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Сапожник-колясочник открыл мастерскую в родном селе в Западном Казахстане (ВИДЕО)

11.02.2020, 15:48 9964
Сапожник-колясочник открыл мастерскую в родном селе в Западном Казахстане (ВИДЕО)
Нур-Султан. 11 февраля. Kazakhstan Today - Партия "Nur Otan" продолжает цикл рассказов о жизни партийцев. В это раз героем стад сильный и волевой Арман Айтпаев из далекого села Переметное Западно-Казахстанской области, передает Kazakhstan Today.
 

Несмотря на обстоятельства, судьба не смогла сломить его. Во время прохождения воинской службы Арман получил травму позвоночника. В последующие годы он лечился, но болезнь прогрессировала, и у него отказали ноги. Два года он пролежал в больнице, еще два года ушло на реабилитацию дома. Но Арман решил не сдаваться, не собирался быть обузой матери и начал заниматься мелким ремонтом обуви и кожаных изделий", - рассказали в пресс-службе партии.


 
Спустя годы железная воля и настойчивость Армана дали свои плоды. Он открыл мастерскую по ремонту обуви, кожгалантереи и одежды, а его работы высоко оценили жители поселка.
 

Я постоянно думал, как бы не сломаться, не опустить руки. В каком году, точно не помню, по телевизору показывали про поддержку инвалидов-колясочников. Елбасы говорил же: максимально надо привлекать, помогать инвалидам, обучать их. То есть государство шло нам навстречу и, если честно, я сильно верил. Сегодня я единственный сапожник в нашем Байтерекском районе", - рассказывает Арман.

 
При поддержке областного филиала партии "Nur Otan" Арману удалось поучаствовать в различных конкурсах и смотрах, на которых его изделия пользовались спросом и хорошо продавались на многих крупных рынках Казахстана.
 

Потому что я всё делаю с душой", - говорит и улыбается мастер. В будущем Арман Айтпаев планирует расширить свое дело и обучить ремеслу молодых мастеров родного села.

 
В партии отмечают, что в рамках инициированного по поручению Елбасы партийного проекта "Кедергісіз келешек" принято уже 78 поправок в законодательство по вопросам защиты прав граждан с особыми потребностями, пересмотрены СНИПы, адаптировано более 20 тысяч социально значимых объектов.
 

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