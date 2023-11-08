07.11.2023, 16:01 76591
Самое древнее захоронение человека в Казахстане обнаружили археологи
Захоронение датируется серединой VI тысячелетия до нашей эры или периодом раннего неолита
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Усть-Каменогорск. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В степной зоне Восточного Казахстана в ходе раскопок на поселении Кокен обнаружены стратифицированные отложения каменного века, залегавшие под поселением бронзовой эпохи.
По информации научного журнала "Археология Казахстана", в этих слоях было обнаружено человеческое захоронение, датируемое серединой VI тысячелетия до нашей эры, или периодом раннего неолита.
Захоронение на поселении Кокен представляет собой самое раннее из известных и непосредственно датированных абсолютным методом человеческих останков в Казахстане и, следовательно, представляет исключительную возможность изучить происхождение, образ жизни и состав населения охотников-собирателей до появления в регионе производящего хозяйства", - сказано в публикации.
В статье предлагаются гипотезы относительно возможного ритуала и конструкции погребения, приводятся сравнительные аналогии из Казахстана и более обширного региона Центральной Азии и Сибири.
Отмечается, что дальнейшее изучение поселения Кокен и ранних слоев его заселения будет иметь ключевое значение для понимания адаптации, расселения и хозяйства человека в раннем голоцене в условиях гиперконтинентального климата степной зоны Казахстана, а также для выяснения социальных, культурных и технологических связей между населением охотников-собирателей Евразийской степи.
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08.11.2023, 11:01 12311
Незаконные постройки снесут в горах Алматы
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Алматы. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В горах Алматы по решению суда снесут незаконные постройки, сообщили в пресс-службе акимата.
В горной местности Алматы усилен контроль за незаконным строительством. Управлением градостроительного контроля выявлены 52 объекта, возводимые с нарушением требований закона и строительных норм.
При этом по 20 объектам из них уже вступили в законную силу судебные решения о полном или частичном сносе, приведении участка в первоначальное состояние и принудительном исполнении предписания, а именно в отношении:
1. Клубный дом Pain Hill, Бостандыкский район, микрорайон Ерменсай, переулок 7, участок 8/1.
2. ЖК "Швейцария", Бостандыкский район, микрорайон Нурлытау, участки 1480/1, 1480/10, 1480/8, 1480/6, 1480/23, 1480/22.
3. Строительство жилого дома, Бостандыкский район, микрорайон Нурлытау, участок 932/79.
4. Строительство жилого дома, Медеуский район, улица Нурмагамбетова, 374/1.
5. Строительство клубного дома, Медеуский район, ПК "Горный Гигант", 554.
6. Клубный дом Domino Life, Медеуский район, улица Жамакаева, 308.
7. Клубный дом Pine Hill Residence, Медеуский район, улица 2, участок 33.
8. Строительство жилых домов, Медеуский район, улица Обсерватория, 104/4.
9. Срез склона предгорья, Медеуский район, микрорайон Бутаковка, участок 31/1.
10. Строительство подпорной стены, Медеуский район, улица Шокая, 203, 205, 207.
11. ЖК "Граф", Бостандыкский район, микрорайон Ремизовка, переулок 7, участки 71,73,75.
12. ЖК "Люксембург", Наурызбайский район, микрорайон Каргалы, улица Кали Надырова, участки 71, 73, 75.
13. МЖК, Наурызбайский район, улица Кенесары хан, участок 98.
14. Строительство жилого дома, Бостандыкский район, микрорайон Ерменсай, улица Жангир хана, 46.
15. Клубный дом Rich, Бостандыкский район, микрорайон Мирас, участок 24/1, 24/2.
16. Садовые дома, Бостандыкский район, ПК "Жанару", 556.
17. Строительство клубного дома, Медеуский район, улица Оспанова, 87/2, 87/4, 87/5.
18. Подпорная стена, Медеуский район, улица 2-я Ладушкина (Курмет), 35А.
19. ЖК "Французский дом", Наурызбайский район, микрорайон Карагайлы, АКХ Чапаево, участок 426.
20. Клубный дом KHAN, Бостандыкский район, улица Витебская 44/3, 44а.
