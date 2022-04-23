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Сегодня исполняется 152 года со дня рождения Владимира Ленина

22.04.2022, 15:38 33621
Сегодня исполняется 152 года со дня рождения Владимира Ленина
Фото: gazeta.ru
МОСКВА. 22 АПРЕЛЯ - Сегодня, 22 апреля, исполняется ровно 152 года со дня рождения революционера, создателя Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков), теоретика марксизма и видного политического деятеля Владимира Ильича Ленина, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Владимир Ильич Ульянов (Ленин) родился 22 (по старому стилю 10) апреля 1870 года в Симбирске (ныне Ульяновск) в семье инспектора народных училищ, ставшего потомственным дворянином, сообщает РИА Новости.
 
Старший брат, Александр, участвовал в народническом движении, в мае 1887 года он был казнен за подготовку покушения на царя.
 
В 1887 году Владимир Ульянов окончил Симбирскую гимназию с золотой медалью, был принят в Казанский университет, но через три месяца после поступления был исключен за участие в студенческих беспорядках. В 1891 году Ульянов экстерном окончил юридический факультет Петербургского университета, после чего работал в Самаре в должности помощника присяжного поверенного.
 
В августе 1893 года он переехал в Санкт-Петербург, где вступил в марксистский кружок студентов Технологического института. В апреле 1895 года Владимир Ульянов выехал за границу и познакомился с группой "Освобождение труда". Осенью того же года по инициативе и под руководством Ленина марксистские кружки Петербурга объединились в единый "Союз борьбы за освобождение рабочего класса". 
 
В декабре 1895 года Ленин был арестован полицией. Провел более года в тюрьме, затем был выслан на три года в село Шушенское Минусинского уезда Красноярского края под гласный надзор полиции. Участниками "Союза" в 1898 году в Минске был проведен первый съезд Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП).
 
Находясь в ссылке, Владимир Ульянов продолжал теоретическую и организационную революционную деятельность. В 1897 году издал работу "Развитие капитализма в России", где пытался оспорить взгляды народников на социально-экономические отношения в стране и доказать тем самым, что в России назревает буржуазная революция. Познакомился с работами ведущего теоретика немецкой социал-демократии Карла Каутского, у которого заимствовал идею организации русского марксистского движения в виде централизованной партии "нового типа".
 
После окончания срока ссылки в январе 1900 года выехал за границу (последующие пять лет жил в Мюнхене, Лондоне и Женеве). Вместе с Георгием Плехановым, его соратниками Верой Засулич и Павлом Аксельродом, а также своим другом Юлием Мартовым Ульянов начал издавать социал-демократическую газету "Искра".
 
С 1901 года он стал использовать псевдоним "Ленин" и с тех пор был известен в партии под этим именем.
 
С 1905 года по 1907 год Ленин нелегально жил в Петербурге, осуществляя руководство левыми силами. С 1907 года по 1917 год Ленин находился в эмиграции, где отстаивал свои политические взгляды во II Интернационале. В 1912 году Ленин с единомышленниками отделились от Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП), фактически основав свою - большевистскую. Новая партия издавала газету "Правда".
 
В начале Первой мировой войны, находясь на территории Австро-Венгрии, Ленин был арестован из-за подозрения в шпионаже в пользу российского правительства, но благодаря участию австрийских социал-демократов был освобожден, после чего уехал в Швейцарию.
 
Весной 1917 года Ленин вернулся в Россию. 4 апреля 1917 года, на следующий день после прибытия в Петроград, он выступил с так называемыми "Апрельскими тезисами", где изложил программу перехода от буржуазно-демократической революции к социалистической, а также начал подготовку вооруженного восстания и свержения Временного правительства.
 
