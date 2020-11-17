Сегодня годовщина первого боя панфиловцев с фашистами под Москвой

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Алматы. 16 ноября. Kazakhstan Today - 16 ноября 1941 года бойцы только что сформировавшейся в Алма-Ате дивизии Ивана Панфилова приняли бой с немецкими танками под Москвой у разъезда Дубосеково, героически противостояли натиску противника, передает Kazakhstan Today.

16 ноября 1941 года войска вермахта перешли ко второй - решающей - стадии наступления на Москву. Они находились примерно в 80 километрах от столицы - еще в октябре были взяты Калуга, Можайск и подмосковный Боровск. Под Волоколамском 16 ноября перешла в наступление вторая танковая дивизия немецкой группы армий "Центр", чтобы расчистить путь для намеченного на 18 ноября наступления 5-го армейского корпуса. На пути у нее оказался разъезд Дубосеково, который обороняла растянутая почти на 20 километров, только оправившаяся от боев 316-я стрелковая дивизия под командованием генерал-майора Ивана Панфилова.

В этот день бойцы дивизии примут бой, который положит начало истории 28 героев-панфиловцев - впервые описанная на страницах "Красной Звезды", их история впоследствии не раз сыграет свою роль в подъеме боевого духа солдат.

После начала наступления немецких войск 16 ноября бойцы 4-й роты 2-го батальона 1075-го стрелкового полка в течение четырех часов вели бой с вражескими танками, уничтожив при этом 18 машин. Все они погибли. Именно после этого боя получила широкую известность фраза погибшего в тот день политрука Клочкова: "Велика Россия, а отступать некуда - позади Москва".





После публикаций в "Красной Звезде" все 28 человек были представлены к званию Героя Советского Союза, об их подвиге была издана книга. По воспоминаниям многих фронтовиков подвиг 28 бойцов сыграл "исключительную мобилизующую" роль в целом ряде крупных сражений Великой Отечественной, включая Сталинград и Курскую дугу, пишет " Известия ".

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