По оставшимся 23 объектам в настоящее время проходят судебные разбирательства, по 9 - инициируются исковые заявления", - уточнили в акимате.
Ранее сообщалось, что в Туркестанской области земли в предгорьях незаконно выделяли под строительство элитных дач.
07.11.2023, 21:00 57541
Карагандинские шахтеры прокомментировали слова зампремьер-министра о зарплате погибших горняков
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Караганда. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Ранее заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова озвучила зарплаты погибших горняков на шахте имени Костенко. В свою очередь работники шахты "Саранская" Карагандинской области рассказали ekaraganda.kz о реальных зарплатах.
По словам зампремьер-министра, погибшие шахтеры имели заработок от 300 тысяч до 1,6 миллиона тенге. Причиной существенной разницы в оплате труда Тамара Дуйсенова назвала разную квалификацию.
Мы посмотрели данные об их заработке по Цифровой карте семьи. От 300 тысяч до 1,6 миллиона тенге, так как среди них есть молодые работники, те, кто только устроился туда. Поэтому такая разница в оплате труда. В зависимости от квалификации и функционала, который они выполняли", - сказала заместитель премьер-министра на брифинге правительства.
Проходчики горных выработок, горные мастера, машинисты горных выемочных машин, горнорабочие по ремонту горных выработок заявили, что, чтобы иметь зарплату хотя бы вполовину того, что озвучила министр, нужно работать в самых опасных условиях и быть мастером самого высшего разряда.
Тамара Дуйсенова говорила конкретно про погибших шахтеров, что именно они получали такие зарплаты. Это недостоверная информация, прямо скажем. Таких зарплат не существует. Реальная зарплата от 300 до 800 тысяч тенге. И то 800 тысяч - при выполнении планового задания. Вспомогательные участки могут получать премии, если шахта выполнила план по добыче. Но зарплат таких точно не существует. Я считаю, что (заместитель) премьер-министр должна официально выступить и опровергнуть эти слова либо выяснить, кто дал такую некорректную информацию", - сказал председатель профсоюзного комитета шахты "Саранская" Александр Краус.
Напомним, взрыв на шахте имени Костенко в Карагандинской области прогремел в ночь на 28 октября. В это время там находились 252 человека. 46 шахтеров погибли. 29 октября в стране было объявлено днем общенационального траура. Алихан Смаилов на заседании 31 октября сообщил, что сделка по передаче "АрселорМиттал Темиртау" в пользу Казахстана завершается.
07.11.2023, 12:14 89516
Более 330 аварий с участием мопедов произошло в Алматы с начала года
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Алматы. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы с начала года произошло 333 ДТП с участием мопедов.
В результате 14 человек погибло, еще 355 травмированы", - сообщает Polisia.kz.
По данным полиции, основная опасность, связанная с использованием мопедов, - их повышенная скорость и мощность.
Если мопед имеет объем цилиндра более 50 кубических сантиметров и максимальную конструктивную скорость более 50 км в час, он представляет значительную угрозу на дороге. Такие мопеды способны вызвать серьезные дорожно-транспортные происшествия, которые могут привести к травмам и даже к гибели участников дорожного движения. В настоящее время альтернативные виды транспорта стали популярны среди молодежи. Только по самым скромным подсчетам, их на дорогах Алматы курсирует свыше 50 тысяч единиц, соответственно, этот фактор негативно сказывается на аварийности в целом", - сообщил старший инспектор по особым поручениям УВВК ДП Алматы Даурен Мырзаханов.
По его словам, трагедии на дорогах продолжаются. Одна из смертельных аварий произошла в Алматы на минувшей неделе.
Проблема, связанная с эксплуатацией мопедов, не будет решена за один день. Требуется единство усилий со стороны владельцев мопедов и общественности в целом, чтобы обеспечить безопасность на дорогах нашего города. Первым шагом к этому является осознание каждым участником дорожного движения своей ответственности. Я убедительно призываю граждан к неукоснительному соблюдению ПДД", - резюмировал Мырзаханов.