В начале октября 1917 года Ленин нелегально переехал из Выборга в Петроград. 23 октября на заседании Центрального Комитета (ЦК) РСДРП(б) по его предложению была принята резолюция о вооруженном восстании. 6 ноября в письме к ЦК Ленин потребовал немедленного перехода в наступление, ареста Временного правительства и захвата власти. Для непосредственного руководства вооруженным восстанием вечером он нелегально прибыл в Смольный. На следующий день, 7 ноября (по старому стилю - 25 октября) 1917 года, в Петрограде произошло восстание и захват государственной власти большевиками. На открывшемся вечером заседании второго Всероссийского съезда Советов было провозглашено советское правительство - Совет Народных Комиссаров (СНК), председателем которого стал Владимир Ленин. Съездом были приняты первые декреты, подготовленные Лениным: о прекращении войны и о передаче частной земли в пользование трудящихся.
 
По инициативе Ленина в 1918 году был заключен Брестский мир с Германией.

После переноса столицы из Петрограда в Москву с марта 1918 года Ленин жил и работал в Москве. Его личная квартира и рабочий кабинет размещались в Кремле, на третьем этаже бывшего здания Сената. Ленин избирался депутатом Моссовета.

Весной 1918 года правительство Ленина начало борьбу против оппозиции закрытием анархистских и социалистических рабочих организаций, в июле 1918 года Ленин руководил подавлением вооруженного выступления левых эсеров.

Противостояние ужесточилось в период гражданской войны, эсеры, левые эсеры и анархисты в свою очередь наносили удары по деятелям большевистского режима; 30 августа 1918 года было совершено покушение на Ленина.

С окончанием Гражданской войны и прекращением военной интервенции в 1922 году начался процесс восстановления народного хозяйства страны. С этой целью по настоянию Ленина был отменен "военный коммунизм", продовольственная разверстка была заменена продовольственным налогом. Ленин ввел так называемую новую экономическую политику (НЭП), разрешившую частную свободную торговлю. В то же время он настаивал на развитии предприятий государственного типа, на электрификации, на развитии кооперации.

В мае и декабре 1922 года Ленин перенес два инсульта, однако продолжал руководить государством. Третий инсульт, последовавший в марте 1923 года, сделал его практически недееспособным.

Владимир Ленин скончался 21 января 1924 года в подмосковном поселке Горки. 23 января гроб с его телом был перевезен в Москву и установлен в Колонном зале Дома Союзов. Официальное прощание проходило в течение пяти дней. 27 января 1924 года гроб с забальзамированным телом Ленина был помещен в специально построенном на Красной площади Мавзолее по проекту архитектора Алексея Щусева. Тело вождя находится в прозрачном саркофаге, который был изготовлен по планам и чертежам инженера Курочкина - создателя рубинового стекла для кремлевских звезд.

Ленин был женат на Надежде Крупской, которую знал еще по петербургскому революционному подполью. Они обвенчались 22 июля 1898 года во время ссылки Владимира Ульянова в село Шушенское.
 

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Китайский язык остается приоритетным направлением абитуриентов

23.04.2022, 15:33 6386
Фото: instagram/vypuskniki.kz.cn
НУР-СУЛТАН. 23 АПРЕЛЯ - В ходе встречи, посвященной Дню китайского языка, выпускники вузов Китайской Народной Республики обсудили рост вовлеченности молодежи в изучение языка и культуры Китая, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Интерес к китайскому языку с каждым годом растет. Это заметно и по количеству поступающих в китайские вузы, и по количеству поступающих именно на кафедру китаеведения, которая с момента образования до сих пор остается самым приоритетным направлением абитуриентов", - отметила старший преподаватель кафедры китаеведения КазНУ имени Аль-Фараби Ажар Сериккалиева.

 
По мнению спикера, студенты кафедры являются цивилизационным мостом между китайским и казахским народом. Выпускники работают на различных казахстанско-китайских предприятиях на территории Казахстана и за рубежом. 
 
На мероприятии особое внимание было уделено первому в Алматы Chinese Speaking Club.
 

Наш клуб был организован в 2017 году энтузиастами, любителями изучения китайского языка. Мы проводим разговорные клубы китайского языка для студентов и работающих в этой сфере. Помимо этого мы организуем культурные мероприятия, совместные походы в горы или музеи города Алматы. В этом году нам уже 5 лет. Ребята, которые недавно закончили обучение с нами, уже трудоустроены", - рассказала организатор китайского клуба в Алматы Айдана Дюсекина.

