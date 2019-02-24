Сара Назарбаева отмечает день рождения

Астана. 12 февраля. Kazakhstan Today - Супруга президента Казахстана Сара Назарбаева сегодня отмечает день рождения, передает корреспондент Kazakhstan Today.

Сегодня Саре Алпысовне исполнилось 78 лет.

Замуж за Нурсултана Назарбаева она вышла в 1962 году, а в 1963 году родилась их старшая дочь Дарига. Позднее на свет появились еще две дочери Динара и Алия.

С февраля 1992 года Сара Назарбаева является основателем и президентом Международного детского благотворительного фонда "Бобек" ("Малыш"). Фонд оказывает помощь сиротам и инвалидам, а также поддерживает матерей. На сегодняшний день "Бобек", на счету которого уже сотни и тысячи благотворительных акций, получил признание не только в Казахстане, но и за рубежом.

Также с июля 1994 года Сара Назарбаева является президентом фонда "SOS - детские деревни Казахстана", а с марта 1999 года - председателем попечительского совета благотворительного фонда "Демография".

За выдающиеся заслуги в области благотворительности и милосердия Сара Назарбаева удостоена множества наград международных организаций, в числе которых Международная премия Всемирной организации здравоохранения им. Ихсана Дограмачи, Международная премия Unity, Премия "Курманджан Датка". Она также удостоена золотой медали имени Чингиза Айтматова "За великий вклад в философию самопознания". Из рук Софи Лорен Сара Алпысовна получила международную премию "Золотое сердце", учрежденную Красным Крестом России и вручаемую за многолетнюю деятельность, направленную на поддержку подрастающего поколения.

Кроме того, в 2010 году она удостоилась награды Международного фонда SOS Kinderdorf International - "Золотого кольца", которое вручается женщинам, посвятившим свою жизнь детям из детских деревень SOS Kinderdorf.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ранее так писал о встрече со своей будущей женой: "Самым памятным днем тех лет вошла в мою жизнь первая встреча с будущей женой Сарой. А произошла эта встреча... под доменной печью, после аварии. Когда происходит авария и металл проливается на землю, смена не уходит, пока не восстановит железнодорожное движение. Такой уж твердый порядок: хоть день, хоть сутки, но сами разбирайтесь с собственными огрехами. Вот в такой неприятный момент - почти сутки на ногах, все в саже, прокопченные, одни глаза да зубы блестят - и повстречал я девушку, которая в ту ночь дежурила по электроподстанции и пришла посмотреть, что у нас под печью творится… Ну а вскоре - устроили для нас комсомольско-молодежную свадьбу".

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