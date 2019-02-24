Сегодня на территории Казахстана местами пройдет снег

Астана. 13 февраля. Kazakhstan Today - С прохождением фронтальных разделов местами по республике пройдет снег, на западе, северо-западе, севере и в центре Казахстана ожидается ясная погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра, передает Kazakhstan Today.

В Кызылординской области местами ожидается туман, ночью местами, днем на большей части ветер 15-23, днем местами 25 метров в секунду, днем местами гололед. В Алматинской области местами ожидается туман, гололед, в районе Жаланашколя ветер 20-25, порывы 30 метров в секунду, сообщили в "Казгидромете".

В Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидаются туман, гололед, ветер 15-20, в Жамбылской области порывы 23-28 метров в секунду. В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются метель, туман, ветер 15-20 метров в секунду.

В Акмолинской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, ночью и утром Павлодарской, Карагандинской областях местами туман.

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