 
Концертную программу в онлайн-формате составили музыкальные клипы, подготовленные выпускниками вузов КНР для участия в видеофестивале китайского языка, организованном ООН.
 

Столичные полицейские задержали пранкеров

23.04.2022, 14:23 6346
НУР-СУЛТАН. 23 АПРЕЛЯ - 21 апреля в 19.28 на пульт "102" поступил звонок о том, что на пересечении улиц Сейфуллин и -Уалиханова, около ТД "Аймактау", в багажнике автомашины находится парень, у которого связаны скотчем руки и ноги, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На место был направлен наряд полиции. В ходе отработки территории все участники инцидента были установлены и задержаны. Ими оказались молодые люди в возрасте 19 - 22 лет, сообщает пресс-служба ДП Нур-Султана.
 
В ходе выяснения обстоятельств дела установлено, что нарушители общественного порядка проводили социальный эксперимент.
 
Сотрудниками управления полиции района Байконыр правонарушители привлечены к административной ответственности по статье 434 КоАП РК "Мелкое хулиганство", материалы направлены в административный суд для принятия окончательного решения. 
 
Напомним, недавно к ответственности был привлечен участник пранка с похищением девушки в Алматы.
 

В Жамбылской области скончался солдат-срочник

23.04.2022, 13:13 8391
В Жамбылской области скончался солдат-срочник
Фото: gov.kz
ТАРАЗ. 23 АПРЕЛЯ - 22 апреля в военном госпитале пгт. Гвардейский скончался рядовой срочной службы Калбай Алибек Саламатулы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Солдат потерял сознание во время утреннего построения. Военнослужащему была оказана необходимая медицинская помощь. Однако он скончался, не приходя в сознание, сообщает пресс-служба Минобороны.
 
Молодой человек был призван на срочную воинскую службу весной 2022 года из Мангистауской области.
 
По факту смерти солдата начата проверка.
 

Руководство Министерства обороны и личный состав Вооруженных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким Калбая Алибека Саламатулы", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

 

В Акмолинской области обсудили вопросы готовности к проведению весеннего сева

23.04.2022, 11:23 13431
Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 23 АПРЕЛЯ - В Кокшетау состоялось аграрное совещание с участием акимов различных уровней и сельхозтоваропроизводителей региона по вопросам готовности и задачам по организованному и качественному проведению весеннего сева, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Открывая встречу, аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев отметил, что президентом страны во время поездки в регион была поставлена стратегическая задача - сельское хозяйство должно получить новый импульс развития за счет применения новых технологий, автоматизации и цифровизации, сообщает управление внутренней политики региона. 
 
В своем докладе заместитель акима Акмолинской области Галымжан Абдыкаликов отметил, что в текущем году область планирует провести яровой сев на площади 5,1 млн га с увеличением площади посева зерновых, зернобобовых и масличных культур.
 
Особое внимание спикер обратил на ключевых мерах государственной поддержки сельхозпроизводителей. Одной из таковых является инвестиционное субсидирование и субсидирование ставок вознаграждения по лизингу техники.
 
В регионе за три года приобретено 6,1 тысячи единиц техники на сумму 148,5 млрд тенге. С начала 2022 года сельхозтоваропроизводителями области приобретено 371 единица сельхозтехники на сумму около 14,2 млрд тенге.
 
Одним из основных условий своевременного проведения посевной кампании является наличие ГСМ. Правительством страны для проведения посевной кампании на область выделено 72 тысячи тонн гарантированного дизельного топлива, или 95% от потребности. 
 
Немаловажное значение для местных аграриев имеет вопрос субсидирования минеральных удобрений и пестицидов. В этом году из местного бюджета на субсидирование пестицидов выделено 10,5 млрд тенге.
 
Заместитель акима Акмолинской области подробно остановился и на развитии орошаемого земледелия региона.
 
На областном агросовещании выступили производственники и ученые, рассказавшие об особенностях проведения весенне-полевых работ нынешнего года. Неподдельный интерес у участников вызвали рекомендации ученых, которые изложил в своем докладе председатель правления ТОО "НПЦЗХ имени А.И. Бараева" Нурлан Серекпаев, приведший в кратком изложении зональные особенности возделывания сельскохозяйственных культур.
 
