбинской области ожидается ветер западный, северо-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

8 июня на севере, западе Акмолинской области ожидается гроза, днем - град. На юго-востоке области ожидается пыльная буря. Ветер южный, юго-западный, на севере, западе, востоке области 15-20 метров в секунду.

Днем 8 июня в Кызылординской области ожидаются сильная жара - 40-41 градус, в центре области пыльная буря. Ветер южный с переходом на северо-западный, днем в центре, на юге области 15-20 метров в секунду. В центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

8 июня на севере, западе Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, ночью на севере, западе области 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, порывы 25 метров в секунду.

8 июня днем на западе, севере Карагандинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, южный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. Днем на юге области сохраняется сильная жара - 36 градусов.

Днем 8 июня на севере, в центре Павлодарской области ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.

Днем 8 июня на западе, севере Туркестанской области ожидается сильная жара - 40 градусов.

8 июня на севере, западе, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, на севере, востоке области 15-20, порывы 25 метров в секунду.

Днем 8, 9 июня в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, ночью 8 июня на северо-востоке области, в горных районах, днем 9 июня на северо-востоке, юго-западе области, в горных районах 15-20 метров в секунду. Днем 8, 9 июня на севере, юге области ожидается сильная жара - до 38 градусов.