Ранее сообщалось, что всего за сутки водители мопедов и самокатов допустили 115 нарушений на дорогах Алматы. Восемь родителей были привлечены к ответственности за допуск детей к управлению самокатами и мопедами.
Несмотря на принятые ограничения, в Алматы растет число ДТП с участием самокатов и мопедов. В октябре в Алматы под колесами грузовика погиб 13-летний мальчик на самокате.
Напомним, в Казахстане обновили касающиеся мопедов и электросамокатов ПДД.
07.11.2023, 11:11 92001
Сколько дней отдохнут казахстанцы в декабре
Фото: freepik.com
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Астана. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В декабре у казахстанцев будет 11 выходных дней, в том числе на День независимости - 3 выходных дня.
По календарю в этом году День независимости выпадает на выходной - субботу, 16 декабря, соответственно, к двум дням отдыха добавится третий - понедельник, 18 декабря. Таким образом, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы отдохнут 3 дня, при шестидневной - 2 дня, 16 и 17 декабря.
Всего в декабре будет 11 выходных и 20 рабочих дней.
В 2022 году глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон, согласно которому национальный праздник "День Независимости 16 декабря" был переведен в состав государственных праздников и стал отмечаться только один день - 16 декабря. Ранее праздничной датой также было 17 декабря.
Напомним, 16 декабря 1991 года Верховный Совет Казахстана принял закон о независимости и государственном суверенитете республики. С прошлого года День независимости отмечают только один день - 16 декабря. 16 июня в ходе первого Национального курултая президент Казахстана предложил праздновать этот праздник как День памяти национальных героев.
06.11.2023, 17:10 136431
Сколько казахстанцев находятся в секторе Газа
Фото: Xinhua
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Астана. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В секторе Газа находятся 76 граждан Казахстана, сообщил в ходе брифинга официальный представитель Министерства иностранных дел Айбек Смадияров.
Согласно требованиям египетской и израильской сторон, каждой стране предоставляется определенная дата по проходу иностранных граждан через пункт Рафат. При этом учитывается текущая пропускная способность в районе 500 человек в день. А также общее количество людей, находящихся в списках, предоставленных посольствами порядка 45 стран. А это около 7 тысяч человек. На сегодня, по нашим данным, в секторе Газа находятся 76 граждан РК. Вместе с членами семей их насчитывается 161 человек", - цитирует zakon.kz Айбека Смадиярова.
Он также заявил, что 1 ноября из сектора Газа началась эвакуация иностранных граждан и палестинцев с двойным гражданством. Но, к сожалению, 4 ноября эвакуация иностранцев и раненых через контрольно-пропускной пункт Рафат временно приостановлена.
Посольство РК в Каире ежедневно ведет переговоры с властями Египта по пропуску наших граждан", - цитирует inform.kz официального представителя министерства.
В ведомстве также заявили, что готовность к эвакуации казахстанцев полная. Как только откроется пропускной пункт Рафак (Египет), Министерство иностранных дел отправит рейс для эвакуации.
Ранее в результате обстрела сектора Газа погибла гражданка Казахстана. В целом количество погибших в секторе Газа с момента начала эскалации палестино-израильского конфликта выросло до 9,7 тысячи человек, сообщает iz.ru со ссылкой на издание Al Jazeera.
В частности, с 7 октября в секторе Газа погибли 9770 человек, в числе которых 4880 детей. Количество пострадавших, по последним данным, составляет более 26 тысяч человек. С израильской стороны количество погибших составляет 1405 человек, еще 5,6 тысячи пострадали.
06.11.2023, 09:35 153031
Боранбаев вышел на свободу
Фото: Instagram/kairat4
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Астана. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Кайрат Боранбаев освобожден из мест лишения свободы, сообщили в пресс-службе Комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС).
Как сообщалось ранее, в октябре суд заменил осужденному Кайрату Боранбаеву наказание на ограничение свободы.
По данным Зерендинского районного суда Акмолинской области, суд удовлетворил ходатайство и заменил неотбытую часть наказания на ограничение свободы.
При замене наказания суд учел следующие обстоятельства:
- осужденный отбыл установленную законом 1/3 часть (2 года 4 месяца 5 дней) срока наказания;
- виновный полностью возместил причиненный государству ущерб, активно сотрудничал со следствием и раскаялся в содеянном;
- в период нахождения под стражей характеризовался положительно.