В завершении мероприятия Ермеком Маржикпаевым были даны поручения по своевременному проведению посевной кампании и решению проблемных вопросов в сфере сельского хозяйства и земельных отношений.
 

Текущая ситуация требует, чтобы мы как можно быстрее приблизились к мировым стандартам сельскохозяйственного производства. В этой связи нам следует неуклонно осуществлять курс на интенсификацию земледелия, обеспечение стабильного производства продукции не только в благоприятные годы, но и в годы с недостаточным увлажнением", - заключил аким области.

 
К слову, в регионе самый большой зерновой клин в республике, ежегодно производится около четверти зерна страны. Местные аграрии ежегодно экспортируют свыше 2 млн тонн зерна в 28 стран ближнего, дальнего зарубежья и более 1 млн тонн реализуется в другие регионы республики.
 
Ранее была организована региональная специализированная выставка "Агро Кокшетау - 2022", на которой были представлены сельскохозяйственная техника, перспективные сорта зерновых, зернобобовых, масличных культур и др.
 

Штормовое предупреждение объявили в одиннадцати областях

22.04.2022, 21:23 30796
НУР-СУЛТАН. 22 АПРЕЛЯ - Непогода ждет жителей Шымкента, Туркестанской, Актюбинской, Акмолинской, Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Северо-Казахстанской, Жамбылской и Алматинской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", во второй половине дня 23 апреля на севере, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается гроза, шквал. Днем на севере области ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный днем на севере, западе области, в горных и предгорных районах 15-20 м/с. 
 
В Шымкенте в конце дня 23 апреля ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. 
 
23 апреля ночью на юге Актюбинской области ожидается сильный дождь, на западе, юге области - гроза. Ветер восточный с переходом на юго-западный, на западе, юге области порывы 18 м/с.
 
23 апреля на севере, востоке Акмолинской области ожидается туман. Ветер северный, северо-восточный на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.
 
23 апреля на юге Атырауской области ожидается днем сильный дождь. На севере, юге области - гроза. Ветер северо-западный, при грозе 15-20 м/с
 
23 апреля на севере, востоке Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.
 
23 апреля на западе, юге Западно-Казахстанской области ожидаются сильный дождь, гроза, град. На севере области ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный, на востоке, западе области порывы 15-20 м/с. 
 
Днем 23 апреля на западе Карагандинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем на юге области порывы 15-20 м/с. 
 
Ночью 23 апреля на севере Кызылординской области, днем в центре ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем в центре области 15-20 м/с. 
 
Днем 23 апреля на северо-востоке Северо-Казахстанской области ожидается ветер северный, порывы 15-20 м/с. 
 
Сутки 23-24 апреля на юго-западе, северо-востоке Жамбылской области, в горных районах - гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, сутки 23-24 апреля на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с, 24 апреля временами 23-28 м/с. 
 
В период 23-27 апреля в связи с оттепелью, неустойчивым состоянием снежного покрова и ожидаемыми осадками в Алматинской области в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы (в высотной зоне выше 2900 метров) сохраняется опасность схода снежных лавин.
 

С 12 июня открываются прямые пассажирские авиарейсы Милан - Алматы - Милан

22.04.2022, 19:10 32206
С 12 июня открываются прямые пассажирские авиарейсы Милан - Алматы - Милан
Фото: instagram/neosair
НУР-СУЛТАН. 22 АПРЕЛЯ - В рамках действующих договоренностей между Комитетом гражданской авиации МИИР РК и авиационными властями Италии создана правовая база для выполнения прямых регулярных рейсов между двумя странами, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Зампредседателя Комитета гражданской авиации Салтанат Томпиева приняла участие во встрече с представителями итальянской авиакомпании NEOS, в ходе которой достигнута договоренность об открытии международного рейса между городами Алматы и Милан, сообщает пресс-служба МИИР РК.
 
Выполнение регулярных пассажирских авиарейсов по маршруту Милан - Алматы - Милан планируется начать с 12 июня. Полеты будут совершаться с частотой два рейса в неделю - по понедельникам и четвергам на воздушных судах Boeing737 и 787.
 
