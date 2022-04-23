Сегодня исполняется 152 года со дня рождения Владимира Ленина

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МОСКВА. 22 АПРЕЛЯ - Сегодня, 22 апреля, исполняется ровно 152 года со дня рождения революционера, создателя Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков), теоретика марксизма и видного политического деятеля Владимира Ильича Ленина, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Владимир Ильич Ульянов (Ленин) родился 22 (по старому стилю 10) апреля 1870 года в Симбирске (ныне Ульяновск) в семье инспектора народных училищ, ставшего потомственным дворянином, сообщает РИА Новости

Старший брат, Александр, участвовал в народническом движении, в мае 1887 года он был казнен за подготовку покушения на царя.

В 1887 году Владимир Ульянов окончил Симбирскую гимназию с золотой медалью, был принят в Казанский университет, но через три месяца после поступления был исключен за участие в студенческих беспорядках. В 1891 году Ульянов экстерном окончил юридический факультет Петербургского университета, после чего работал в Самаре в должности помощника присяжного поверенного.

В августе 1893 года он переехал в Санкт-Петербург, где вступил в марксистский кружок студентов Технологического института. В апреле 1895 года Владимир Ульянов выехал за границу и познакомился с группой "Освобождение труда". Осенью того же года по инициативе и под руководством Ленина марксистские кружки Петербурга объединились в единый "Союз борьбы за освобождение рабочего класса".

В декабре 1895 года Ленин был арестован полицией. Провел более года в тюрьме, затем был выслан на три года в село Шушенское Минусинского уезда Красноярского края под гласный надзор полиции. Участниками "Союза" в 1898 году в Минске был проведен первый съезд Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП).

Находясь в ссылке, Владимир Ульянов продолжал теоретическую и организационную революционную деятельность. В 1897 году издал работу "Развитие капитализма в России", где пытался оспорить взгляды народников на социально-экономические отношения в стране и доказать тем самым, что в России назревает буржуазная революция. Познакомился с работами ведущего теоретика немецкой социал-демократии Карла Каутского, у которого заимствовал идею организации русского марксистского движения в виде централизованной партии "нового типа".

После окончания срока ссылки в январе 1900 года выехал за границу (последующие пять лет жил в Мюнхене, Лондоне и Женеве). Вместе с Георгием Плехановым, его соратниками Верой Засулич и Павлом Аксельродом, а также своим другом Юлием Мартовым Ульянов начал издавать социал-демократическую газету "Искра".

С 1901 года он стал использовать псевдоним "Ленин" и с тех пор был известен в партии под этим именем.

С 1905 года по 1907 год Ленин нелегально жил в Петербурге, осуществляя руководство левыми силами. С 1907 года по 1917 год Ленин находился в эмиграции, где отстаивал свои политические взгляды во II Интернационале. В 1912 году Ленин с единомышленниками отделились от Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП), фактически основав свою - большевистскую. Новая партия издавала газету "Правда".

В начале Первой мировой войны, находясь на территории Австро-Венгрии, Ленин был арестован из-за подозрения в шпионаже в пользу российского правительства, но благодаря участию австрийских социал-демократов был освобожден, после чего уехал в Швейцарию.

Весной 1917 года Ленин вернулся в Россию. 4 апреля 1917 года, на следующий день после прибытия в Петроград, он выступил с так называемыми "Апрельскими тезисами", где изложил программу перехода от буржуазно-демократической революции к социалистической, а также начал подготовку вооруженного восстания и свержения Временного правительства.

В начале октября 1917 года Ленин нелегально переехал из Выборга в Петроград. 23 октября на заседании Центрального Комитета (ЦК) РСДРП(б) по его предложению была принята резолюция о вооруженном восстании. 6 ноября в письме к ЦК Ленин потребовал немедленного перехода в наступление, ареста Временного правительства и захвата власти. Для непосредственного руководства вооруженным восстанием вечером он нелегально прибыл в Смольный. На следующий день, 7 ноября (по старому стилю - 25 октября) 1917 года, в Петрограде произошло восстание и захват государственной власти большевиками. На открывшемся вечером заседании второго Всероссийского съезда Советов было провозглашено советское правительство - Совет Народных Комиссаров (СНК), председателем которого стал Владимир Ленин. Съездом были приняты первые декреты, подготовленные Лениным: о прекращении войны и о передаче частной земли в пользование трудящихся.

По инициативе Ленина в 1918 году был заключен Брестский мир с Германией.





После переноса столицы из Петрограда в Москву с марта 1918 года Ленин жил и работал в Москве. Его личная квартира и рабочий кабинет размещались в Кремле, на третьем этаже бывшего здания Сената. Ленин избирался депутатом Моссовета.





Весной 1918 года правительство Ленина начало борьбу против оппозиции закрытием анархистских и социалистических рабочих организаций, в июле 1918 года Ленин руководил подавлением вооруженного выступления левых эсеров.





Противостояние ужесточилось в период гражданской войны, эсеры, левые эсеры и анархисты в свою очередь наносили удары по деятелям большевистского режима; 30 августа 1918 года было совершено покушение на Ленина.





С окончанием Гражданской войны и прекращением военной интервенции в 1922 году начался процесс восстановления народного хозяйства страны. С этой целью по настоянию Ленина был отменен "военный коммунизм", продовольственная разверстка была заменена продовольственным налогом. Ленин ввел так называемую новую экономическую политику (НЭП), разрешившую частную свободную торговлю. В то же время он настаивал на развитии предприятий государственного типа, на электрификации, на развитии кооперации.





В мае и декабре 1922 года Ленин перенес два инсульта, однако продолжал руководить государством. Третий инсульт, последовавший в марте 1923 года, сделал его практически недееспособным.





Владимир Ленин скончался 21 января 1924 года в подмосковном поселке Горки. 23 января гроб с его телом был перевезен в Москву и установлен в Колонном зале Дома Союзов. Официальное прощание проходило в течение пяти дней. 27 января 1924 года гроб с забальзамированным телом Ленина был помещен в специально построенном на Красной площади Мавзолее по проекту архитектора Алексея Щусева. Тело вождя находится в прозрачном саркофаге, который был изготовлен по планам и чертежам инженера Курочкина - создателя рубинового стекла для кремлевских звезд.





Ленин был женат на Надежде Крупской, которую знал еще по петербургскому революционному подполью. Они обвенчались 22 июля 1898 года во время ссылки Владимира Ульянова в село Шушенское.