В соответствии с решением суда Боранбаев будет находиться под пробационным контролем.
Ранее Кайрат Боранабаев передал государству нефтяное месторождение "Каражанбас Северный", газораспределительную компанию "Азия Газ Чунджа" и завод "Сервисный центр "КазТурбоРемонт".
В рамках добровольного сотрудничества со следствием осужденный олигарх вернул государству гостиничный комплекс стоимостью 1,4 млрд тенге, офисные помещения, торгово-развлекательный комплекс, а также физкультурно-оздоровительную сеть в Алматы, перевел выведенные за рубеж $66 млн в Фонд поддержки инфраструктуры образования.
Кроме того, акционеры Phystech II передали 100% простых акций компании государству. По состоянию на 3 октября 2023 года держателем акций предприятия являлось ТОО "КазСтройПроект-А". По данным СМИ, ранее акционером компании было ТОО "Холдинговая компания "КазТурбоРемонт". Его владельцем был бизнесмен Кайрат Боранбаев.
Компании Кайрата Боранбаева передали в коммунальную собственность Алматы.
В Минфине рассказали, что будет с конфискованным имуществом Кайрата Боранбаева.
03.11.2023, 08:52 307631
На заправках Шымкента возник дефицит сжиженного газа
Фото: Depositphotos
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Шымкент. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На заправках Шымкента возник дефицит сжиженного газа.
С самого утра водители выезжают в поисках горючего и простаивают часами в очередях на АЗС. А уже днем на заправках таблички "Газа нет". Такая картина для жителей Шымкента не нова: ежегодно на юге не хватает топлива. А эксперты говорят, ситуация только будет ухудшаться, сообщает "31 канал".
В Минэнерго пояснили, что южные АЗС несвоевременно заключали и оплачивали договоры. Доставка затянулась. Сейчас Шымкентский нефтеперерабатывающий завод отгрузил 642 тонны газа. В ближайшее время, обещают в Минэнерго, ситуация в мегаполисе стабилизируется.
По словам эксперта нефтегазовой отрасли Олжаса Байдильдинова, ситуация будет только ухудшаться. Потребление газа растет с каждым годом. Если раньше в год казахстанцы расходовали 1,4 миллиона тонн голубого топлива, то уже в следующем году прогнозируют больше двух миллионов тонн. При этом производство, говорит эксперт, снижается. Это невыгодно - цена не покрывает расходы. Продавать газ должны дороже, говорит эксперт. Дефицит может перекрыть импортный, российский газ, но и там его стоимость выше.
Мы могли бы в теории оттуда импортировать, но, естественно, цена будет другой. У них там сейчас цена на внутреннем рынке 130-150 тенге в зависимости от субъекта Российской Федерации. С учетом логистики и так далее это будет 170-180 тенге", - сказал Олжас Байдильдинов.
Мощностей казахстанских НПЗ не хватает, а для того, чтобы расширить производство, потребуются вложения и годы. При этом все больше автолюбителей пересаживаются на авто с голубым топливом ради экономии. В Минэнерго ранее уже предупредили, что, вероятнее всего, цена на автогаз будет расти.
02.11.2023, 21:17 333956
В Актау перенесли сроки возобновления водоснабжения
Ранее подачу технической воды обещали восстановить 2 ноября
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Актау. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Возобновление технического водоснабжения на город переносится до 20.00 3 ноября, сообщает "Лада".
По информации ТОО "МАЭК", в связи с большим объемом ремонтных работ на магистральном трубопроводе подземной воды возобновление технического водоснабжения на город переносится до 20.00 3 ноября.
Ранее подачу технической воды обещали восстановить 2 ноября.
Ранее в ТОО "МАЭК" заявили об отключении технической воды в связи с проведением ремонтных работ на магистральном трубопроводе.
В сентябре премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов посетил с рабочей поездкой в Мангистаускую область, где ознакомился с ходом модернизации опреснительного завода "Каспий" и подготовки МАЭК к предстоящему отопительному сезону.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?