Напомним, в результате совместной работы с авиационными властями Таджикистана увеличивается количество регулярных пассажирских рейсов между Казахстаном и Таджикистаном.
 
С 29 апреля белорусская авиакомпания "Белавиа" планирует увеличить количество международных рейсов из Минска в города Нур-Султан и Алматы.
 
С 26 апреля казахстанская авиакомпания QazaqAir возобновляет международные рейсы между Атырау и Астраханью с частотой два рейса в неделю.
 

В МОН озвучили рекомендации по проведению выпускных в школах

22.04.2022, 18:09 33471
В МОН озвучили рекомендации по проведению выпускных в школах
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 22 АПРЕЛЯ - В этом году в связи с улучшением эпидситуации у выпускников школ состоятся выпускные. Однако все они должны будут проводиться в стенах школы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Ученики старших классов всегда с нетерпением ждут выпускного, ведь это символизирует новый этап в жизни. Традиционное прощание со школой и педагогами в последние два года нарушила пандемия. Сегодня эпидситуация позволяет проводить выпускные. Однако все они должны в обязательном порядке проводиться в стенах школы. Попечительским советам школ и управлениям образования необходимо провести разъяснительную работу с родителями выпускников о нецелесообразности затрат на эти мероприятия. Этот вопрос - один из главных в повестке", - сообщила руководитель управления воспитательной работы и допобразования КДСО МОН РК Самал Кадырова.

 
В выпускных мероприятиях смогут принять участие педагогический коллектив школы, выпускники, родители выпускников, ветераны педагогического труда, члены попечительских советов, представители шефствующих организаций, управлений образования областей, Нур-Султана, Алматы и Шымкента, отделов образования, заинтересованных государственных органов и другие. 
 
Выпускной должен быть проведен силами самой организации образования.
 
Не допускается: 
 
  • привлечение к проведению мероприятий аниматоров, праздничных агентств, артистов, частных студий для проведения торжеств за оплату; 
  • организация праздничных столов;
  • проведение выездных экскурсий по городу (району) с привлечением автомобилей напрокат;
  • сбор денежных средств на подарки администрации школы и педагогам;
  • организация выпускных мероприятий в увеселительных учреждениях.
 
Последний звонок во всех школах Казахстана прозвенит 25 мая. Торжественное вручение аттестатов состоятся - 16 - 17 июня.
 

Получить ЭЦП удаленно можно через камеру мобильного устройства

22.04.2022, 17:07 35716
Получить ЭЦП удаленно можно через камеру мобильного устройства
НУР-СУЛТАН. 22 АПРЕЛЯ - С 23 апреля 2022 года видеопроверка Digital ID для получения электронной цифровой подписи (ЭЦП) на портале eGov.kz будет доступна без необходимости подключения камеры на компьютере, сообщили в АО "Национальные информационные технологии", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Процесс удаленного выпуска ЭЦП для жителей страны стал еще более доступным и удобным. Сервис видеопроверка Digital ID дает возможность пользователям пройти процедуру идентификации для удаленного получения ЭЦП с помощью QR-кода, используя мобильный телефон, если отсутствует или не работает камера на компьютере. Новые обновления доступны для физических и юридических лиц", - сообщили в компании.

 
Как отметил председатель правления АО "Национальные информационные технологии" Ростислав Коняшкин, получение ЭЦП очень популярный сервис на портале eGov.kz. Только за этот год этой услугой воспользовались уже порядка 4,8 млн раз. 
 

Мы часто получаем обратную связь о том, что нет камеры либо она не работает на компьютере. Эти изменения делают процесс удаленного получения ЭЦП проще и удобнее", - сказал он.

 
Для того чтобы воспользоваться новыми обновлениями, требуется навести камеру телефона на QR-код, отображенный на экране компьютера, пройти видеопроверку. После успешного подтверждения необходимо продолжить привычный способ получения ЭЦП на своем компьютере.
 
Видеоинструкцию можно посмотреть здесь.
 
Стоит отметить, что видеопроверку с помощью QR-кода рекомендуется проходить на своем мобильном устройстве.
 

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