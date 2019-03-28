Санавиация экстренно доставила мать с новорожденным ребенком из Алтая в Усть-Каменогорск

Усть-Каменогорск. 27 марта. Kazakhstan Today - Мать с новорожденным ребенком экстренно доставили санавиацией из райбольницы в Областной центр матери и ребенка в Усть-Каменогорске, передает Kazakhstan Today.

22 марта 2019 года гражданка Республики Казахстан, 1996 года рождения, с новорожденным ребенком в экстренном порядке была транспортирована по линии санитарной авиации РК из города Алтая Восточно-Казахстанской области в Усть-Каменогорск", - сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения РК.

По данным ведомства, роженица поступила в медучреждение на 39-й неделе беременности. Ребенок родился 13 марта 2019 года в состоянии тяжелой асфиксии. В послеродовой период маленькой пациентке была оказана необходимая медицинская помощь до стабилизации состояния. Для получения дальнейшего лечения новорожденную с матерью доставили в Областной центр матери и ребенка Усть-Каменогорска по линии санитарной авиации.

Такая необходимость была обусловлена тяжелым состоянием здоровья ребенка, отсутствием условий по выхаживанию и лечению в медицинском учреждении, а также плохим состоянием дорог и угрозой схода лавин", - отметили в Минздраве.

Во время авиатранспортировки пациентов, в том числе новорожденных, мобильной бригадой санавиации на протяжении всего времени полета проводится мониторинг жизненно важных функций организма. Особое внимание уделяется наличию необходимого медицинского оборудования и медикаментов на борту воздушного судна. В частности, для транспортировки новорожденных на борту используется специализированный кувез с автоматической подачей кислорода и поддержанием оптимальной температуры и влажности, гарантирующий безопасность и комфорт.

Санавиация Казахстана в основном оказывает медицинскую помощь пациентам с заболеваниями системы кровообращения, при несчастных случаях, отравлениях и получении травм, при патологиях у новорожденных и детей, а также при неотложных акушерских состояниях.

За 2 месяца 2019 года новорожденные с патологическими заболеваниями составили 14,7% от общего количества пациентов. За 2 месяца 2019 года санавиацией было выполнено 319 вылетов, оказана медицинская помощь 374 пациентам, выполнено 390 медицинских услуг. За текущий период транспортировано 298 пациентов, проведено 66 консультаций и выполнено 26 операций.

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